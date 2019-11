Le pagelle del critico musicale ai singoli italiani del 29 novembre 2019

Pagelle nuovi singoli 29 novembre.

Se la natalità in Italia fosse paritaria settimanalmente al numero di uscite discografiche allora in breve tempo diverremmo più numerosi dei cinesi!

Battute a parte avevate proprio intenzione di farmi lavorare tanto questa settimana eh? Big, Superbig, ritorni, emergenti come se piovesse… io ci ho provato ad ascoltarvi proprio tutti, come faccio ogni settimana, ma 89 brani sono davvero troppi… qualcuno è rimasto fuori, perdonatemi!

N.B. Si ricorda che si tratta del solo parere di Fabio Fiume e non di tutta la redazione di All Music Italia e che i voti espressi al termine delle mini recensioni non mettono in relazione alcuna artisti diversi tra loro, ma essi sono attribuiti alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone ed all’importanza che essa assume nel percorso dello stesso.

Ecco a voi quindi le pagelle nuovi singoli del 29 novembre, partiamo!

10 Hp – Mantide

Già il nome della band lascia pensare a scelte rock. Qui il sound conferma questa eventualità, anche se ci sono più incongruenze. Ad esempio ci sarebbe voluta più potenza, soprattutto nei bassi.

Poi la voce è un tantino sottile per dominare il trio ritmico ed infine il testo è più vicino a facilonerie pop, con i suoi “tutututtu, tutututtu”.

Cinque

Anastasio – Il fattaccio del vicolo del moro

La bravura di Anastasio sta nel fare lo stile più in voga del momento ma di farlo senza somigliare agli altri, senza cantare le stesse cose di tutti. Lui canta storie vere e proprie come qui, dove lo troviamo addirittura rappare di un dramma di un omicidio casalingo il cui racconto che parte dalla fine, dal processo.

Ed è proprio un fattaccio, per nulla ammissibile per le leggi radiofoniche, ma sicuramente personale e identificante per una carriera.

Senza Voto

Annalisa & Rkomi – Vento sulla luna

La voce di Annalisa è particolarmente adatta a snodarsi su temi elettronici, e qui di strumenti non c’è nemmeno l’ombra. Però il brano ha una sua metrica penetrante ed un inciso aperto, anche se sembra sempre più che l’artista abbia rinunciato a far vedere quanto sia bella la sua voce, per avvicinarsi alle esigenze degli altri, dal pubblico a chi con lei collabora, in questo caso il rapper Rkomi.

Il duetto comunque funziona.

Sei ½

Paolo Audino – L’angelo nero

Brano che parla del diverso, dell’emarginato, di colui che “ha imparato a fare tutto da solo…” perché magari nessuno era propenso ad insegnargli a volare.

Ci sono passaggi del testo di bella poesia ed altri un po’ troppo scontati.

Melodicamente comunque funziona ed anche l’interpretazione rende bene l’idea.

Sei +

Niccolò Battisti – Frutti del sistema

E’ una metodologia di scrittura che si basa prevalentemente sull’ironia; qui si parla della necessità di essere tutti abbastanza omologati, tutti come ci vogliono, piuttosto che come siamo per davvero.

C’è un vibrato importante, ma usato un po’ troppo, praticamente in ogni nota allungata. Finisce con l’essere fastidioso.

Cinque ½

Matteo Becucci – Lontano dagli alberi

E’ una fuga dalle certezze, una necessità di crescita che ci porta ad andare via dagli alberi, che rappresentano le nostre radici, la nostra storia, magari la nostra famiglia.

Ben cantato, come sempre direi, è una buona carta pop da giocarsi per Becucci, soprattutto per tornare a far parlare di sé come cantante e non solo come televisivo dai ruoli più disparati.

Sei ½

Belfiore – Babbo Natale arriverà

Con qualche innesto in napoletano, di quelli però che capiscono pure sulle montagne valdostane, questa canzone che ha si motivo orecchiabile, si perde in un testo facilotto o per lo meno che cerca di dire cose importanti in maniera molto, troppo facile.

Cinque

Emanuele Bianco – Sotto la torre Eiffel

Ballata piuttosto classica, con un accompagnamento ritmico synth di quelli maggiormente abusati. La struttura canzone pop è rispettata mentre il testo ha qualche cessione alla rima facile.

Il finale è un vago richiamo alla Halo di Beyoncè.

Cinque

Blugrana – Verità

Le chitarre suonano in maniera hard e la voce si agita putente su di esse, azzardando tonalità e spinte che ricordano le grandi band del passato, che avevano proprio nel vocalist la loro riconoscibilità.

Testo forte contro gli adattamenti facili, il vivere sereni senza accorgersi di cosa appena ad un palmo di naso da noi non funziona.

Sei ½

Blumosso – Quest’ultima canzone

In un incalzare anni 80, con tastiere e chitarrine su batteria costante, questo brano è pieno di frasi che sono sane portatrici di fotografie, immagini a corredo, come se la canzone da esse fosse vestita.

Old school anche il cambio di tonalità finale, eppure il tutto riesce a non risultare vecchio, ma piacevolmente indie.

Sei ½

Braschi – Felici

Strofe ed inciso quasi fanno a pugni, puntigliose e sintetizzate le prime, aperto e cantabile il secondo.

Ed alla fine dobbiamo saperci accontentare per scoprirsi felici e, cosa più importante, felici e disarmati, come quasi un monito a cercare sempre la pace.

Sei +

Canton – Amami

Si torna all’elettronica degli esordi, quegli anni 80 in cui hanno avuto un periodo di popolarità.

Testo un po’ telefonato, che poi si concede anche l’inglese in un’atmosfera che sembra riportare ai tempi di cose tipo “Music is the show”…spot del Tv Sorrisi e Canzoni proprio del periodo in cui gli stessi Canton raggiunsero la notorietà.

Cinque

Capo Plaza – Ho fatto strada

Uno dei principi della trap sfodera il nuovo singolo che però non dice nulla di nuovo, soprattutto nel testo che parla di nuova grana da fare, di giungla urbana, di cose di valore da acquistare, e solo nel finale si riscatta ringraziando la strada da cui viene che gli ha fatto fare strada, giocando con le parole.

Cinque ½

Emilio Carrino – Talking to the moon

Il cantautore napoletano si propone con un brano in inglese che profuma di un certo pop d’oltremanica proprio di artisti come Sam Smith svuotato dei suoi falsetti barocchi.

Indubbiamente il terreno che si è deciso di praticare è coltivato già massivamente e da gente parecchi padrona del mestiere, ma c’è da dire che il nostro, pur non brillando per originalità, non sfigura rivelandosi se non all’altezza dei grandi nomi di settore, quanto meno un potenziale fastidioso competitor.

Sei

Andrea Castrignano – Luna

Nonostante il titolo, davvero troppo abusato, il brano è una buona ballata che ha testo con più passaggi interessanti. Voce potente che ha però qualche richiamo a qualche artista attualmente famoso, proprio nel modo di cantare, uno fra tutti Ultimo.

Canzone rispettata nelle sue parti e con un finale parlato che scuote recupera da una chiusura musicale che sembrava troppo affrettata.

Sei ½

Dardust – Sublime

Lui è il produttore più ricercato in Italia e non certo dalla polizia, ma da schiere di artisti che vorrebbero affidargli pure gli squilli dei loro citofoni, consapevoli che potrebbero essere trasformati in successi di platino.

E come dargli torto sentendo questo brano solo strumentale che lo ascolti e vaghi con la testa, consapevole addirittura che una voce aggiunta avrebbe tolto e non dato? Non giudicabile ai fini radio, assolutamente positivo per tutti gli altri fini.

Senza Voto

Gabriella Di Capua – Saka

Progetto in inglese districa una melodia malinconica su pochi accordi di chitarra e poco altro in ingresso: un piano, una ritmica in loop che pecca di non avere mai una variazione. Sognate … e certo!

Lo è per forza visto che indice il sonno!

Quattro

Aldo Di Gennaro & Manuel Auteri – Just wanna your love

Inglese fastidiosamente scolastico e voce claudicante che fatica un po’ a stare dietro alle linee melodiche che comunque non sono malvagie, anzi.

Mi chiedo però perché non scrivere in italiano? Probabilmente la canzone ne avrebbe guadagnato maggiore forza.

Cinque ½

Diodato – Che vita meravigliosa

Raffinato canto alla vita, alla bellezza delle piccole cose che la rendono speciale ed alle difficoltà che invece la rendono altalenante ma degna di essere vissuta. Perché la vita ci fa piangere e ballare.

Bello il crescendo dello special con i fiati in ingresso ed una coralità che diventa protagonista senza togliere nemmeno per un momento la delicatezza al brano.

Otto

Di Vicino – Lontano da qui

Passano gli anni e matura l’esigenza di cambiare un po’ di cose, di non subire. Potente la voce che punta nell’inciso in delle “i” molto lunghe e certamente non facili da tenere.

Stesura pop/rock con batteria dal sound molto anni 90, molto brit pop. Avrei eliminato gli echi dello special che poco si sposano al sound.

Sei ½

Elodea – E dimmi cosa succede

Strofe melodicamente già sentite vengono soppiantate da un inciso in cui, nel punto a due linee vocali, sembra di ascoltare Alessandra Amoroso griffata Camba/Coro.

Poi Elodea prova a dare uno sprint più personale nella crescita della canzone che ha un finale quasi proteso al rock, senza toccarlo però mai davvero.

Sei

Marco Ferradini – L’uva e il vino

Il piano iniziale richiama un po’, in versione leggermente accelerata, quello di Siamo Soli di Vasco Rossi. Il testo è un po’ strano perché all’inizio sembra sia il racconto dell’amore di un padre verso la figlia, ma poi nel corso sembra invece approdare ad un rapporto d’amore non ricambiato, perché lei cerca quello che la farà soffrire e non lui che invece la ama e c’è sempre per lei.

Melodicamente la canzone ha bei risvolti ed un buon innesto di strumenti evocativi.

Sei +

Tiziano Ferro – In mezzo a questo inverno

Quando Tiziano decide di essere intimo e confidenziale li stende sempre tutti. Qui poi, con questa dedica delicata ad una persona cara che non c’è più, di cui ricordare le frasi emblematiche con cui si è cresciuti, la cosa viene ancor più facile.

“Meglio un minuto ma felice che triste in eterno” racconta. E poi le basse di Tiziano….

Otto

Fosco 17 – Piange e nevica

Confesso e confermo di avere sempre un po’ di fastidio quando uno che canta ( non rappa o trappa, ma canta ) usa gli effetti sulla voce. Certo lo ha fatto a suo tempo Cher tra gli altri, ma li eri su un altro pianeta, quello di un’artista che non aveva certo più nulla da dimostrare e si prestava ad una dance elettronica per l’epoca originale.

Qui penso che ci sia ancora tanto da dimostrare, e questo deve passare necessariamente anche per la riconoscibilità di una voce, non di un effetto. Peccato perché il pezzo non è affatto brutto.

Cinque

Giulia – Rio

La Luzi cresce e decide di rinunciare al cognome per questa nuova produzione. Nell’arrangiamento vocale di questo pezzo c’è tantissima Mariah Carey, rintracciabile soprattutto negli incisi. Il sound invece è molto ambient.

Tuttavia è sempre forte la sensazione che manchi ancora la canzone della vita. Di sicuro non è questa.

Sei

Glomarì – Mostarda

Voce molto sottile, fanciullesca, così come sognante è questo brano, che in alcune sfumature mi ha ricordato l’approccio musicale di un’artista quale Katie Melua.

Molto fine ed anche parecchio teatrale e scenografico. Praticamente nullo invece per il mondo radio.

Senza voto

Grein – Lucifero

L’angelo del male è qui preso come esempio per descrivere la voglia di non fare quello che vogliono gli altri, pur non preoccupandosi di come la cosa sarà vista. Il linguaggio musicale è trap, quello testuale non manca di tipiche liriche da “bippare”, che è un po’ contraddizione del volere essere diverso dalla massa.

Di contro c’è una chitarra vera che guida e più di un cambio nella base, cosa non così scontata invece nello stile proposto.

Sei +

Hazan – Agiti la testa

Rock che alterna le potenze col paradosso di strofe cariche ed inciso più da ballad. Le chitarre però vibrano e disegnano e l’arrangiamento vocale gioca anche con accorgimenti pop, come le doppie linee tonali.

Subentra anche qualche effetto elettronico in questo brano che racconta la voglia di essere diversi dalla massa. Buono.

Sette

Le Deva – A.i.u.t.o

Puntano sulla ballata per il ritorno le 4 ragazze e riescono ad essere parecchio centrate nella produzione.

Il palleggio vocale è benissimo dipartito, tanto che in certi punti fai quasi fatica a capire chi canti, proprio perché l’intenzione converge nella stessa direzione.

Cori possenti, pieni. Forse ad oggi è il miglior pezzo per Le Deva.

Sette +

Lomas – Cento pagine per te

E’ un affrontare il mondo pop in maniera mica così scontata? Almeno nella parte delle strofe, che sono arrangiate tutte in doppia linea vocale, che sembra andare verso intenzioni rap che invece poi vengono tenute a distanza.

L’inciso fornisce prova di potenza vocale e lo special, invece, di belle modulazioni. Però: e’ un musical, è un musical” non si può sentire!

Sei+

Clicca su continua per la seconda ed ultima parte delle pagelle nuovi singoli della settimana.