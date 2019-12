Pagelle nuovi Singoli 13 dicembre. Grande novità, da questa settimana troverete in ogni appuntamento la nostra playlist aggiornata settimanalmente su Spotify per ascoltare i brani su recensiti con facilità.

Si ricorda che si tratta del solo parere di Fabio Fiume e non di tutta la redazione di All Music Italia e che i voti espressi al termine delle mini recensioni non mettono in relazione alcuna artisti diversi tra loro, ma essi sono attribuiti alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone ed all’importanza che essa assume nel percorso dello stesso.

Adriana – Bumaye

Bella voce, espressiva e piena, più da apprezzare nella larghezza che nell’altezza delle note prese.

A livello musicale il brano sembra una di quelle composizioni r’n’b di fine anni 90 a cui manca solo il classicissimo “darkchild” dell’inizio di ogni produzione del famoso producer.

Bumaye significa uccidilo nella lingua del padre africano, ma non è un invito alla violenza ma semmai un’esortazione ad ammazzare il pregiudizio.

Sette

Niccolò Agliardi & Vanessa Incontrada – Di cosa siamo capaci

La conduttrice ed attrice è qui in supporto per un duetto che ha buona parte recitata, in cui pure Agliardi dà buona prova di capacità espressiva, prima di unirsi in un inciso cantato all’unisono in cui ci si racconta, confronta, si resiste nel farsi compagnia come una famiglia o qualcosa che le somiglia.

Bello il finale che dice semplicemente “Tienimi compagnia”, che, secondo me, vale quanto il professare un amore.

Sette

Anne Belle – St. Valentine

Approccio musicale alla Dido, di cui si cerca di far emergere pure la stessa enfasi nel cantato.

Il problema è che la cantante inglese è serenamente in mezzo a noi e continua a proporre questo genere che tuttavia ha mostrato la corda. Se devo ascoltare queste cose vado sinceramente a riscoprire l’originale.

Pure perché, diciamolo, a questo penso manca quella riconoscibilità che i successi di Dido hanno sempre avuto.

Quattro

Aquazone – Ma che te ‘mporta

Bel groove d’apertura per questo pezzo in napoletano che è in realtà qualcosa che potrebbe avere un felice remix che gioca proprio con le parole dell’inciso e del titolo.

Invece è un brano che apre e che prosegue dritto con una ritmica che sembra un treno su un binario in cui però arrivano varie interferenze musicali ad impreziosire.

Voce che deve però trovare una sua chiave interpretativa specifica.

Sei +

Alessio Are – Mai

Leggerino e giovanilistico nel linguaggio comincia a non essere appropriato all’ età del nostro, che pur se giovane non è più certamente un adolescente.

Si parla di una ragazza superficiale che si crede una top model e che si è deciso di respingere perché troppo legata all’avere più che all’essere.

Però il problema è che di superficiale non c’è solo la ragazza ma anche il testo tutto.

Quattro ½

Martina Attili – Piccoli eroi

Allora Martina ha una scrittura senz’altro ispirata; parlo di metriche, di melodia, di vocabolario.

Solo che se dopo Cherofobia esci con un pezzo del genere, rischi di essere confinata in un recinto di cantante depressa, che canta solo di problematiche esistenziali.

Puoi sicuramente trovare un tuo pubblico, ma te ne precludi altro, non cresci.

In più questo pezzo non solo non ha la forza del precedente ( pure se ribadisco ben scritto ) ma non si bea nemmeno dell’effetto novità. E’ una ripetizione.

Cinque

Emanuele Bianco – Sotto la torre Eiffel

“So che non mi basterà whatsapp… volerei fino a Parigi solo per baciarti sotto la torre Eiffel”… giovanilismi abbastanza deboli per un brano che ha un arrangiamento scarno, sorretto quasi totalmente da un battito synth e poco, pochissimo altro.

Quattro

Alessio Bonomo – Reality

Che la nostra vita si sia trasformata in un reality? Ce lo racconta Alessio in questo brano di base chitarristico, dal buon testo, a cui però manca un inciso che abbia la stessa efficacia delle strofe.

Quando ti aspetti che si apra e spicchi il volo invece ripiega su se stesso.

La struttura è molto Ivano Fossati e se si prova ad immaginare la sua voce su questo pezzo, può tranquillamente spacciarsi per un epurato da una sua tracklist.

Cinque

Brunori Sas – Per due come noi

Romantica ballata cantata di cuore, persino con una leggera stecca tra i primi versi lasciata perché in questo caso non è errore, è sentimento, è perfetta resa di un’idea dello stesso.

Il piano guida questa storia di ricerca dell’altro in una storia che è fatta di due, che dopo vent’anni si dicono ancora di si.

Otto

Antonella Bucci – The game of life

Si, proprio lei, quella di Amarti è l’immenso per me con Eros Ramazzotti quasi trent’anni dopo. Torna in inglese e con un progetto benefico di quelli con le maiuscole.

Non ci sono le note impossibili del tempo che fu, ma comunque una padronanza del mezzo, grazie alla quale la nostra riesce ad emergere nel mezzo della “scanzonatura” generale.

Tutto semplice ma ben costruito.

Sei +

Cecilia – Monterey

La scelta stilistica è quantomeno unica in questo momento specifico. Cecilia si propone infatti in maniera soffusa, su una base minimal, fatta di bit e qualche piccola incursione elettronica e di una chitarra tenuta volutamente bassa.

Non è il brano della vita ma può spiegare un mondo musicale che in poche, forse nessuna, in Italia percorre.

Sei ½

Chianluca – Il rock non è morto

Effettivamente questo brano ha strumentazioni essenziali, non concede passaggi all’elettronica. Effettivamente il rock non morirà, anche se i maggiori esponenti, come dice, ci stanno piano, piano abbandonando.

Ancora effettivamente il rock sopravvive anche se ci sono stati spari che hanno provato a fermarlo.

L’intenzione vocale però è molto più brit pop e nell’insieme al brano manca quel mordente necessario perché il rock sia per restare e non passi e via con un ascolto distratto.

Cinque

Nancy Coppola – Si te veco ancora

Niente, non c’è un tentativo di rinnovarsi, di provare a fare cose nuove. Siamo sempre nel melodramma dell’io, tu, l’altra. “M’è pristat ‘na mez’ora o core e po’ senza pietà te l’è pigliat”… e parte una telenovelas anni 80 con Majra Alejandra, pace all’anima sua!

Quattro

DeLorenzo – La logica del fare

L’amore può diventare un’ossessione e lasciare poco proprio del sentimento base, l’amore stesso.

La canzone ha una struttura cantautorale basata sulla chitarra e si contamina via, via di poco altro.

Non ha però un inciso che si lascia ricordare, tanto che fai fatica, quando è terminato il primo e riparte la strofa, a capire che quello che avevi ascoltato era un inciso e non un bridge.

Bella la melodia d’archi, ma non basta

Cinque ½

Marco Forti – La vita reale

Nel modo di cantare e chiudere alcune frasi mi ha ricordato il mai troppo ricordato Rosario Di Bella , mentre negli allunghi di nota Giovanni Caccamo.

Testo intelligente che è tutto una supposizione, che pure però ha una sua consistenza. “E se il destino lo avesse scritto un bambino”?

Non mi è piaciuta la chiusura che è stata affrettata; un altro inciso ci sarebbe stato bene.

Sei

Germanò – Ca va?

Mi è sembrato per un attimo di rivedere Pierre Cosso cantare la sua Minu tisciù ( scritto come lo dicevamo da bambini negli 80 ndr ).

Poi diventa altro con un inciso melodico, pur sempre sussurrato, stile “Violo Valentino”, sempre da quegli anni là… e anche questo fa rima con Ca va!

Quell’inciso è l’unica idea del brano, per il resto un po’ grottesco, soprattutto nelle liriche finali.

Quattro

Nico Gulino – La musica non passa

Uscito in realtà un paio d’anni fa, solo adesso il brano trova la strada della promozione radiofonica.

E’ un jazz leggero, leggero, di quelli che pescano dalla tradizione dei grandi italiani del passato alla Carosone o più attuali alla Cammariere quando non sentimentalizza.

Arriva però tanta allegria da queste note, soavi e cantante con sorniona simpatia.

Sei ½

Rocco Hunt & Neffa – Se tornerai

Non sono nuovi a collaborazioni il rapper salernitano e … l’altro salernitano d’origine.

Neffa è qui coperto d’effetti, ma grazie agli stessi prende tonalità altrimenti improprie. E’ un sentimental rap sulla possibilità di un ritorno e sui rimpianti di ciò di cui non ci si è accorti, di ciò che non si è fatto. Il piano regge tutto.

Carina ma non così necessaria.

Sei

Le Corde Rotte – La bussola

Questo brano è praticamente nullo sia dal punto di vista musicale, visto che praticamente è poco più di un lavoretto al pc della cameretta, che dal punto di vista del testo; non vuol dire nulla con frasi che rasentano i pensierini dei bambini di seconda elementare quando gli chiedi di provare a metterli in rima.

Due

Michael Leonardi & Kina – Fade away

Una voce bellissima che si pone a metà strada tra quella più barocca di Sam Smith e a quella trasognante di Antony And The Johnsons.

Brano d’atmosfera che è adatto sia ai momenti romantici che ad altri di voglia di solitudine, di pensieri che ci toccano alla luce di un abat jour.

Sette ½

Liam – Senza te no

E’ una ballata che prosegue tenue per oltre metà della sua durata per poi esplodere.

La voce è interessante anche se c’è qualche punto in cui, non capisco perché, viene appiattita da un effetto. “Ti merita qualcuno che merita i tuoi sbagli” … non si capisce se sia più un augurio dopo una fine o un anatema! Sufficiente comunque.

Sei

