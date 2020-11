Pagelle nuovi singoli italiani in uscita il 20 novembre 2020 a cura di Fabio Fiume.

Amelia – Mare rosso

Non chiarissima nell’inciso, per un problema di qualche parola più che mangiata un po’ biascicata.

Il pezzo però ha un’irruenza espressiva ed un’irriverenza non così comuni, tanto da poter meritare un faro addosso, in attesa di capire cosa può combinare questo giovane cantautore. Il pezzo funziona, eccome se funziona.

Sette

Angelica – L’ultimo bicchiere

Interpretazione affascinante per un pezzo che racconta di come a volte bisogni scegliere e non tenere il piede in due scarpe. L’arrangiamento vocale è tenuto tutto in modalità eco e qualche seconda linea bassa ad ispessire la voce più sottile della nostra.

Manca giusto un po’ di esplosione, un po’ di pienezza per rendere questo pezzo appetibile anche per il mondo radio, perché l’originalità non manca.

Sei ½

Giordana Angi – Siccome sei

E’ un gioco al dualismo, al cosa si è ed in corrispondenza cos’è l’altro/a. Magari questo è il pezzo che è mancato a Sanremo a Giordana per affermarsi definitivamente.

Lanciato fuori da quel contesto un brano del genere può avere molta difficoltà in diffusione radiofonica ma non in quello del passaparola. Già immagino tanti videofoto creati con questo pezzo in sottofondo. Lei è molto matura qui nell’interpretazione, ma la cosa al dire il vero non l’è mai mancata. Buono.

Sette

Azzurra – Segreteria

Non nel modo di cantare, ma nel pezzo proprio, mi ha ricordato la primissima Irene Grandi, quella di Un Motivo Maledetto, per capirci, anche se i pezzi dell’artista fiorentina erano molto più suonati e non così da studio. Forse avrebbe preso più corpo se come quei pezzi là fosse stato più suonato, invece resta un po’ nel limbo del vorrei ma non posso, con un’intenzione chiara nell’interpretazione che però si sgonfia su una base un po’ vuota.

Cinque

Braschi – Il cane e la mia ragazza

Sorta di preghiera, di una richiesta di protezione per il cane e la propria ragazza che dorme beata (io se fossi lei mi incazzerei, non poco, per l’ordine in cui sono state inoltrate le richieste), ma anche da se stesso, da ciò che potrebbe diventare.

E’ razionale e lucido nella sua richiesta, solo forse un filo noioso nella maniera di proporla. E’ comunque una scelta interpretativa che può pur piacere. Il contenuto c’è.

Sei

Cance – Pezzi di parole

Ballata delicata ma piena, con testo e musica che viaggiano di pari passo, appoggiandosi, sostenendosi e comunicando la consapevolezza della relatività della vita, del non potersi opporre agli attimi che arrivano, accadono.

La voce è espressiva e non dedita al virtuosismo. Forse avrei dato maggiore potenza all’ultimo inciso, magari con un backing vocals.

Sei ½

Cannella – Casa tua

Chitarra a guidare una voce ruvida, impulsiva, ma inquadrata che riesce a essere calibrata sia in modalità racconto, le strofe, che in modalità canto aperto, nell’inciso.

“La mia vita è sempre casa tua” è una dedica bellissima che ognuno meriterebbe di sentirsi dire almeno una volta nella vita.

Sette ½

Roberto Casalino – Cullami

Realizzata solo piano e voce per il suo concerto live, questa Cullami, portata al successo da Emma, trova nella di lui versione, una nuova intimità che è chiaramente con più facilità rintracciabile quando mancano una serie di orpelli sonori.

L’interpretazione vocale di Roberto è altresì robusta, pronta a confermare un messaggio di affetto forte, ricordo, mancanza di alcuni particolari che si vorrebbero ritrovare, amore.

Sette

Renza Castelli – A piedi scalzi sulla neve

Buon gioco dinamico nell’interpretazione che affievolisce via, via nelle strofe per poi scoppiare in un inciso di apertura pop molto italiana.

Lo special spinge sull’acceleratore e qui la voce subisce un po’ di copertura da parte della base più potente. Piccole correzioni ma il brano c’è e la Castelli ha un non so ché di artistico proprio nel suo modo d’interpretare.

Sei ½

