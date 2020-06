Pagelle nuovi singoli del 26 giugno 2020 a cura di Fabio Fiume.

Ultima settimana di Giugno. Fuori alcuni big, qualche rivisitazione, qualche personaggio che con la musica c’entra come il formaggio su un sugo di mare e come sempre tanti, tantissimi giovani che… non ce la si fa ad ascoltarli tutti. Però ci si prova.

Ecco a voi le pagelle nuovi singoli del 26 giugno.

Anansi – Mamma e Anna

La mamma si è separata dal papà ritrovando la pace, la tranquillità casalinga, la fuga dalle partite e i film violenti. Lei adesso sta con Anna, conosciuta a lezione di ballo e vive fregandosene dei commenti del paese che la vede passare felice. E perché dovrebbe? La gente se ne fregava di lei quando era infelice?

Ottimo racconto, resa canzone più che da radio, da intimo club live, di poche persone che vogliono esclusivamente sentire Anansi, che artisticamente ha una sua dignità.

Sei

Anticorpi – Cortesemente

L’inizio è praticamente Sei come la mia moto, sei proprio come lei… Il tutto è imbastito a mo’ di telegiornale, anche se le notizie dall’interno arrivano sì dall’interno, ma quello dell’anima.

Lo sguardo musicale è completamente elettronico, ma il testo cade spesso vittima di qualche copertura, che ti lascia perdere le parole.

Cinque

Baby K & Chiara Ferragni – Non mi basta più

Erano migliorati i miei giudizi su Claudia, ehm Baby K, scusate. Qui però la nostra si è divertita a giocare al gioco dell’oca ed è incappata, suo malgrado, sulla casella retrocedi di tre caselle.

Torniamo su tematiche sonore che mostrano sentori di bachata, su un testo che ha più di qualche passaggio imbarazzante che non può essere giustificato certo dal fatto che siamo in Estate.

“In mezzo a queste bambole sembri Ken, ti ho in testa come Panten”… Impalpabile l’intervento della Ferragni. C’è? Ma davvero?

Quattro

Cannella – Ti volevo raccontare

Suona molto anni 90 questo pezzo che ha tanto della scuola cantautorale romana, in particolare, di quel periodo. Il cinismo come scudo è qualcosa che a volte serve per coprire le reali intenzioni, quel che vorresti davvero raccontare.

Buona costruzione pop per un testo che è assolutamente moderno, per un risultato d’insieme che riesce a far convivere così un’anima moderna ad una più retrò.

Sette

Canova – Tutti uguali

Il mood della base allo start mi ha ricordato un po’ I don’t feel like dancing degli Scissor Sisters… ed ascoltando ancora, se fosse stata proposta in falsetto ci sarebbe stata ancor più vicina.

I Canova hanno comunque un bel mondo sonoro, di respiro internazionale ed anche testi, quando come questo raccontano storie con una morale, riescono a non essere pesanti.

Sei 1/2

Cloude & Blue Virus – Ti avrei voluta

I due rapper si uniscono per raccontare come a volte si arriva ad una conclusione di separazione dopo aver idealizzato una persona che semplicemente non è ciò che si credeva.

Il linguaggio scappa un paio di volte dai perbenismi, come stile del resto vorrebbe. L’effetto meccanico sulla voce dell’inciso è fastidioso.

Sei =

Danti, Raf & Fabio Rovazzi – Liberi

La prima strofa è proprio purissimo Raf stile, chiamato ad arricchire il buon sound montato da Danti. Tutto si stravolge un po’ nell’inciso, che gioca di pause e ripartenze, condendosi poi di falsetti.

Rovazzi interviene davvero per un piccolo cameo che nell’utilità del pezzo poteva pure non esserci. Fine tronca per stare nei tre minuti è cosa condannabile in un brano che aveva bisogno dell’esplosione finale.

Eppure Raf è un signore del pop, queste cose dovrebbe saperle!

Sei

Nicola Gallerani – Al bar Maurizio

Vuole essere un omaggio a Bologna, alla vita tra posti di ritrovo, locali, bar del centro cittadino. Ci sta pure, solo che la resa è molto teatrale più che radiofonica e se non si è strettamente di Via D’Azeglio o dintorni, difficilmente si viene catturati.

Cinque

Ganoona – Cucuruccucù

Sempre più cantante e meno rapper Ganoona usa i suoni modaioli, addirittura qualche sferzata di reggaeton, per raccontare la storia di un immigrato, che con in testa una canzone triste, cercava qualcos’altro dal suo approdo in una terra di speranza.

Lo sfondo è Milano, una città che promette tanto ma che non può mantenere per tutti. Accattivante ed intelligente.

Sette

Ghost – Vivi e lascia vivere

Completamente diversi da come li si poteva ricordare i Ghost di Alex Magistri si sono parecchio addolciti; parlo proprio d’intenzione interpretativa.

Anche il brano è assoluta testimonianza di questo cambiamento, leggero com’è, scanzonato e persino con uno special di gioco vocale, assolutamente inaspettato.

E’ un nuovo start ed anche se non è certamente questa la canzone della vita è indubbiamente un biglietto da visita giusto per lasciar intendere il cambiamento.

Sei

Ginevra – Sconosciuti

Elettronica abbastanza essenziale ed una resa minimale amplificata dal suo stare in musica in maniera assolutamente pacata, senza particolari inflessioni interpretative.

Canta la sua storia con distacco d tutta sulla stessa linea melodica, con un solo punto fuori dalle righe, nell’inciso. Nell’insieme funziona.

Sei +

Inaudito – Tutto torna

Nell’insieme molto piacevole, scorrevole e ben suonata, racconta di una storia che sembra non possa andare a buon fine, perchè lei lo ha lasciato inesorabilmente indietro.

Ma poi come si riallineano i pianeti, potrebbe tornare pure lei. Voce non prioritaria, ma adatta a questo tipo di racconto.

Sei ½

Jaqueline – Arizona

Probabilmente il pezzo avrebbe raccolto più forza su delle chitarre ed una ritmica più reale, con un basso ed una batteria a pompare davvero.

La sua voce lo avrebbe meritato, sia per potenza che per la capacità di colorare con diverse inclinazioni interpretative.

Il pezzo è comunque forte e nel cercare la propria via, il proprio play nella vita, ci sta anche il variegare il linguaggio.

Sette

