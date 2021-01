Pagelle Nuovi singoli 29 gennaio 2021 a cura di Fabio Fiume. Settimana di nuove uscite nel complesso abbastanza positiva. Tanti gli artisti ascoltati, ma non tutti perché, credetemi, è davvero impossibile. Ad un certo punto si va proprio d’estrazione per non fare un torto a nessuno, almeno nella mia coscienza.

Cominciamo subito quindi con le recensioni a cura di Fabio.

Emanuele Aloia – L’urlo di Munch



Aloia esplora atmosfere dance in questa nuova anteprima che anticipa il suo primo album. Il concetto delle immagini pittoriche a titolare le canzoni rimane anche qui, così come la modalità di tirare in ballo nel testo proprio il quadro in questione. Forse in questo brano si perde un po’ quella capacità intima che aveva sorpreso fin qui del giovane autore. Resta certo l’idea, un po’ meno la resa, per dirla in breve.

Cinque

Daniele Azzena – Al di là del cuore

E’ un discorso tra figlio e padre in cui il figlio trova la forza di chiedere indicazioni dopo un periodo, nemmeno troppo sottointeso, di non facile comunicazione. L’arrangiamento gioca su suoni di percussioni a fare la voce grossa, mentre lui mostra le sue possibilità su un tappeto elettronico. La voce ricorda quella di Federico di Benji & Fede, però più educata e meno piena di vizi da errata dizione.

Sei

Barreca – Lontani da te

Ballata classica, che alterna propulsioni intime ad un piglio vocale più prepotente. La sezione ritmica è ben presente e non abdica a favore della linea melodica, con cui invece divide il trono. E’ tutto ben fatto ma con un neo, quello di non concedere nessuna sorpresa all’ascoltatore, nessun momento che ti lascia fermare per cercare di capire dove si andrà a parare.

Sei

Capo Plaza – Street

Arguta la scelta di un brano di notevole successo del 2004, quella Dilemma che diede la notorietà anche nel nostro paese al rapper statunitense Nelly e diede un’identità anche solista alla Destiny’s Child, Kelly Rowland. E di quel pezzo ne coglie precisamente l’atmosfera passata quando rap e soul s’intersecavano con facilità e perfezione e l’altro nel presente, con un cantato trap di cui Plaza è indubbiamente uno dei principi.

Sette

Cristallo – Dei due

Intelligente richiesta all’amato: chi vuoi essere dei due? Quello che resta accanto fedele, che conosco a memoria o quello che desidero, che cambia di continuo? Perché in amore le sicurezze fanno si star bene, ma ciò che fa tenere alta la tensione diventa sempre un’attrazione irrefrenabile. Molto inglese l’approccio interpretativo di Cristallo, pieno di enfasi e distacco, un po’ alla Bath For Lashes o alla Sophie Ellis-Bextor.

Sei ½

Marta Daddato – Space doll

Canzone “intrippata”, che fa confusione tra la fantasia e la realtà, con un linguaggio poco chiaro, pieno di gerghi giovanilistici, confuso tra vari rumorini sonori, indubbiamente moderni, ma che poco lasciano arrivare di quel che dovrebbe essere la musica. Voce quanto mai impertinente.

Quattro

