Pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita il 19 febbraio 2021

Pagelle nuovi singoli 19 febbraio 2021.

Anche questa settimana sono tantissimi i singoli usciti, davvero troppi. Impossibile poterli ascoltare tutti un numero di volte utile per poter emettere un giudizio, per cui… ecco quelli a cui questa settimana sono riuscito a concedere la mia attenzione più volte.

Emanuele Aloia – Quando Dio ti ha inventata

Ballata che funziona stilisticamente e che può mettere d’accordo più generazioni, quelle giovani abituate ad arrangiamenti un po’ poveri e prevalentemente elettronici e quelle invece con qualche decade in più, abituate a voci che si spiegano senza troppi aiuti da studio. Aloia è molto figurativo nei suoi testi ed anche qui non mancano frasi ad effetto. Mi sarei risparmiata però la citofonata “Sei come il vaccino per la malattia”.

Sei

Brusco & Gemitaiz – Mi accendo

In costante cambiamento, Brusco è qui molto contemporaneo nei suoni, rinunciando alle varie matrici vintage con cui ha sempre condito le sue produzioni e soprattutto a quella sua propensione reggae, di cui qui quasi non v’è traccia . La sua voce si presta anche a questo tipo di racconto musicale. Gemitaiz rende ancor più attuale la proposta che gode di un inciso che resta impresso e che, vista la collaborazione particolarmente in voga tra il pubblico dei giovanissimi, potrebbe regalare a Brusco la grande popolarità finora sempre solo accarezzata ma mai agganciata davvero.

Sei ½

Cannella – Fiori blu

E’ un pezzo di prospettiva per una storia che pure oggi non manca di qualche momento di stanca. Cannella è figlio di un cantautorato estremante attuale, basato su un vissuto quotidiano raccontato come se si parlasse, con un linguaggio comune. Non manca però nell’inciso di cedere qualcosa a discorsi più onirici, in cui sentimento e luna sono sempre andati a braccetto. Il tutto funziona e guadagna melodia nell’inciso, arrangiato in doppia linea vocale, che si lascia canticchiare.

Sei ½

Emiliana Cantone – Sto perdenno ‘o core

Si veste di una classicità, forse mai così sottolineata prima, Emiliana per questo ritorno sulle scene. In questo tipo di pezzo riesce a mettere particolarmente in risalto il colore passionale della sua voce, anche se la struttura della canzone è poco adatta a fare da singolo riempipista e la trasporta verso mondi musicali legati più alla tradizione che alla contemporaneità. Anche gli arrangiamenti sono proprio figli di un periodo melodico che si pone a cavallo tra i 90 e i 00 e di cui la musica italiana è pienissima. Poi, che le riesca bene è un altro paio di maniche.

Cinque ½

Federica Carta – Mostro

Cambio direzione per Federica che nelle ultime uscite aveva proposto brani particolarmente modaioli. Adesso invece viene fuori una ballata su base molto melodica e su cui lei è chiamata a cantare davvero, seguire la melodia e dispiegare la voce. Sembra un discorso intimo tra se e se, una sorta di chiacchierata allo specchio in cui ci non ci si riesce a vedere così perfetti. Da quelle imperfezioni però ripartiamo. Probabile che risulti un po’ out per il mondo radio, però devo dire che mi ha colpito come mai prima d’ora.

Sette

Thomas Cheval – Posacenere

Continua il suo discorso pop personalissimo Cheval, già visto alle selezioni ( purtroppo per lui concluse male ) di Sanremo. I pezzi di Thomas sono ficcanti ed il suo modo di cantare è in alcuni momenti nervoso ma distintivo, con note toccate e poi lasciate andare, scegliendo di comunicare il modo stilistico prima che la capacità. Continuo a sostenerlo con convinzione e se sbaglierò troverò il modo di perdonarmi.

Sette

Coso – Buona giornata

Si riprende un pezzo, tra l’altro minore, dei Ricchi e Poveri, del 1990 per farne un nuovo hit che parte dal rap e poi diventa cantato su base dance. Il pezzo però era debole allora (a Sanremo andò malino e Sanremo era terra per l’allora trio) e tale resta, pur dandogli una veste che vorrebbe essere moderna ma che in realtà non ha nessuna trovata che tale appaia in questo arrangiamento plasticoso.

Tre

Laura Di Lenola – Swimming pool

“Accontentarvi tutti è impossibile”, dice tra le prime liriche questa canzone che ha il compito di provare a far affermare una nuova voce, bella e con un colore distintivo preciso. Il discorso ha il suo punto di presa nella conclusione delle strofe, condite da un poco forbito termine. Peccato l’arrangiamento, un po’ basilare, con poco più di un clap clap e poi la conclusione, come sempre affrettata, che fa perdere terreno al tutto.

Cinque ½

Roby Facchinetti – Cosa lascio di me

Perché improvvisamente Facchinetti canta come fosse inglese? “Te” che diventano “tea”, “emozionerai” che diventa “emozioneareai” e così via. Canzone di melodia molto bella, orchestrale ed adattissima a voci che però riescono a dispiegarsi con più facilità. Roby invece, maturando, ha una difficoltà che si sente oggettivamente anche in disco; certe note non gli sono più naturali. E come già da un po’ gli consiglio, le dovrebbe abbandonare. Ma niente, non mi sta a sentire! Pazienza

Senza voto (perché darei quattro ma la canzone non lo merita)

Manuel Finotti & Zoda – Cellophane

Certi pezzi avrebbero bisogno proprio di una band a suonarli. Tutto questo arrangiamento da studio li rende vuoti, soprattutto nella parte delle basse, che mancano totalmente. Bruciata anche l’orecchiabilità del brano dalla manipolazione delle voci che rendono robotico il tutto. Ascolto, ascolto e penso: ma quanto ci starebbe bene un vero basso?

Cinque =

