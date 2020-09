Pagelle nuovi singoli italiani in uscita il 25 settembre 2020

Pagelle Nuovi singoli 25 settembre 2020 a cura di Fabio Fiume.

Parata di star tra le nuove uscite ma anche ritorni importanti e, non da meno tantissimi giovani che provano a mettere dei punti saldi sulla loro carriera.

Come sempre ho dedicato molto del mio tempo a questi ascolti ed ecco cosa ne penso, ricordandovi ( si rende necessario farlo purtroppo ) che i voti espressi alla fine delle minirecensioni non mettono in relazione gli artisti tra loro.

Per dirla in parole povere non è che uno che prende sette ha il brano più bello di uno che ha preso sei e mezzo. I voti sono messi in relazione alla carriera del votato, in base alle sue di cose e non a quelle degli altri.

Aliperti – Sola

Composizione retta dalla chitarra acustica e qualche effetto elettrico che arriva in divenire. Avrebbe avuto bisogno di aprire con l’arrangiamento ad un certo punto, perché così, nonostante sia assolutamente gradevole nell’insieme, resta una sorta di cantata da falò, da festa d’amici,o al massimo da live di quelli acustici seduti su uno sgabello.

C’è però linfa vitale, il resto si può correggere.

Sei

Vasco Barbieri – Hey

La capacità di comporre una ballata dal sapore internazione il Barbieri ce l’ha; non altrettanto spiccata è però la capacità di cantare in inglese senza che si percepisca che non lo sia.

Più piene le strofe dell’inciso, nonostante siano quasi esclusivamente arrangiate su piano che l’inciso, non troppo inciso, per cui viene scelta una ritmica più prevedibile. Accorgimenti.

Sei =

Marco Calone & Ivan Granatino – Nammurato

Anche se interviene Granatino qui con un fare più rappato del solito, Calone non cambia il suo modo di cantare, quello che viene definito neomelodico, con quelle che a Napoli si chiamano “fronn’e limone” ( foglie di limoni ) che sarebbero le appendici gratuite ed allungate, cantilenate.

Non ha senso quindi prodursi in un brano dai suoni moderni se poi resti ancorato alla tua di storia e non serve chiamare l’ospite moderno. E’ un palliativo che non guarisce.

Quattro=

Ray Campa – Star

Cosa fare per riuscire a diventare un artista e vivere della propria musica, quando non si parte da una posizione agiata? Come fare quando chi ti vuole bene ti consiglia di smettere? Quando giorno e notte si confondono tra lavoro reale, concreto, e quello a cui si ambisce?

Lo racconta con ironia qui Campa, giocando anche in maniera teatrale con la voce e facendosi accompagnare da un arrangiamento di quelli che hanno sentori orchestrali ma scelta stilistica buffa, come certe parti delle colonne sonore Disney.

Un po’ di genere e fuori dal contesto pop attuale ma comunque accettabile, anche più.

Sei+

Carrese – Effetto speciale

Pezzo lineare che non ha prerogative particolari per essere ricordato. Scorre senza infastidire, è realizzato con criterio di chi sa cosa scrive e come farlo, solo che manca di quel piglio necessario che rende un brano pop di successo rispetto ad un brano pop che si confonde tra gli altri.

La pecca è forse nell’inciso che parte con nota potente che però nell’allungo cede al lamento, smaltendo subito la forza d’impatto.

Cinque

Fedez – Bella storia

Ormai lontano dal rap che, diciamocelo, viaggia ad un’altra velocità, Fedez si sta specializzando sempre più in brani pop che hanno un gusto radiofonico piuttosto forte, sono orecchiabili, canticchiabili.

Non mancano i momenti rap, ma più che definirli tali, mi verrebbe da inquadrarli come parlati. E pur non avendo una base iconica come la precedente Bimbi per strada, anche questo pezzo scorre piacevole e trascina.

Sei ½

Highsnob & Samuel Heron – Per odiarti non ho tempo

Loro vengono già da una longeva collaborazione come duo e adesso tornano a lavorare assieme. Il pezzo racconta anche del passato, chissà se davvero il loro, non lesina un linguaggio colorito ma, sommariamente, lancia un buon messaggio, quello di non sprecare del tempo ad odiare; resta comunque sprecato.

Manca uno special e così la chiusura risulta affrettata.

Cinque ½

I Miei Migliori Complimenti – Ijwas (i just wanted another summer)

Produzione abbastanza solita per la band, con una base che raccoglie molti suoni, tutti già sentiti. Il pezzo è proposto in maniera troppo cantilenata e quando guadagna un minimo di forza prepotente, sia la voce che i suoni vengono passati al setaccio uscendone ovattati. Scelta che non dà vigore, anzi.

Quattro ½

Irama – Crepe

Filippo ha completamente abbandonato la volontà di raccontare e raccontarsi per delle canzoni modaiole, di testi d’amore che si somigliano dal punto di vista dell’arrangiamento.

Anche questo brano funziona dal punto di vista commerciale, ha capacità “trapanante” per il cervello, però rispetto a quel che voleva essere nel primo lavoro, siamo completamente da un’altra parte qui… e lo siamo già da un po’. Detto questo, il pezzo è pienamente sufficiente, s’intenda.

Sei +

L’Elfo & Ludovica Caniglia – Filo spinato

“Chi ti ama non vuole cambiarti”…questa è una verità che è facile da dire ma difficile da applicare. Molto chiaro il rap melodico di lui, bella la voce, piena e senza bisogno di strafare quella di lei, che però ti lascia intuire che potrebbe spingere di più.

Non cambierebbe però l’economia della canzone, che è ben costruita così e può far strada.

Sei ½

Le Tendenze – Bugiardo

Intelligente modo di raccontare la presa di coscienza di un punto da mettere su una storia. Intelligente anche il discorso pop dell’arrangiamento che si muove tra accompagnamento al discorso che è praticamente un soliloquio e delle aperture con chitarre protagoniste che sono più sognanti che concrete. Leggerissima ma simpatica ed efficace. Buono

Sette

