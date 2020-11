Pagelle nuovi singoli italiani in uscita il 13 novembre a cura di Fabio Fiume.

Settimana ricca di novità questa che si apre. Molti ritorni importanti, lanci di dischi per il prossimo Natale ( sperando che Spotify a parte, possiamo scendere ancora a comprarli ) e carriere giovani che provano a trovare il loro posto al sole o che muovono i primi passi. Come sempre ho ascoltato per voi tutto ciò che potevo, che mi è arrivato e questo è ciò che ne penso.

Alfa & Annalisa – San Lorenzo

Alfa è sempre più addentro a discorsi pop mainstream ed il duetto con una cantante come Annalisa, potente, precisa, accelera ancora di più questo processo che, i ben informati, dicono lo trasporterà al prossimo Sanremo.

Non è ancor dato sapere ma di sicuro questa ballad dalle verticalizzazioni elettroniche ed il confronto vocale tutto cantato, sarebbe stata perfetta come proposta popolare.

Sei +

Luca Allen – Sbadato

Proposta musicale giovani ma fuori dalle mode attuali dal punto di vista dell’arrangiamento; niente rap, trap, ma un cantato che unisce attualità, e cioè più istinto che tecnica, con linee melodiche finanche retrò.

Il testo invece è decisamente più contemporaneo ed anche in linea con l’età del nostro. Soprattutto ci sono degli strumenti, cosa quanto più insolita nella musica giovane.

Sei ½

Artico & Grazia Di Michele – Algoritmo soldi

Pop venato di jazz che si accentua nei momenti musicali e che fa da tappeto ad un testo veritiero sulla capacità che i soldi hanno di cambiare le cose.

L’inciso è sicuramente ricordabile per quel coro che ripete ossessivamente la parola soldi in sottofondo, ma che al contempo non gode di una linea melodica così evocativa. La forza la fa più che altro la base. Poteva essere forse più approfondita da quel punto di vista.

Cinque

Baschira – Il biondo

“Se non conosci il tuo passato purtroppo si ripeterà”, dice il cantautore in questo pezzo che ha un fare tra l’allegorico con cui propone però un testo molto concreto, realistico. L’arrangiamento è quello da artista di strada. Il finale chiuso troppo in fretta.

Sei=

Beba – Airbnb

Linguaggio colorito in questo rap tutto al femminile, dove però si rispettano tutti gli stereotipi di genere. L’ostentare le marche, l’ affermazioni di si stessi, quel che si è.

Riflettendo la maggior parte di questi brani è quasi sempre un’esaltazione di se stessi, di un proprio status, della capacità di sottomettere ipotetici rivali, sotterrarli aprendo bocca, o attraverso conquiste facili con sesso in prima linea. Buona la base ma contesto tutto uguale.

Cinque

Bongi – Solo dalla testa

C’è un’idea ma è sviluppata dando priorità solo ai suoni scelti e a come mischiarli; la combinazione però non è tenuta assieme da una linea melodica che avrebbe potuto rendere il discorso più ricordabile e non solo una dimostrazione di sapere usare lo studio.

L’esempio pratico di questo sono sempre stati i Subsonica, o anche Samuel da solista, che riescono a navigare su suoni come questi mantenendo però la possibilità di essere cantati. Qui resta solo il rumore, bello sì, ma sempre rumore.

Cinque =

Marta Brando – Young

Un po’ di mistura di cose in questa ballata: c’è uno spettro folk, dei suoni più spostati verso l r’n ‘b ed un inciso che invece potrebbe essere la tipica esplosione pop di una canzone qualsiasi di Laura Pausini.

La voce comunque è piacevole, ricorda vagamente Tina Arena e non diventa fastidiosa sulle alte e tiene bene sulle basse. Se inquadrata meglio può far bene. Biglietto di presentazione comunque accettabile

Sei

Boomdabash – Don’t worry

Ci hanno abituato alle megahits estive, anche quando non è propriamente estate ed adesso sono fuori con un brano che fa tanto “feste di Natale” grazie al coretto dei bambini che scadenza il tempo col titolo.

Il resto è arrangiato sempre in maniera simile nelle voci, solo rallentando, risultando al fine più midtempo. Il testo è però di buoni sentimenti e meno fancazzista.

Sei

Ceri & Franco 126 – HappySad

Felicità e tristezza sono due stati d’animo che, pur essendo agli antipodi, possono convivere nella stessa persona non simultaneamente ma senz’altro consecutivamente. La cosa è raccontata qui su un ritmo sostenuto, un po’ monocorde, basato praticamente su una nota o poco più.

L’insieme arriva orecchiabile ma anche un po’ limitato dal punto di vista creativo.

Cinque

Luca Chiaravalli – What a wonderful world

Celeberrima cover ad opera del songwriter e producer Chiaravalli che ce la rende qui con un pathos cambiato, passandola dalla sensazione del vissuto, tanto vissuto che aveva per la voce di Armstrong, al soffusamente sentito, più sofferente nella sua versione. La canzone non perde magia, semmai ne acquista una nuova, una nuova chiave.

Personalmente mi arriva moltissimo lo “sgranarsi della voce” sul world allungato del titolo, ripetuto più volte.

Sette

Rosa Chiodo – A chi si figlio

Canzone più adatta a fare spettacolo, recita su un palco in cui coinvolgere il pubblico, non certo per approdare in radio dove il potere è assai limitato. Lei ha una buona presenza vocale ed alcun passaggi sono arrangiati molto bene; parlo dei momenti corali.

Meno sinceramente le strofe in cui lei canta esclusivamente su una battuta ritmica, che risultano così un po’ vuote.

Cinque

Cortellino – Un discorso da coniglio

“Si, ma la vita mica ti aspetta”… canta Cortellino, mentre affronta la paura di un discorso da grande, di un figlio in arrivo, preferendo magari guardare un porno. Fa paura crescere ed il discorso è piuttosto chiaro.

La scelta d’arrangiamento è piuttosto scanzonata, proposta con suoni e coralità leggere. Personale ma sicuramente condivisa da molti che ci son passato così, all’improvviso.

Sei

Matteo Costanzo – Vita

Base piena di rumori, però sistemati in maniera originale e che tale originalità la trasferiscono ad una ballata che ha una costruzione insolita ed una scelta interpretativa moderna, piena di effetti anche sulle voci, ma senza cedere alla moda trap d’insieme. Interessante.

Sette ½

Cri. – Freud

Italianissimo ma dalla scrittura decisamente internazionale. Questo singolo apre un ventaglio abbastanza completo sulle sue possibilità e la capacità di giocare con le melodie e combinare le idee rendendole un assieme interessante.

Sulle note lunghe ricorda vagamente Marlone Roudette anche lui originale nel suo modo d’intendere il pop. Forse l’ispirazione potrebbe arrivare proprio da quel mondo là.

Sette

