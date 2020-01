Le Pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita il 31 gennaio

Pagelle nuovi singoli 31 gennaio. Ormai ci siamo: E’ Sanremo! La settimana prossima saremo tutti pronti ad ascoltare di colpo un bel po’ di canzoni nuove, esposte per 5 giorni consecutivi in prima serata che nemmeno le vetrine nel centro.

Questa settimana sono in pochi quindi quelli che lanciano pezzi nuovi, per paura, forse, di venire schiacciati dalla miriade d’uscite. Quel che è uscito però è qui, come sempre ascoltato per voi. Ed allora bando alle ciance e via alle pagelle.

Si ricorda che si tratta del solo parere di Fabio Fiume e non di tutta la redazione di All Music Italia e che i voti espressi al termine delle mini recensioni non mettono in relazione alcuna artisti diversi tra loro, ma essi sono attribuiti alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone ed all’importanza che essa assume nel percorso dello stesso.

Partiamo subito quindi con le pagelle nuovi singoli del 31 gennaio.

Alys – Buona fortuna

Interessante vocalmente, con qualche inflessione che fa tanto Annalisa, ma da cui poi riesce a staccarsi con personalità.

Il pezzo è funzionale, elettronico e ben arrangiato, riuscendo pure a dare anche colori diversi dal punto di vista della voce. Breve ma completa.

Sei ½

Bartolini – Non dirmi mai

Se fossi nei panni della dirigenza della nota ditta di spedizioni che porta lo stesso nome del nostro userei questa canzone come disco segreteria!

Il giovane artista, a cui si consiglia di non vestirsi mai bordeaux, concepisce un brano che è bello carico, pieno di sentori sessanta, di beat vintage con cui si fionda nella contemporaneità.

La ritmica è incalzante, le dinamiche vocali perfettamente idonee alla scelta stilistica per una scrittura che al fine risulta moderna e non stupida.

Sette

Camomilla Isterica – Folle congiura

Serve una notte da leoni ai vecchi eroi di fumetti dimenticati per tornare in auge, spodestare i nuovi idoli.

Il tema è originale e ben sviluppato a livello di testo. La canzone dell’artista però manca di qualcosa che la renda particolarmente rimembrabile.

E’ tutto un po’ sentito, sia nell’arrangiamento che nell’interpretazione che, in alcuni momenti, ricorda molto da vicino Alexia.

Cinque

Eleviole? – Dieci gocce

Non è indubbiamente di facilissimo ascolto, di quelli per intenderci che conquistano le classifiche airplay, ma la nostra ha indubbiamente un suo mondo da esprimere e lo fa con personalità.

Testo non banale, interpretazione sospesa tra il tecnico e il fiabesco, arrangiamento per nulla usuale e persino il lusso di chiudere una canzone affidandosi ad una parte musicale che va per il minuto. E oggi vi sembra poco?

Sette

Fenice – Diversi

Pop vocale su base elettronica con un testo un po’ arrabbiato, di rivalsa , di ricordi infranti, silenzi da odiare. Lei ha buone uscite vocali alternate ad una maniera un po’ istintiva di proporsi.

La canzone è generica e non è di quelle che sono utili a lanciare una carriera.

Cinque

Ganoona – Cent’anni

“Se ti mordesse una vipera, morirebbe avvelenata; questa è la mia serenata che suona come un requiem”.

Con queste liriche originali ed inequivocabili parte questa canzone dal sapore variegato, un po’ ballata, un po’ folk song di quelle che piacciono tanto a cantautori finanche teatrali, alla Mannarino per intenderci.

La scrittura è personale e finita, l’interpretazione ben in linea con quel che si canta. Buone speranze se le premesse sono queste.

Sette

Ghemon – Questioni di principio

Migliora di disco in disco la scrittura di Ghemon che, anche agli inizi per dirla tutta, non era affatto male.

Questo nuovo singolo non ha una melodia immediata, non è così riconoscibile come cose che ha fatto in passato, ma anche stavolta è personale, originale, scritta con gusto sia di parole che d’arrangiamento, per lo più essenziale. E lui canta pure sempre meglio.

Sette

Ippolito – Fatti avanti amore

Sinceramente il senso di uscire con un singolo che è una cover di un brano relativamente recente, di successo forte, tale che non lo si è certo dimenticato, identificativo abbastanza del suo autore ed interprete Nek, e farlo con un riarrangiamento che è solo piano e voce, non lo capisco proprio.

Ha un senso se entri ad una festa, vedi un piano, vuoi far vedere che sai suonare e cantare alla ragazzina che ti piace per colpirla e ti metti li e suoni un pezzo che tutti, appunto sanno. Usarlo però come singolo di una propria carriera…

Quattro

La Maschera & Vitorino – Se mai fossi

La band partenopea, specializzata in brani d’atmosfera che si fiondano in radici popolari molto forti, si bea qui della partecipazione del quasi 80enne Vitorino, cantante portoghese di fama storica, che qui canta pure in italiano nel momento corale finale.

Rispetto al precedente singolo si fa genericamente un passo indietro, non per qualità del pezzo, ma per la sua fruibilità mediatica. Resta però un lavoro molto curato.

Sei +

Luca Lastilla & Ocra – In ogni attimo

Voci in assoluto contrasto che proprio dallo stesso trovano il giusto amalgama: piena e viscerale quella di lui, sottile e fiabesca quella di lei. Il pezzo però è privo di quel mordente, quella forza necessaria ai duetti, soprattutto quando cantano d’amore, risultando al fine non risolto.

Quattro ½

Nash Noto – La la

Rap molto semplice, per certi versi fuori dalle righe, nel senso che non è così cupo e negativo come quello dei tanti che emergono in questo periodo.

Non capisco la scelta di arrangiare la voce in doppia linea all’unisono, piena di echi, tanto che bisogna aspettare la parte finale per capire esattamente il timbro, che alla fine in un rapper è mica cosa da poco? Ingenuità.

Cinque

Lisa Rizzi – Lascerò spazio al mio canto

Che canzone vecchia! Di quelle che potevano gareggiare tranquillamente tra le nuove proposte di Sanremo nei primissimi anni 90, essere eliminate dopo un ascolto e non lasciare traccia.

Essere brave e tecnicamente preparate non serve a molto se poi non c’è il supporto di ciò che canti. Difficile pensare che una diciassettenne, oltretutto, ascolti queste cose. Come è quindi possibile che le canti?

Quattro

Osvaldo Supino – Are you listening?

Rinuncia alla modalità dance per questo nuovo singolo Supino, approdando nel territorio della ballad elettronica che affronta con una voce che alterna il sussurro alla voce piena, gli echi d’atmosfera a qualche acuto insolito per la sua produzione.

Sicuramente meno a fuoco rispetto a ciò a cui ci ha abituato, ma in esplorazione di altri mondi non in maniera deprecabile.

Sei

Valentina Tioli – The best of my love

Lanciata in tempo per la festa degli innamorati questa canzone è figlia di altri tempi e risente dell’influenza, un tempo decisamente d’ispirazione per tante, di Amy Winehouse.

Lei è brava ma forse un po’ poco personale per via delle analogie con cotanta e purtroppo scomparsa artista, che la virata sugli anni 50 come arrangiamento non ha acuito e non certo favorito.

Cinque ½

Tox – Coerenti a metà

Gli effetti trap invadono anche il pop con questo pezzo di Tox che di suo canterebbe nemmeno male, in apparenza, cosa che non può essere però dimostrata con tutti questi incapibili effetti.

I riferimenti rimandano un po’ al primissimo Tiziano Ferro o al successivo Paolo Meneguzzi. C’è pure la faccia, dai tratti orientali che ne tradiscono le origini, quindi restano delle correzioni da fare.

Sei

Tropico & CoCo – Contro

Come autore Davide Petrella sta facendo decisamente strada. Come artista ha dato da qualche tempo vita a questo progetto, Tropico, con cui ci mette la faccia.

Dopo un primo singolo riuscito adesso ripiega un po’ su se stesso, con un pezzo che ha una base che sembra un po’ d’attesa, con un piano che chiama le note come in un thriller in cui ti aspetti che all’improvviso dal buio venga fuori qualcuno.

La voce è qui un po’ glaciale e gli echi e i cori non aiutano a renderla più accogliente.

Cinque