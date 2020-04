Pagelle Nuovi singoli 24 aprile 2020 a cura di Fabio Fiume.

Ancora tante canzoni sul Covid19… Qualcuna buona questa settimana è venuta fuori, ma altre… Diciamolo pure cari artisti: non è che ognuno deve per forza dire la sua a riguardo eh!

Già non se ne può più di questo “nuovo” quotidiano, dei Tg e le trasmissioni che non parlano d’altro, figuriamoci se anche le radio dovessero passare tutti questi pezzi ( che difatti non passano mica… ). Detto questo, come sempre tutte ( o quasi ) le novità della settimana sono qui. Ho ascoltato tanto e tanto scritto; vi lascio quindi alla lettura ed ai commenti una volta però sentiti i brani.

Si ricorda che si tratta del solo parere di Fabio Fiume e non di tutta la redazione di All Music Italia e che i voti espressi al termine delle mini recensioni non mettono in relazione alcuna artisti diversi tra loro, ma essi sono attribuiti alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone ed all’importanza che essa assume nel percorso dello stesso.

Partiamo quindi subito con le pagelle nuovi singoli della settimana.

Alb – La ragazza distratta

L’idea di raccontare di questa ragazza che ha un passato che le condiziona il presente, che l’ha messa come su di un binario tutto suo, dove continua a sorridere, ma senza dare importanza a ciò che lo è per gli altri.

La canzone è strutturata in maniera molto semplice, praticamente con un’unica variazione tra strofa ed inciso con la prima è più preposta alla descrizione mentre il secondo, di poche parole, lasciato ha un andamento un po’ troppo litanioso.

Cinque =

Nicola Albertini – Italia dai

Chiaramente anche questo brano è ispirato dalla situazione attuale. Inciso pessimo, praticamente uno spot di un nuovo partito politico, mentre le strofe fanno concorrenza, e probabilmente la battono pure per qualunquismo, ad Italia di Mino Reitano, con la differenza che sono passati 32 anni e poi, cosa non trascurabile, Mino aveva una signora voce, mentre qui… lasciamo stare.

Tre

Amelia – Siamo tornati umani

Solo piano e voce per raccontare la quarantena. Però inviterei tutti quelli che in questo periodo stanno scrivendo brani a riguardo per capire come si possa trattare l’argomento non usando frasi scontate, banalità, slogan pubblicitari.

Qui lo slogan lo fa il titolo, ma la canzone avrebbe potuto pure parlar d’altro, sarebbe stata buona lo stesso.

Sette

Edoardo & Eugenio Bennato – La realtà non può essere questa

I due fratelli musicisti si ritrovano a distanza per raccontare questo momento in maniera molto essenziale: parole giuste, misurate e non banali, chitarre incrociate, ed i loro due modi di cantare completamente differenti che si uniscono, loro che hanno sempre affrontato la musica da punti di vista diversi.

La realtà è tutta da rifare cantano, ed il messaggio arriva chiaro.

Sette

Emanuele Bianco – La mia terra

Ballata pop che vive di due fasi, una di racconto nelle strofe che ricorda un po’ il fare d’artisti come Fabrizio Moro, ed una invece cantata, quasi liberatoria.

La costruzione pop è ben eseguita, con una canzone che gode pure di uno special che diversifica i momenti. Con un po’ di spazio potrebbe funzionare.

Sei ½

Alex Britti – Una parola differente

Torna scanzonato Britti, estivo quasi come agli esordi. All’incipit dell’inciso c’è una chitarra elettrica che ricorda molto il suo amico Pino Daniele. Poi la chitarra stranamente è messa proprio via nel brano, che invece veleggia verso lidi che quasi rasentano il reggaeton.

Lo special di chitarra conferma il sentore di Pino ed è cosa piacevole, ben fatta anche perché Alex come chitarrista, lo sanno pure le pietre, non ha da chiedere permesso a nessuno. Carina, fresca.

Sei ½

Marco Bruno – Pe’ ‘na caramella

E’ una vera e propria filastrocca, con tanto di coro di voci bianche nell’inciso, articolata a metà tra un brano pop ed uno folk. E no, le guerre non finiscono ancora, e spesso sono messe su per delle stupidaggini, per una caramella metaforicamente parlando.

Il dialetto napoletano in questo caso aiuta le metriche, ma il brano avrebbe potuto funzionare, volendo, anche in italiano.

Sei

Matteo Candura & S. E. L. – Rise up

Il dj e producer si produce con un brano dance d’atmosfera, dove la costante è il sound ritmico di base su cui c’è un suono che entra ed esce e crea un movimento ipnotico. La voce scelta in tal senso è adattissima così come è, algida, fredda, ma chiara e precisa.

Da ballare anche restando agli angoli delle sale col drink in mano.

Sei

Cannella – Foro italico

Le emozioni raccontate in questo nuovo pezzo da Cannella, sembrano dei pensieri ad alta voce, quasi come se il cantautore stesse in camera sua da solo e stesse pensando a voce alta.

Funziona, per il tipo di racconto ed interpretazione, anche l’idea di tenere la base leggermente indietro rispetto alla voce, sfruttandone più gli echi e facendo arrivare così più chiara la storia.

Sei ½

Alessandro Cenedese – La strada del bosco

Rivisitazione di un brano popolare, Cenedese non è riuscito, ma forse nemmeno voleva, a renderlo più attuale. Anche questo è un brano a supporto della causa attuale, nello specifico i Medici e Infermieri di Conegliano. Il gesto è nobile, l’aggiunta dei violino nel finale molto armonica, ma il brano resta fine a se stesso.

Senza Voto

