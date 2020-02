Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita il 14 febbraio

Pagelle nuovi singoli 14 febbraio 2020 di Fabio Fiume.

Sanremo è alle spalle ma per il momento la musica italiana si concede un attimo di respiro con le uscite, forse per non essere soffocata dalle tante proposte uscite la settimana scorsa.

Fanno eccezione, come sempre, un manipolo di emergenti e solo un paio di big, che tra l’altro il loro pezzo l’han proposto proprio a Sanremo in qualità di ospiti. Io li ho ascoltati come sempre per voi; siete pronti a leggerne?

Si ricorda che si tratta del solo parere di Fabio Fiume e non di tutta la redazione di All Music Italia e che i voti espressi al termine delle mini recensioni non mettono in relazione alcuna artisti diversi tra loro, ma essi sono attribuiti alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone ed all’importanza che essa assume nel percorso dello stesso.

Partiamo subito quindi con le Pagelle nuovi singoli 14 febbraio.

7mbre – Barche

Influenza rock ma anche un modo molto fresco di proporsi, che non pesca dal passato ma che cerca di trasportare nel presente le attinenze.

Il pezzo, che parla di crescita, non è certo quello della vita ma si lascia ascoltare, sia con attenzione che in sottofondo, distrattamente.

Sei

Arianna – Do you mind coming with me?:

Monta carica su un rock efficace e di prospettiva, che se perseguito come stile potrebbe portarla ad essere un’unicità della nostra musica; non è infatti simile a nessuna delle ragazzacce rock della nostra storia.

Dovrebbe però proporsi in italiano, non tradendo questo stile.

Sette

Sara Bellisario – Ancora tu

Suadente gioco jazzy, che si divincola tra piano, fiati e una batteria soft. Voce bella, potente ma che ha, anche per stile, troppe analogie con quella più famosa di Simona Molinari.

In alcuni momenti addirittura le cadenze sono simili. Tutto buono, ma va cercata un po’ di personalità. Per il momento diciamo che è accettabile.

Sei

Ceroli – Matilda

Se gli si mette un accento un po’ all’inglese, questo pezzo potrebbe essere strappato melodicamente alle produzioni dei Rockes di Shel Shapiro.

Non dal punto di vista musicale però, perché qui la chitarra suona acustica ed in accompagnamento ed in primo piano viene posta la voce piena d’echi.

In divenire arrivano fiati, cori, tutti presi da un periodo ben preciso, quello del finire dei 60. Belle idee complessive ma canzone nell’insieme un po’ priva di appiglio cattura masse.

Sei

Codice A Sbarre – Cazzomene

Il gergo, tutto del nord , arriva d essere anche titolo di questo pezzo rap abbastanza classico su una base che appare un po’ scollegata dalle voci se non per le battute ritmiche.

E’ un manifesto di ribellione da vite che svolgiamo ma che sostanzialmente non viviamo, ma l’uscirsene con un “cazzomene” è fin troppo semplicistico.

Quattro

Tony Cossentino – Amò

E la famosa “fronna ‘e limone” napoletana, qui trova il suo trionfo. E’ un insieme di cose già sentite a metà tra il melodramma e la canzone da video didascalico.

E poi la frase “T’essa vattere, ma nun c’ha faccie manc chiu a t’accarezzà, pecchè m’è fatt chiagnere pe’ tutta Napule…”, è brutta come la bruttezza.

Due

Tiziano Ferro – Amici per errore

E diciamolo pure: quando Tiziano dà la zampata usando la ballata di cuore riesce a fare sempre centro e lo fa con potenza, bucando il bersaglio tanto è potente il suo colpo.

Qui siamo nella maestria di riuscire a scrivere una cosa bella bella, senza cadere nel mestiere e lasciando alle parole il potere d’arrivare.

E’ ballata delicata, sottovoce quasi, splendida. “Amici Per Errore, sbagliare strada e poi trovare in tutti i posti il tuo odore”…

Nove

Flamexia – Dieci rose

Nenia fatta di piano, qualche effetto, una batteria synth ed una voce che pur leggera e sognante accompagna qui e li contaminata da qualche effetto ed eco di troppo.

Il tutto crea più di uno sbadiglio, perché nessuna evoluzione cambia la stasi del pezzo.

Quattro ½

Giaime – Parola

Trap che sfugge da discorsi triti e ritriti… almeno in apparenza perché poi ecco che vengono fuori in soldi, i “ferri”, il fumo. Certo poi il tutto viene elevato dal senso, dall’importanza della parola data. Fosse sufficiente…

Quattro

Il Pesce Parla – Pos?

Due vite diverse, sia per provenienza che per lavoro svolto nel quotidiano, ma accomunate da un’insoddisfazione generale. Entrambi però amano la magia del circo, la sensazione di festa quando arriva in città.

Non capisco però il collegamento con l’inciso, con quel “vorrei pagarti ma”… Chissà, forse è un mio limite, ma al terzo ascolto non trovo il nesso. Musicalmente valida e con più di un’intelligenza nella struttura. Però.. niente! Non ho capito.

Cinque

Ludovica Nasti – Qualcosa di geniale

La baby star della serie L’Amica Geniale , viene lanciata anche nel mondo della canzone, con questo simil rap davvero insulso, che vuole solo sfruttare la popolarità della giovane attrice.

Personaggi nominati che quasi certamente la nostra nemmeno sa chi siano, se non per induzione, e voce impalpabile che non lascia prevedere chissà quali possibilità future.

Tre

