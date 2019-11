Le pagelle del critico musicale ai singoli italiani del 22 novembre 2019

Pagelle nuovi singoli 22 novembre. Ma quante uscite questa settimana? Non bastavano le novità classiche, ci si mettono anche gli inediti di X Factor (che trovate recensiti qui)!

Ma io non mollo ed ho ascoltato tutto per raccontarvelo, a modo mio, con le mie sensazioni e le mie parole. Ecco a voi le nuove pagelle settimanali

Si ricorda che si tratta del solo parere di Fabio Fiume e non di tutta la redazione di All Music Italia e che i voti espressi al termine delle mini recensioni non mettono in relazione alcuna artisti diversi tra loro, ma essi sono attribuiti alla canzone in base alla carriera dell'artista che la propone ed all'importanza che essa assume nel percorso dello stesso.

Ebbene partiamo subito con le pagelle nuovi singoli in uscita oggi, 22 novembre.

Benedetto Alchieri – Moliére

Brano dal senso positivo, di ricerca verso la tranquillità che trova nell’arte del commediografo francese il senso figurato per riprendersi da ciò che non ci fa star bene.

“Almeno provaci” dice il testo che Alchieri canta con piglio teatrale e buona maniera, adatta alle parole. Inciso gradevole, allegro e canticchiabile.

Sei ½

Matteo Alieno – Non mi ricordo

I ricordi sono qualcosa che ci popola la testa, qualcosa che ci portiamo dietro, almeno quelli importanti che scavalcano di certo pure cose che abbiamo fatto pochi minuti fa ma meccanicamente, senza metterci davvero dentro noi.

“Non mi ricordo i libri di scuola, ma mi ricordo quando m’hanno bocciato”, “Non mi ricordo se ho messo in ordine casa, ma … mi ricordo di te e di me”.

Scrittura intelligente, musicalmente dettata da una chitarra molto british ed uno stare localmente sulla musica proprio alla maniera dei sudditi della regina.

Sette+

Altrove – Gelato all’amarena

L’inizio del brano lascia pensare ad un cantautorato in linea con quello che attualmente è di moda, invece ascoltando si trovano anche parecchi riferimenti vintage nella scrittura, anche proprio nella maniera di approcciarsi all’interpretazione e in alcuni innesti musicali.

Il brano è costruito bene ed è quel tipo di canzone che potrebbe farlo notare, proprio per alcune cose del testo che possono diventare virali se passate ad un pubblico ampio.

Sei ½

David Benedetto – Dimmi di te

Discorso pop che risulta orecchiabile ma che richiama pure cose già sentite, sia nelle strofe che nell’inciso. Inoltre le basse per l’artista sono decisamente proibitive, tanto che sarebbe stato meglio eluderle.

Ci voleva inoltre una chitarra più presente nell’inciso ed un basso più potente, proprio per sopperire a quella sfumatura che alla voce manca.

Quattro ½

Canova – Lento violento

Ironia nei confronti del quotidiano in un pezzo che è originalissimo anche nella metrica dell’inciso che sovverte le prevedibilità.

Scrittura intelligente sia dal punto di vista compositivo che letterario, dove pur restando nei confini di un linguaggio contemporaneo, ma si riesce a comunicare una storia di vita appunto quotidiana.

Cori vintage così come il finale in dissolvenza.

Sette

Celeste Caramanna – Never fooled again

Ci sento un po’ di alcune cose di Paola & Chiara nelle intonazioni. Il pezzo, come quello delle sorelline milanesi è orecchiabile, basato quasi totalmente sulla musica e sugli echi che danno più leggerezza alla voce.

Manca un inciso più potente; quello che c’è sembra più un bridge.

Sei =

Andrea Castrignano – Luna

Mancava un’ennesima canzone intitolata Luna! Ci sono belle aperture ed un‘intenzione interpretativa che però trascina Andrea su un terreno dove è ancora troppo forte l’albero chiamato Ultimo per potergli permettere oggi di crescere in salute.

C’è bisogno di un filo di personalizzazione in più, ma il brano non è brutto… a parte il titolo.

Sei

Chiara Galiazzo – L’ultima canzone del mondo

Una voce bellissima e soprattutto personale spesso sprecata dietro a canzoncine che non ne valorizzavano la potenzialità, che s’intenda, non è solo l’estensione, ma soprattutto il colore.

Qui per Greenpeace Chiara mette voce su una composizione di Mahmood e Katoo che sembra calzarle a pennello, dove ci ricorda che in amore bisognerebbe sapere anche chiedere scusa; e l’amore è quello che dovremmo avere pure nei confronti della terra, così come le dovremmo delle scuse.

Sette +

Mirko Colombari – Si va

Voglia, o forse necessità, di fare cose nuove, cambiare, lanciarsi. Il tutto è scritto però in maniera un po’ generica o perlomeno facilona.

“Dove si va col nostro portafoglio”? “Scegli un posto dove andare, apri la cartina e punta il dito”… canta Mirko; ma se il portafoglio non ce l’hai? Se non è così facile puntare il dito su una cartina, lasciare tutto e andare? Appunto, facilona dicevo.

Cinque =

Aida Cooper – Spaccami il cuore

I ben informati ricordano che questo brano era quello con cui Mia Martini non fu accettata al Sanremo del 1985, nel pieno del periodo del suo embargo televisivo per maldicenze.

Aida la riprende cercando di darle giustizia, ma c’è da dire che non siamo di fronte comunque ad una delle migliori canzoni incise dalla grandissima interprete, nonostante la prestigiosa firma di Paolo Conte. La Cooper la esegue comunque bene, ma non fa certo il miracolo.

Cinque

Emanuele De Francesco – Vivo

Si racconta su base pop/rock di come spesso si abbia bisogno di fare affidamento su se stessi solamente, perché gli altri non sono disposti ad ascoltarci. E Dio ci ascolta?

Le risposte non arrivano ed allora ecco che bisogna pensare a se stessi. Inciso più debole delle strofe.

Sei=

Teresa De Sio – Puro desiderio

Raramente Teresa si è espressa artisticamente con una ballata che fa dell’interpretazione vocale il suo punto forza; Qui è sorprendente per la forza che la sua voce sottile riesce a dare alle parole.

L’inciso in napoletano rende ancor più forte anche la bella melodia che non invidia nulla ai classici della canzone partenopea.

Sette ½

Diamine – Bolle di sapone

“La festa del Ringraziamento per un tacchino è un problema”… effettivamente ci avete mai pensato?

Sostanzialmente in questo brano intelligente Diamine racconta di quanti problemi che ci poniamo, e di come non ci rendiamo conto che a volte pure gli altri possano averne, ma siamo troppo presi da noi, dalle nostre noie inutili.

Eppure spesso siamo noi che abbiamo deciso di vedere tutto nero.

Sette

Marco Di Noia – Stella del pop

“Oggi Leonardo sarebbe una stella del poooop” è la frase su cui marcia questo brano che ha un testo sconclusionato e visionario… dopo qualche pillola proibita però.

E diciamo pure che 2 minuti dei 2:49 che dura la canzone, sono occupati da questa frase.

Tre

Elleblack – Ricordati chi sei

Il giovane rapper qui canta di ricordi, ma non di quelli di una vita che sicuro gli avrà dato esperienze, ma che è ancora troppo breve per parlare di cose passate come se fossero davvero un passato lontano.

Qui lo fa parlando a qualcuno che non c’è più, raccontandogli come se la passa, cosa gli è accaduto. E ci sta.

Sei +

Gipsy Fiorucci – Specchi di luce

Mi sembra di capire che il brano si rivolga alla musica, a come lei pervade la nostra e la indirizza.

Ed allora non capisco l’uscita dell’inciso che recita: “Specchi di luce, onde del mare, specchi di luce, stelle la notte”…. Cosa c’entrano col tema queste parole?

Peccato perché anche la struttura canzone e l’arrangiamento sulla voce, non erano malvagi. Sembra che l’inciso sia stato buttato un po’ così, a caso.

Cinque

Fortarezza – C’est moi

Indubbiamente ci sono le doti vocali, ma le trovo un po’ abusate, che non arrivano a dare giustizia alla proposta e distraggono da ciò che dice.

Se fai un giro sulle montagne russe, vieni rapito dai sali e scendi e non ti accorgi nemmeno del momenti di percorso dove questi non ci sono.

Alla fine il troppo storpia ed il brano finisce con l’avere un inciso che risulta fastidioso.

Quattro

Il Cubo Di Rubik Monocromo – Pesci rossi

Il pesce rosso è l’emblema della solitudine che c’è nelle nostre case. Lo vinciamo alle sagre, al luna park e lo mettiamo lì, nella sua boccia lasciandolo solo.

La band dal nome originale lo riprende ad esempio per descrivere la solitudine verso cui ci spinge il mondo; ci chiudiamo tutti nel nostro acquario e l’unica cosa che ci può salvare è l’amore.

La melodia è armoniosa ma l’unica pecca è che il pezzo non esplode. Resta quindi un bel racconto, ma non così usufruibile.

Sei+

Ilenia – Juste avant de partir

Versione in francese di Prima Di Andare Via di Giovanni Pellino in arte Neffa, che della sua matrice funky perde la parte black per acquisirne una dance non por piamente originale.

Bella e calda voce ma poco altro.

Cinque

Kaufman – Mi piace Chopin

Ammetto che quando ho letto il titolo di questo brano, ho temuto potesse essere cover di I Like Chopin di Gazebo, che per quanto leggero è senza dubbio una pietra miliare di un certo tipo di musica anni 80 e per tale intoccabile. Invece no, per fortuna.

E’ altresì un pezzo originale che ha bella distinzione strofa ed inciso, che si lascia ascoltare ed allo stesso tempo canticchiare. Non è il pezzo di Gazebo ma qualche effetto della decade edonista ce l’ha eccome.

Sette

Aurora Kuda – Non ci sto più

Tutto troppo sentito ed inciso troppo debole che non crea uno stacco importante dalle strofe.

Ci sarebbe voluto un arrangiamento diverso o per lo meno un tempo diverso, invece il brano ha la stessa battuta per tutta la sua durata e la cosa viene appesantita dall’intenzione interpretativa, sempre uguale.

Quattro ½

Federica La Rocca & Sire – Amore in contanti

Il bit suona internazionale si, ma pure parecchio abusato. Si parla di combattere per i propri sogni, qualunque essi siano con sforzi emozionali ma anche economici.

Nell’insieme è orecchiabile ma non aggiunge nulla a quello che già esiste, non evidenzia delle doti particolari.

Cinque ½

La Scelta & Mirko Frezza – Ho guardato il cielo

Sempre padroni del ritmo la band capitanata da Mattia Del Forno riesce a comunicare contenuti pur non rinunciando ad un’orecchiabilità oggettiva, ad una cantabilità riuscendo a risultare riconoscibili nonostante non abbiano all’attivo chissà quali successi discografici.

Qui c’è pure parte recitata dal romano Frezza che ricorda con la band che bisogna adottare un pensiero nuovo che si adatti al presente, perché tutti abbiamo diritto di guardare il cielo.

Sette

Le Figurine – Difendimi

Potrebbe avere un suo perché nobile questo brano che, come testo, denuncia la voglia di non essere un oggetto, di non omologarsi alla massa.

Però la resa, e non capisco perché, non si avvantaggia della forza che batteria, basso e soluzioni synth avrebbero dovuto conferire.

Quando parte l’inciso dovevano essere alzati gli bassi.

Sei =

