Settimana prima di Sanremo. Diminuiscono lievemente le uscite ma non come ci si poteva aspettare. Ricordando che la settimana prossima le pagelle saranno interamente dedicate al Festival, sera per sera questa settimana ho ascoltato per voi i nuovi singoli di:

Achille – Mai più

Messaggio importante dietro questo pezzo fragilino dal punto di vista compositivo, data la base piuttosto semplice, il mezzo vocale artefatto in pieno stile trap, anche se il nostro dà l’idea di poter far senza ed un linguaggio “slangato” in più punti. Questa cosa potrebbe però rivelarsi importante per farsi comprendere dalle nuove generazioni. Per gli altri… insomma!

Cinque

Serena Altavilla – Epidermide

C’è un’idea espressiva che però, forse sarà un limite mio, non sono in grado di tollerare. M’inquieta e non poco questo arrangiamento che acutizza ancor di più la voce di Serena, che, mi si perdoni la battuta, non appare con questo brano come sana portatrice di tal nome. Finale ingarbugliato di suoni uniti a rumori e senso di disagio in aumento.

Quattro =

Blanco – Paraocchi

Tra le proposte attuali, tra quelle che alternano rap, trap, ma senza trascurare anche una presenza vocale importante, Blanco è sicuramente tra le più interessanti. Anche qui, tra mille effetti, la fa anche sentire la voce e chiaramente ne giova la canzone che guadagna un senso melodico. Parte ritmica in bella esposizione e strane pause nel cantato che fanno un po’ effetto singhiozzo ma che pure non lasciano perdere la comprensione della parola. Peccato che manchi un ultimo ritornello; dopo lo special sarebbe stata la giusta chiusura.

Sei +

Blind, Guè Pequeno & Nicola Siciliano – Promettimi

Sorvolando su Blind e Nicola Siciliano che fanno il loro, e ci sta per età, torno a provare fastidio per certe cose cantate nelle barre di Guè, per un fatto d’età. Vedere tutto ricondotto sempre ad un’ostentazione di mezzi è svilente. So che è moda, ma Guè le mode dovrebbe dettarle, non seguirle. Detto questo, il pezzo è radiofonicamente funzionale e può far breccia tra i seguaci di stile, proprio per la capacità che ha di trapanarsi in testa. Fa un po’ Margarita di Elodie & Marracash.

Cinque ½

Boss Doms & Kyle Pearce – Pretty face

Dance elettronica da club, che mi incorpora cose che la mia mente rincorre; dai Planet Funk ai Pet Shop Boys del periodo Elysium/Electric, e cioè quello meno cantato, da indipendenti. Convinto di fare un complimento con questo paragone, sottolineo però come Boss Doms avrebbe potuto lavorare un po’ più su questa base, creare una variazione che non la facesse scorrere troppo linearmente, senza che arrivino mai sorprese. Funziona ma avrebbe potuto funzionare di più.

Sei

Cascate – Quando vai via

Sinuosa ambientazione pop/soul, più nella voce la prima matrice , più nel sound la seconda. Intelligente la seconda linea vocale che entra in più punti e che aiuta a dare spessore ad una voce che invece arriverebbe troppo sottile, seppur personale. Adattissima anche a fare da sottofondo in serate tra amici, con bicchiere in mano, risate e chiacchiere distratte.

Sei ½

Giordano Cestari – Outsider

Brano orecchiabile ma indubbiamente per nulla nuovo, da nessun punto di vista, tranne che per il vago suono che richiama un violino ad accompagnare l’inciso. Il suoni di studio sono tutti già sentiti e la voce di Cestari affronta il pezzo in maniera abbastanza monocorde. In aggiunta la canzone è prigioniera della fobia attuale di stare attorno ai 2 minuti e 45 e chiaramente trascura un’ipotetica evoluzione.

Quattro ½

Cioffi – Laura

Ballata chitarra e voce con inciso che apre invece ad una base d’archi. Tutto molto basic, ma piuttosto diretto. La voce di Cioffi è maturata e le note lunghe sono pulite ma non prive di sentimento. Paga il solito scotto di una durata brevissima che non permette una giusta evoluzione, scotto che poi, dato il tipo di proposta, difficilmente sarà ripagato da un ritorno radiofonico. Comunque sufficiente nell’insieme.

Sei

Clara – Ammirerò

Voce femminile sfruttata in maniera molto contemporanea, un po’ biascicata, scocciata nelle strofe, con picchi poi improvvisi. Il sound è urban, tutto di beat computerizzato e sonorità da studio. Brevissima la durata, che mal non sarebbe se non ne risultasse un senso di incompletezza. Manca di fatto uno special.

Cinque ½

Gigi D’Alessio, Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Balde & Samurai Jay – Guagliune

Continua il processo di avvicinamento alla musica giovane da parte di D’Alessio, che anche qui mette assieme alcuni nomi in rampa di lancio dall’underground partenopeo. La canzone ha un’ottima costruzione nelle strofe, tutte con l’impronta di chi le canta, compreso lo special a cura dello stesso D’Alessio. Differente il concetto per l’inciso che ha più di una banalità non solo nel testo, ma anche proprio nella resa generale; sono quelle cose di facile presa ma anche tremendamente già sentite.

Cinque ½

Damiano – Solo una volta ancora

Ballata costruita bene ma anche prigioniera dalla metodologia di lavoro attuale e cioè strumenti pochi o nulla. E’ un peccato perché leva forza d’impatto e poiché l’esempio evidente seguito per metodologia di scrittura è quello di Ultimo, bisognava prendere esempio in questo… suonare di più. La correzione fondamentale, la prima che farei, è inserire una cazzo di batteria, passatemi il termine! Ma quanto può costare chiamare un batterista in sala d’incisone?

Cinque

Grazia Di Michele – Madre terra

E’ un vero e proprio mantra di ringraziamento a nostra madre terra questa nenia proposta dalla cantautrice romana, che non ha chiaramente nessuna pretesa commerciale, ma quella di far riflettere su cose che diamo per assodate, che nemmeno guardiamo o a cui pensiamo più. L’arrangiamento acustico è mitigato da suoni vocali che lasciano pensare al vento e per tanto pertinenti col messaggio. Sicuramente perfetta nei live, non è giudicabile dal punto di vista “promozionale”.

Senza voto

Disarmo – Buio infondo

Pezzo un po’ soul, un po’ gospel, un po’ r’n’b… insomma pezzo un po’, mi verrebbe da dire. Perché nella commistione di generi di un brano del genere, Disarmo dà sicuramente prova di bravura e ricca presenza vocale, ma non permette di capire quali possano essere le sue effettive possibilità. Resta più un esercizio di stile che altro.

Cinque +

Divina – In the night together

Siamo in piena italo disco riportata in vita 40 anni dopo. Non parlo solo d’arrangiamento e di suoni scelti, ma anche per la tipologia di voce, che ricorda i vari vocalist dall’inglese molto italianizzato, che incidevano brani che poi non venivano seguiti da promozioni evidenti, eppur popolavano massicciamente i dancefloor. Mi piace l’idea e soprattutto trovo che essendoci la moda in tutto il mondo del ritorno all’italodisco, sia giusto che i fautori di quella moda la propongano in prima persona. Ecco, forse limiterei solo l’approssimazione della lingua.

Sei

Paolo Fresu & Petra Magoni – Heroes

Il celebre brano di Bowie rivive in questa versione completamente rivista, per la voce della brava Petra e la tromba di Fresu che trova sempre modi più convincenti per avvicinarsi alla musica pop/rock. Chiaramente fa sempre strano pensare di paragonare delle cover agli originali del duca bianco e sicuramente questa versione, molto particolare, dona al pezzo una opulenza live da club che prima non aveva, ma lo priva di una qualsiasi forza radio.

Senza voto

