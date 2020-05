Pagelle nuovi singoli 29 maggio 2020 a cura di Fabio Fiume.

Rallentano le uscite dei big della nostra canzone ma, in compenso, sono sempre tantissimi i giovani talenti a lanciare i loro progetti. Anche questa settimana qualcosa d’interessante c’è… così come pure qualcosa assolutamente meno.

Non vi resta che leggere ed ascoltare, ascoltare e leggere le pagelle nuovi singoli 29 maggio.

Adduci – Parte di me

Lo spartito musicale, così come l’ intenzione interpretativa, fa tanto Bianconi dei Baustelle.

Il pezzo è però assolutamente interessante, condito come è nella base incalzante su cui è appoggiato un cantato più rarefatto, malinconico e retrò.

Sette

Tia Airoldi – Isn’t it fine

Cantautorato dal sapore internazionale, del tempo che fu, e questo però non perchè cantato in inglese. E’ proprio un mood, una sorta di fratello Gallagher più intonato.

Il brano non suona nuovo, ma è completo, con un’idea ben precisa di suono cercato e proposto. Il risultato è credibile.

Sei ½

Emanuele Aloia – Il bacio di Klimt

Già un successo su Tik Tok e anche nelle varie classifiche singoli, approda in radio questo pezzo che è diventato virale tra i giovanissimi.

Il motivo è semplice: è una canzone pop efficace, che arriva dritta, che racconta sentimenti puliti, quelli che tutti possono provare, soprattutto i giovanissimi che vogliono dichiararsi spesso con la timidezza che li trincera dietro un social.

E poi il testo non è stupido, non è banale e, come da titolo, gode anche di qualche citazione colta, che non fa mai male.

Sette

Umberto Alongi – Tutta la notte

Questa canzone contiene tutto quello che è già stato ampiamente ascoltato nelle canzoni estive: sound, arrangiamento, innesti in spagnolo ed un testo di una banalità sconcertante.

Dispiace perché la voce di Alongi non è malvagia, ha un bel timbro caldo… purtroppo sprecato.

Quattro

BeDj’s & M0rgana – Money honey

Ecco una di quelle canzoni dance come si usavano fare negli anni 90, cioè con un inciso riconoscibile, canticchiabile.

L’arrangiamento ha qualche arricchimento insolito per lo stile ed al pezzo giova perché lo rende particolare. Il momento tanghero dona poi colore ed anche un momento di pausa per impavidi ballerini.

Sette

Boro Boro, Geolier & The Hitmaker – Nena

Qui addirittura andiamo nello specifico: di soldi Boro Boro vuole solo quelli verdi, gialli e viola.

Il buon sound è ancora una volta sprecato per raccontare l’effimero e farsi seguire dai ragazzini che ormai sono assuefatti e pensano che questo sia il mondo bello, quello da vivere.

Quattro

Cane Sulla Luna – Uno contro uno

Testo intelligente, di bel cantautorato, tra il colto ed il popolare, non trova però forza nella forma canzone, arrangiata in maniera un po’ noiosa, solo piano e voce.

Una cosa del genere va bene se ti vengo ad ascoltare in un concerto intimo o in una presentazione del disco, ma se il disco lo devo comprare ed ascoltare, questo è un po’ troppo poco.

Cinque

Cara Calma – Giovani ancora

Voce acerba e che segue parecchi stilemi pop/rock/punk nel modo di cantare. Il pezzo ha qualche momento che dovrebbe essere di snodo che invece finisce con l’annodare un po’ la trama.

Buono lo special, ma il coro dell’inciso è un po’ pasticciato e sulle chitarre finisce col far troppo casino.

Cinque

Cecilia – Baltico

Base synth dal suono profondo, che se l’ascolti rilassato te ne senti dentro la battuta. Il ritmo è sensuale, meno black e più spinto verso una dance rallentata, d’atmosfera.

Voce impertinente ma apparentemente sicura.

Sei ½

Cioffi – Anima fragile

Penna interessante per un nuovo cantautorato intimo, che ha nelle corde vocali sia capacità di racconto, che una buona personalità nelle parti più cantate, arrangiate in doppia linea vocale, tali da non perdere il registro basso, che è quello prioritario nella composizione.

Può piacere a più palati. Da seguire con attenzione.

Sei ½

Gisella Cozzo – Grazie Milano

Si può capire che magari per Gisella Milano rappresenti una cosa grande, da volere ringraziare, ma cosa vuol dire un lancio radiofonico di un brano del genere?

Va bene anche inciderlo, ma per dargli un posto come b-side, come brano interno ad un album, ma singolo … C’è poi una fastidiosa atmosfera da spot pubblicitario che pervade il pezzo dall’inizio alla fine, tale che ci manca solo la vecchia sigletta Mediaset, anzi credo allora ancora Fininvest, che annuncia lo stesso all’inizio.

Tre

Edelweiss – Atlantide

Il pezzo è semplicissimo ed è cantato con un fare un po’ approssimativo, come se si stesse cantando in cameretta, come se la voce non dovesse colpire chi l’ascolta.

Questo andrebbe pure bene se l’attenzione venisse liberamente lasciata al sound, o magari ad un messaggio particolare del testo. Qui invece si è su una strada pop chitarristica assolutamente solita ed un testo che non vincerà certo premi.

Quattro

Giammarco Fabbretti & Mr. Malox – Facile

Come è partito il cantato di questa canzone, mi è tornato in mente Alessio Bonomo quando a Sanremo 2000, iniziò con la stessa intenzione l’emblematica frase “ e ognuno ha la sua croce”.

Poi si va altrove con una base dance abbastanza solita, ma sempre con una voce stonacchiata, non professionale, messa più in riga nell’inciso dove subentra il coro.

“ Non è facile sai capire il senso” e ammetto che effettivamente io, ma potrebbe essere un mio limite, il senso di questa cosa mica l’ho capito?

Quattro =

Angelo Famao – Questa notte

E Despacito in salsa napoletana diventò Questa notte. Non se ne sentiva assolutamente l’esigenza e non se ne capisce il perché una canzone già cafona di suo, doveva essere trascinata ancora un po’ più in basso.

Tre

Giorgieness – Maledetta

Cambia pelle Giorgieness ma non energia. In questo nuovo singolo dà voce ad una ballad che parte in maniera forse un po’ troppo già sentita, ma è tutto in un paio di passaggi, perché poi il brano evolve sia nella preparazione all’inciso che nello stesso, che è prima di attesa e solo poi d’esplosione.

Lei è convincente anche in questa veste e magari sarebbe arrivato il momento di accorgersene.

Sette

Cristiano Godano – Ti voglio dire

Tutto molto calmo, nel senso di riflessivo, per il nuovo singolo di Cristiano, libero dai Marlene Kuntz. Tutto retto prevalentemente dalla chitarra, il pezzo si lascia ascoltare ed ha punto di forza nell’ingresso dell’inciso, la cui melodia si lascia seguire e canticchiare e viene puntellata da un coretto blue appena accennato, ma efficiente.

Con questi temi più melodici Godano libera anche una voce più evocativa.

Sei ½

Samuel Heron & The Kolors – Nella pancia della balena

Heron mi ricorda qui un po’ il primo Samuele Bersani, soprattutto quando prova ad intonare.

L’inciso è ceduto ai Stash che trasforma il pezzo subito in un nuovo singolo dei The Kolors, anche per l’arrangiamento delle chitarre. Orecchiabile, non stupido, ma tagliato senza alcuna evoluzione.

Sei

Impatto Zero – Felici per metà

Suono massiccio, in alcuni momenti addirittura acido. Indubbiamente c’è parecchia scuola di palchi live in un pezzo come questo, che però è chiaramente più adatto ad essere ascoltato in spazi aperti, dove si può sudare anche stando in mezzo al pubblico.

Per orecchie propense a questo tipo di durezza, per altri da evitare.

Senza voto

Leyla – Fame

E’ un periodo che stanno provando ad emergere diverse rapper e devo dire che Leyla mi ha colpito non poco con questo brano. Anzitutto canta pure e lascia intendere che potrebbe anche usare di più le corde vocali.

Il brano è forte musicalmente parlando, con un bel groove ed un modo di stare sulle liriche, giocare con le metriche staccando ed attaccando a piacimento l’ultima parola di una frase con la prima dell’altra. Da seguire.

Sette

Lo Fi – Domani morirò

Sonorità non troppo patinate per questo brano dalla melodia però facilmente ricordabile.

Questo stile musicale non dovrebbe temere la famosa durata radio, ma dire tutto quel che deve, anche con special musicali e variazioni. Così la patinatura che per natura non ha, gliela si mette addosso per forza.

Cinque ½

Clicca su continua per la seconda e ultima parte delle Pagelle nuovi singoli 29 maggio 2020.