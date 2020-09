Pagelle nuovi singoli italiani in uscita l’11 settembre 2020

Pagelle nuovi singoli dell’11 settembre a cura di Fabio Fiume.

Si cammina verso l’Autunno ed ecco che anche i big cominciano ad arrivare con nuove cose; non mancano mai però i tanti emergenti, i possibili ritorni, i grandi dal passato.

Queste sono le pagelle della settimana e questi gli artisti che ho ascoltato per voi. Buona lettura!

Amarena – Stanotte

Primi pensieri d’amore, quelli che lasciano senza fiato. La voce è chiaramente un po’ acerba ma non la scrittura, che ha più di qualche intelligenza nel testo e la brillante intuizione di lasciare il tutto quasi completamente acustico. La scelta rende genuino il risultato.

Sei ½

Leo Badiali – E’ successo ancora

Easy pop gioviale e da primi batticuori, con un testo elementare ma efficace per il pubblico a cui è diretto. Unico problema è che quel pubblico, i giovani, non sono così ormai proprio per nulla.

Se vogliamo buttarla sui buoni sentimenti è allora un pezzo che va a meta ma se ragioniamo dal punto di vista della contemporaneità, allora siamo nel mondo delle bambole.

Cinque

Marco Cignoli – La mia Mercedes

Ossessione decantata con distacco e con qualche azzardo nel testo che certo smitizza questi arditi pensieri; “ sei come la mia Mercedes” se fossi l’oggetto del suo desiderio non ne sarei certo felice del paragone.

Può esser anche di valore ma la Mercedes resta pur sempre una cosa, non lo scordiamo.

Quattro

Gigi D’Alessio & Friends – Buongiorno

Bagno di giovinezza ( Ricciardi a parte che è coetaneo ) e musica di genere a loro, i giovani, gradita per Gigi in questo nuovo singolo, in cui alla fine lui si riserva solo l’inciso.

Sarebbe complicato in una mini recensione scrivere tutti i nomi che da Napoli e dintorni approdano in questa comune sonora che ha ritmo e potenza radiofriendly.

Forse proprio l’inciso, come testo è un attimino più prevedibile, soprattutto per Gigi che di Napoli ha cantato spesso. Musicalmente arriva un’insolita chitarra funkeggiante in sottofondo. Ci sarebbe voluto uno special, anche piccolo, ma necessario.

Sei =

Roby Facchinetti – Fammi volare

La voglia di andare verso le note alte al caro vecchio Roby non viene mai meno. Ed è un peccato perché purtroppo non è sempre piacevole ascoltarle.

Non gli manca certo una maestria, una sapienza pop nella scrittura, ma in questo pezzo non morde nel testo e, come ribadito, nemmeno con le note alte.

Quattro ½

Flo – L’uomo normale

L’’uomo normale spesso nel riconoscersi arbitrariamente tale, non s’accorge di quanto certi suoi gesti nascondano germi di violenza, razzismo, maschilismo, omofobia. Percorre la sua strada sorridendo ai vicini, stando attento all’immagine che arriva di lui, della sua donna, ma guai ad avere una contrarietà che viene fuori il mostro.

Flo canta tutto questo con il suo piglio veemente, la sua voce padrona di scena e delle ritmiche con cui rende un argomento ostico, assolutamente trascinante e comprensibile.

Otto

Ghali – Barcellona

“Finiti in un frullatore dopo tutto sto grande amore, vorrei guadagnarci almeno una canzone”.. canta Ghali in questo pezzo e non c’è certo da indignarsi. Tutti sono soliti infatti comporre canzoni sulle proprie sventure amorose e spesso sono quelle che restano più ancorate nella memoria collettiva.

Più opinabile la frase “ tu sei vergine per gli astri e quando lo facciamo è come se tu lo tornassi”. Barcellona fa da sfondo al ricordo di questa storia fatta di aeroporti e modi non similari di vedere l’amore, la storia in sé. Artista in evoluzione melodica.

Sei ½

La Ciotta – Il concetto

Powerpop per cantare di ribellione verso le avversità che tutti subiamo. Se la voce ha una buona potenza, ma qualche manierismo nel proporsi, la musica energica che la supporta manca di una verità di suono, di strumenti veri che rendano meno plasticoso il tutto.

Cinque

Ligabue – La ragazza dei tuoi sogni

Trova nuovamente graffio il Liga che mette su una nuova canzone che partendo dal suo sound riconoscibile, condito giusto con un po’ più d’elettricità, ha giusta costruzione verso un inciso che apre e che si rende cantabile.

E’ un riconoscere la persona giusta, quella che forse non si troverà mai… giusto per avere il motivo per continuare a cercarla.

Sette +

