Le pagelle del critico musicale ai singoli italiani in uscita il 10 luglio 2020

Pagelle Nuovi singoli 10 luglio 2020 a cura di Fabio Fiume.

E questa settimana c’è davvero da chiedere scusa a tantissimi emergenti che non sono riusciti ad entrare nelle pagelle ( magari qualcuno ne sarà contento ) ma eravate davvero troppi.

Impossibile riuscire a recensire oltre 70 canzoni giunte, per cui sono dovuto andare d’estrazione, perché, il che se ne dica, mi spiaceva lasciare fuori chiunque. C’è tanta gente che lavora dietro ogni singola canzone… mentre io sono uno che i pezzi oltretutto li ascolta almeno 3 volte per e quindi…. Ce ne sono entrati “solo” 38 questa settimana nelle mie orecchie. Spero mi capiate. Buona lettura

Riccardo Accordino – Mi guardi

Vocalità che ha bisogno di trovare una sua specificità; le basse non sono per esempio strade percorribili, costringono di fatto l’artista a chiudere in parlato.Il problema però arriva dal fatto che le alte non sono pervenute. Il registro è piccolino, ecco allora che deve venir fuori quella particolarità che almeno per il momento non c’è.

Ci si affida al pezzo? Possibile, ma non è certo questo, generico ed abbastanza goffo persino in alcune liriche, quello giusto.

Quattro

Achellos – Bravo

C’è sempre tanta voglia di fare soldi, “morirò da re anche se son nato schiavo, scapperemo a Montecarlo…” , che è proprio lo status symbol dei rapper/trapper.

Achellos accenna anche un cantato con una voce che è abbastanza congeniale a tematiche urban. Chissà perché preferisce quindi lo stereotipo.

Quattro ½

AlterEgo – Panico

Si canta di una sensazione inibente che in tanti provano: il panico. Il duo propone il pezzo a due voci; ben cantato dalla voce cristallina e squillante di lei a cui subentra un tono sotto lui con le sue possibilità brune, riuscendo a dare uno spessore che altrimenti sarebbe mancato. In tanti ci si potranno ritrovare.

Magari non proprio adattissima alla stagione ma tant’è.

Sei +

Angelica – Il momento giusto

Si può fare ancora del pop in maniera originale? Assolutamente si. Angelica arriva qui a dimostrarlo con un pezzo che suona molto moderno, con un cantato che non segue mode e che appare personale e con un testo che poggia sulla relatività dell’attesa in favore del momento giusto.

Ma poi chi può dire quale sia il momento giusto?

Sette ½

Daniele Barsanti – Le commesse

“Le commesse hanno sorrisi lunghi …e un fanculo in mezzo ai denti” E già proprio così e questa frase e solo una delle tante che hanno fotografato il vivere quotidiano di una commessa, di una che ha “ perso la lotta col Natale …ed ogni tipo di festività” , perché per loro vuol dir solo più lavoro.

Barsanti rende tutti questi pensieri canzone cantautorale, che fa simpatia e fa riflettere. Quindi ha ottenuto il massimo risultato.

Sette

Anna Capasso – Bye bye

La cantante e attrice è qui anche autrice di questo pezzo dalle sonorità estive che non lesina di lasciarla camminare attraverso sonorità dance che però pescano più dal mondo dell’elettronica che dal più solito mondo reggaeton.

Il pezzo non lascia gridare certo al miracolo per innovazione, ma le permette di sfoderare la voce, arrangiata in maniera potente senza però mai primeggiare rispetto alla base, errore che spesso le belle voci tendono a fare.

Sei +

Luca Carboni – La canzone dell’Estate

Eppure di canzoni estive Luca ne ha fatte diverse nella sua lunga carriera, tanto che viene un po’ difficile pensare che l’idea per un nuovo pezzo sia così povera.

E’ tutto un già sentito e soprattutto un andare incontro ad un pubblico più giovane col sound, non portando l’esperienza ma piegandosi ad un loro modo di far musica, povero per l’appunto, con totale assenza di uno strumento che sia uno! Tutta questa fatica per risultar giovane e poi ci metti su un testo nostalgico?

Mah.

Quattro

Carmen – Galileo

La tematica melodica è indubbiamente ispirata a successi come Havana di Camilla Cabello. Si parla di gelosia e seduzione, lasciando venire fuori la Sicilia che l’artista si porta dentro. Il pezzo però manca di qualche suono reale, c’è troppo studio, inteso come luogo di registrazione, e poco sudore live.

Cinque ½

Chiamamifaro – Pasta rossa

Un po’ acerba nella voce, evidentemente giovanissima, il duo sembra però lanciare per lo meno un’idea, una canzone che racconta qualcosa ed al contempo sia canticchiabile e spendibile a livello promozionale.

Non è certamente la canzone della vita però lancia possibili segnali di crescita. Attenzione però a non scimmiottare le cadenze di Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari, qui alla supervisione.

Sei

