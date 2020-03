Pagelle nuovi singoli 27 marzo 2020 a cura di Fabio Fiume.

Questa settimana la tanto attesa rubrica dedicata alle pagelle dei nuovi singoli ha subito un giorno di ritorno. L’emergenza Covid-19 che stiamo vivendo in queste settimane ha sovraccaricato le reti della mia zona, ed il personale per il ripristino dei guasti è chiaramente non al completo.

Per tanto si è perso un giorno. Poco importa. Ho lavorato comunque per voi, per uscire lo stesso e non rimandare di una settimana le novità di questa. Per cui adesso tocca a voi. Buona lettura.

Si ricorda che si tratta del solo parere di Fabio Fiume e non di tutta la redazione di All Music Italia e che i voti espressi al termine delle mini recensioni non mettono in relazione alcuna artisti diversi tra loro, ma essi sono attribuiti alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone ed all’importanza che essa assume nel percorso dello stesso.

Partiamo subito con le Pagelle nuovi singoli 27 marzo (e non solo…).

Aku & Daje Matt – Caravaggio

Soft-rap che ha un racconto alla base che sfugge dai luoghi comuni dello stile. Il testo è infatti intelligente, di senso compiuto che anche se passa attraverso momenti non semplici, lo fa escludendo il facile turpiloquio. Unico neo: si poteva studiare uno special.

Sei

Giuseppe Anastasi – Berlino

La scrittura di Giuseppe è sempre semplice ma piena di riferimenti sia reali che figurati e di atmosfere sentimentali che ben sposano le linee melodiche.

Qui si va dietro nella storia, a quel 1989 che vide andare giù il muro che aveva diviso la città e con lei il mondo, le idee ed anche le persone, che qui però si ritrovano. L’inciso è più debole delle belle strofe.

Sei ½

Brunori Sas – Capita così

“Ormai sei grande… ma ti senti piccolo, minuscolo, ridicolo”. Si cresce, si affronta la vita, spesso ci si guarda indietro e si rimpiange ciò che non si riesce più a fare, che oramai è troppo tardi.

Uptempo stavolta per Brunori, che ha nel concetto del testo la sua forza qui, che ci ricorda che il miracolo accade in un attimo. E’ la maniera giusta di guardare la vita.

Arrangiamento sopraffino con archi che danno il giusto senso melodico all’intercedere ritmico ed in questo l’artista è ormai un porto sicuro, non trascurando mai la melodia.

Sette+

Cincilla – Sakè

Elettronica base, con qualche effetto ben piazzato ad accendere l’attenzione. Il cantato è piuttosto biascicato ma, almeno per un pezzo come questo, è adattissimo.

Si racconta infatti di un mal d’amore che però non si capisce esattamente cosa lo causi, allora forse meglio non rispondersi, non pensare di continuo a cosa non si è fatto o non si è detto.

Sei +

Cromo – Stelle

Si propone melodico Cromo ed inizialmente pare pure riuscirci. Però poi il pezzo per il resto segue i binari già tracciati dall’attualità rap e trap: canne, fumo, soldi, marchi, bad girl e bad boy. Tanto che poi alla fine un “uffa” è dietro l’angolo.

Cinque

Boreale – Meraviglia

Cantautorato fresco, perfettamente in linea con le modalità di scrittura attuali. Trovo completamente assenti i bassi però ed, a mio avviso, il pezzo ne risente perché potrebbe arrivare meno sparato, più compatto. Comunque accettabile nel complesso.

Sei

Massimo Di Cataldo – Il mondo

Cover del celeberrimo brano di Jimmy Fontana che ha fatto il giro del mondo. Massimo ne fa una versione aggiornata dal punto di vista musicale rispetto chiaramente agli anni 60.

Chiaramente siamo di fronte però ad un brano troppo emblematico e perfetto nella sua esecuzione classica che il rifacimento, per quanto tutto sommato piacevole, appare alquanto superfluo.

Sei

Dolcenera & Laioung – Wannabe

Cambia ancora ManuDolcenera che, per questo nuovo ritorno, mette da parte l’elettronica esplorata con l’ultimo lavoro ed approda in sonorità urban ai confini con la trap; qui al di là della staccionata c’è Laioung.

In qualunque veste lei comunque appare sempre molto centrata e la differenza spesso la fa solo il pezzo, se bello o meno.

Qui non siamo nell’ambito di quei pezzi fatti per restare, come qualcosa di suo c’è già, ma indubbiamente c’è una buona radiofonicità. Si ascolta con curiosità.

Sei ½

Ester & Dj V – Figli del mare

La canzone è d’ispirazione fantastica, che arriva da un film d’animazione giapponese con lo stesso titolo. Il cantato è pulito e sufficientemente variegato, ma il brano è un po’ fine a se stesso, arrangiato con suoni elettronici piuttosto abusati che però più che lanciarlo, il brano, sembrano ancorarlo ad un tempo lento che lo rende fin troppo didascalico.

Cinque =

Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio – Rinascerò rinascerai

E’ chiaro che questo pezzo ha un significato particolare, per cui viva Facchinetti tutta la vita e viva la sua Rinascerò, Rinascerai.

Se però mi si chiede di non pensare per che cosa nasce questo pezzo e di giudicarlo per quel che è, allora non posso esimermi dal definirlo tronfio, con vaga ispirazione agli arrangiamenti de’ Il re Leone della Disney, ( quello del 94 ) compresa la coralità, e con Facchinetti che continua a prodursi in acuti che ormai non sono più apprezzabili come una volta… ma già da 15 anni a questa parte, a dire il vero.

Otto ( alle nobili motivazioni ) Quattro ( alla canzone in sé )

Dani Faiv – In peggio

Originale nella base ed anche nel testo in cui sembra che Faiv prenda in giro chiunque fa musica, ma in realtà non fa altro che raccogliere frasi con cui spesso i cantanti vengono “odiati” via web.

La fine è un po’ anticipata; avrebbe potuto avere un’evoluzione. Comunque sicuramente interessante.

Sei ½

Andrea Ferrini – Listen to your heart

Dance elegante, un po’ sulle tracce di quella che, un lustro fa circa, mettevano sul piatto producer come Kygo e Alle Ferben. Questo pezzo ha il merito di trasportarti in spazi aperti, distese di dune, come steppe immense e poi mari aperti o rapide pareti rocciose.

Si balla senza agitazione ed è adatta anche a momenti cocktail.

Sette

Funk Shui Project & Davide Shorty – Reboot

Atmosfere notturne di funkcazzismo notturno che non lesina di citare anche l’attuale quarantena di massa. Shorty qui rappa e canta allo stesso tempo e riesce bene in entrambe le versioni. In certe pieghe mi ha ricordato Got ‘til it’gone di Janet Jackson; parlo chiaramente di atmosfera.

Sei +

Manuel Funny – Barbie

Eh si, vogliamo dire qualche altra parolaccia? Vogliamo descrivere qualche altra situazione spinta o comunque estrema? Peccato perché la base non era male, con bei riferimenti, di sensazione, anche alla dance anni 90. Sprecata.

Quattro =

Ianez – Figli delle sberle

Scontro generazionale: si contesta la madre e poi invece tua figlia ti dice per fortuna che c’è la nonna, ridimensionando il tuo sguardo sbilenco verso di lei. Tuo padre poi si è risposato a sessant’anni con un uomo e si fa chiamare Patty.

Inciso molto british per un pezzo che funziona sia nel testo intelligente che nelle linee melodiche che si lasciano seguire non cadendo nel già sentito.

Sette

Federica Infante – Tra me e me

Voce un po’ dura, senza troppe sfumature, che durante tutta la canzone non cambia mai d’intenzione. Un po’ di colore arriva nei raddoppi vocali, che però viene vanificato da alcuni effetti ed echi che appiattiscono un po’ la resa. La canzone è mediamente prevedibile nel testo.

Quattro ½

Irama & Francesco Sarcina – Milano

Brano sano portatore di nobile gesto, è in realtà una di quelle canzoni che non hanno chiaramente la forza trascinante di un singolo. Tuttavia il duetto con Sarcina funziona nella combinazione vocale ed il racconto della città riesce perfettamente per quello che è per entrambi: un amore sincero.

Sei ½

Giordano Joe – Giulietta

Canzone dedicata all’amica fedele, che è una gatta. Base elettronica, con beat anni 80, per raccontare questo bel sentimento che forse nessuno ha mai raccontato così.

Potrebbe essere pezzo che potrebbe fare breccia nei cuori dei tanti che hanno un animale domestico che amano e da cui sono profondamente amati.

Sei +

