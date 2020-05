Pagelle nuovi singoli in uscita oggi, 22 maggio 2020 a cura di Fabio Fiume.

Settimana pienissima di nuove uscite che non sono nemmeno riuscito ad ascoltare tutte. Come sempre sono tantissimi gli emergenti a cui ho cercato di dare spazio, assieme come sempre ai big della nostra musica. Non vi resta che leggere.

Partiamo…

Adelasia – Acqua

La voce è arrangiata tutta in doppia linea all’unisono e la canzone sembra essere un sogno, qualcosa che arriva da lontano. L’inciso però è “nenioso” e ripetitivo.

C’è un po’ di Erica Mou nella maniera d’interpretare ma quei risultati stilistici sono ancora un po’ lontani.

Cinque

Alfa & Yanomi – Testa fra le nuvole pt.2

Convincente pezzo tra rap e pop, con un’intonazione abbastanza sommaria che però non impedisce ad Alfa di imporre una buona personalità, tipica dei cantautori.

Il brano è moderno, anche come linguaggio senza cadere in turpiloquio, che purtroppo è la grande malattia dei testi dei rapper.

Sette

Bobby Soul – Finirà

Ambientazioni soul di quelle anni 70, che un po’ fanno anche pensare a quelle basi dei film scollacciati, proprio mentre la bella di turno faceva la doccia.

Il pezzo però non ha evoluzione; è un po’ tutto uguale e quando sembra stia per evolversi, riparte con un altro giro melodicamente uguale. Per avere un barlume di cambiamento bisogna aspettare un po’ tanto, quasi 5 minuti.

Cinque ½

Pierdavide Carone – Forza e coraggio

Carone ha sempre avuto una scrittura compiuta che non è stata ripagata probabilmente da possibilità promozionali adeguate.

Il suo grido a suon di Forza e coraggio è un buon infuso di ottimismo per un futuro in cui torna sempre Maggio invitando a rialzarsi perché chi non inciampa non sarà mai saggio.

Inciso incalzante, festoso, che rinuncia alla melodia per arrivare più irruente come il testo che è consiglio di vita importante.

Sei ½

Sergio Casabianca & Le Gocce – Chi sono io

Delicato canto, che poi diventa più incisivo, descrittivo della vita di un malato di Alzheimer, malattia che ti porta via la percezione del proprio io, i ricordi, la capacità di riconoscere gli altri, che significa anche sprofondare in un mondo proprio che non ha finestre.

E l’unica cosa che si vorrebbe e per lo meno non dimenticarsi di chi si è. Attenzione a qualche cadenza interpretativa che ricorda un po’ da vicino Kekko dei Modà.

Sei ½

Marta Daddato – Bordello

La produzione di Skywalker dona a questa giovanissima rapper un sound tirato, perfetto anche per essere ballato.

Lei è un po’ una versione femminile di Achille Lauro, perché non nasconde la sua romanicità che viene fuori nello strascicare le parole. Il pezzo è brevissimo ma assolutamente completo. Funziona.

Sei ½

Diodato – Un’altra estate

Anche Diodato cambia singolo non pescando però dal suo album, bruciandolo di fatto, per un inedito che è sicuramente funzionale, anche se… c’erano altre tracce del suo album che avrebbero meritato.

Sicuramente è un buon lavoro anche questo, con buona potenza corale nell’inciso, pur se manca ovviamente il fortissimo pathos che l’artista ha saputo fornire con le ultime uscite.

Sei

Roberta Finocchiaro – Future

Brano che volge uno sguardo beneaugurante al futuro, ma senza riferimenti a ciò che viviamo. Parla di positività verso quel che vogliamo fare ed essere davvero, provarci.

Il sound è caldo e la voce ben lo cavalca, giovando anche di raddoppi e funzionando in maniera espressiva assolutamente appropriata anche in solitaria.

Sei ½

Frassi – Ci abbracceremo forte

Ennesimo brano sulla ripartenza, la normalità che ricerchiamo e di cui siamo stati privati dal virus. Anche qui però tante frasi fatte ed un arrangiamento che si gonfia di suoni dance nell’inciso pur senza diventare dance nel ritmo.

Ne avevamo davvero bisogno?

Quattro

Giallorenzo – Don Boscow

Si parla di pazzia, di un mondo che è il folle vede e che per gli altri non esiste, gli altri troppo distratti o troppo veloci nel giudizio. Spesso di un matto si può pensar che non abbia sentimento.

Il discorso musicale rock è un po’ manieristico ed è un pochetto troppo striminzito in tre minuti scarsi, come se non sfogasse.

Cinque

Golconda – Il mondo di Ambra

Ambra ha un suo mondo e qui viene raccontato; è un mondo che in realtà è costruito attorno al timore verso l’esterno.

Le strofe però sono musicalmente vuote e l’inciso lagnoso e con un arrangiamento corale che però non dona colore ma sottolinea il fare cantilenoso del nostro.

Quattro

Carmine Granato – Potessi appartenerti

La sabbia si muove in una terrina in sottofondo di questo pezzo jazzato, da club elegante, dove la voce di Carmine si muove sicura, calda e potente all’occorrenza.

E’ chiaramente una proposta di genere che ha poche possibilità di emergere se non in un discorso artistico più completo che non la singola canzone. Però il mondo di appartenenza è qui dimostrato e rispettato.

Sei ½

Helle – Tra le strade della mia città

Elettropop a metà tra le tastierine alla Modern Talking e le produzioni più truzze in stile anni 90. Il testo, che vorrebbe essere una dedica per la propria città, ha dei passaggi imbarazzanti in cui tutta questa percezione che non sia una banalotta canzone d’amore non affiora.

“Voglio te anche se la mia vita fa schifo, voglio te, fammi un sorriso”. E nel calderone ci si butta dentro pure un “Rialzati Italia”!

Quattro

Hype Zulu – Come no

E’ un po’ un gioco di controsensi, tra quello che realmente è e quello che invece si cerca di spacciare. L’arrangiamento è trap, ma in realtà il pezzo avrebbe potuto essere arrangiato anche diversamente.

I temi sono sempre gli stessi, però è tutto affrontato diversamente, non ha un fare violento o troppo sporco.

Sei +