Pagelle Nuovi Singoli 17 luglio a cura di Fabio Fiume.

Sarà che le vacanze sono alle porte e che per qualche settimana vi lascerò da soli e senza pagelle ( per qualcuno sarà senz’altro una benedizione ) ma questo Venerdì mi sono sentito decisamente più buono e sono volati molti bei voti. Ovviamente scherzo!

I bei voti sono volati ad alcuni giovani artisti che ho trovato fuori media e li ho quindi premiati. Un po’ più in zona comoda gli artisti più noti. Ahi, ahi, così non va! Buona lettura!

Alfa – Sul più bello

Sempre più cantautore Alfa si è avvicinato al mondo stilistico di artisti come Jack Johnson, tutti strofa su chitarra ed inciso melodico e festaiolo.

Il pezzo è leggero e positivo, con intuizioni nell’arrangiamento mica male e la possibilità che i giovani ascoltino anche esempi di vita più bella e non sentano parlare sempre di ferri, botte, fumo e puttane.

Sette

Biagio Antonacci – Centro di gravità permenente

Nuova cover lanciata per I Love My Radio contrappone Biagio al maestro Battiato. Il risultato è un rispettoso rifacimento di un pezzo che era innovazione pura nel 1981 e qui diventa una schitarrata ben realizzata per gli amici, con percussioni ed una pasta vocale meno eterea, più corposa e piena di sabbiati. Sinceramente l’ho trovata assolutamente riuscita.

Adesso mi piacerebbe sentire il maestro cimentarsi in Sognami o Non Vivo Più Senza Te in versione L’Era Del Cinghiale Bianco.

Sette

Après La Classe & Tormento – L’Estate dei miracoli

Canzone scema, tipica dell’Estate, che si veste di un minimo d’impegno dato dalle limitazioni che, quest’anno, la stessa porta con sé.

La tematica è a base di pizzica ed hip hop e Tormento non appare stonato nel provare a seguirla, ma al di là della stupidera vacanziera, non resta granché.

Quattro

Aleandro Baldi & Carlotta Bianchini – No me ames

Nuova versione della storica hit del 1992, già realizzata in spagnolo da una star del calibro di Jennifer Lopez, oggi è nuovamente proposta con un arrangiamento che sembra curato dai Gipsy Kings.

La canzone ha mantenuto intatta una sua dignità e Baldi appare padrone della lingua. La voce di Carlotta è abbastanza immatura, sicuramente non così piena e tecnica come quella dell’Alotta, ma tutto sommato è funzionale a questa nuova versione velocizzata e ballabile.

Sei

Alessio Bernabei – Trinidad

Torna sulle scene dopo un po’ di assenza con un brano che sembra strappato alla discografia di Irama , anche se si segnala di positivo, una nuovo approccio vocale, più sabbiato e, almeno nella prima parte, in sviluppo del registro più basso, mai esplorato prima d’ora.

Il pezzo è positivo, nel senso di allegro. Non regala nulla di nuovo a questa nostra estate, ma almeno alla carriera di Bernabei si.

Sei

Lele Blade – Prohibido

Il trapper napoletano canta praticamente un brano tipico della tradizione neomelodica, cioè lui, te ed io che sono l’amore proibito. Stiamo assieme due ore in un letto però poi torni da lui che non sa, pronta a fingere dopo che ti sei presa quello che lui non ti sa dare. Cornuto e pure sbeffeggiato insomma.

In una storia trita e ritrita, c’è però qualche buona uscita nelle liriche, tutte in napoletano. Il sound è moderno e l’arrangiamento sulle voci chiaro ed esente da cadenze pesanti, pulito.

Sei

Caterina & Loomy – Fiorellino

Scanzonato racconto di un amore particolare, fatto di prendi e vai, di tenerezze e voglia di fuggire però dalla possibilità di una serenità duratura. I due, già insieme ad X factor, sono ben combinati assieme, anche nel secondo inciso dove il rapper canticchia in sottofondo alla voce particolare di lei.

E’ un pezzo da finestre aperte di una casa dalle pareti colorate.

Sette

Cavallini – 3 Maggio 2020

Ballata pop con qualche suono più identificativo del mondo dance. Si parla di fine quarantena, di speranze del cazzo che ripartivano dal giorno dopo l’ultimo del lockdown, il 3 Maggio per l’appunto. Il pezzo non è male come idea, arrangiamento e tipica andatura ballad.

Purtroppo corre il rischio di invecchiare troppo in fretta, causa l’argomento che tutti speriamo di lasciarci definitivamente alle spalle.

Comunque in mezzo alle tante che sono uscite sull’argomento, non è affatto male.

Sei

