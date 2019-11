Pagelle nuovi singoli del 15 novembre. Natale è alle porte ed i big della nostra musica si giocano le loro carte.

Come sempre gli ho dato ascolto ma senza trascurare i tanti emergenti a cui il nostro sito dona sempre l’attenzione dovuta.

Anche questa settimana le pagelle sono quindi ricche, ricchissime. Se volete sapere quindi cosa ne penso di tutte queste novità, non vi resta che leggere.

N.B. Si ricorda che si tratta del solo parere di Fabio Fiume e non di tutta la redazione di All Music Italia e che i voti espressi al termine delle mini recensioni non mettono in relazione alcuna artisti diversi tra loro, ma essi sono attribuiti alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone ed all’importanza che essa assume nel percorso dello stesso.

BIAGIO ANTONACCI – CI SIAMO CAPITI MALE

Torna Antonacci e lo fa andando a riprendersi delle sonorità che già ha esplorato più volte, quelle popolari che uniscono tanghi e tarante, chitarre acustiche e strumenti più ricercati.

Il risultato è magico, non lo spinge verso note che non gli appartengono più, mantenendolo intimo e caldo, su un sound che diventa ipnotico.

Breve ma completa.

Sette ½

ROMOLO BIANCO – GUAGLIONE

Perché rifare questo classico napoletano di Aurelio Fierro che credo sia stato rifatto decine di volte ed in tutte le salse?

Cosa aggiunge questa versione, tra l’altro proposta con una base tutta uguale, stantia, senza alcuna evoluzione che possa strappare una nuova attenzione, una nuova emozione.

Anche nello scegliere le cover bisogna saperci fare.

Tre

CHRISTIAN G & LASTANZADIGRETA – IL CIELO

Chiaramente i 30 anni della caduta del muro di Berlino hanno motivato l’uscita di questa canzone, scritta in realtà 10 anni fa.

E’ una forma cantautorale più vicina al mondo degli scrittori che a quello degli autori di canzoni. Suona un po’ come quelle situazioni che trovi in luoghi di divulgazione culturale dove c’è uno seduto in un angolo con la chitarra e un gruppetto di gente attorno che lo ascolta.

Non è per il mondo radio sicuro, ma è comunque carica di speranze nonostante una barriera alzata a dividere l’amore e le speranze sono affidate al cielo.

Sette

CIAO SONO VALE – TRE ASSASSINE

Originalissimo assemblaggio di rap nelle strofe, aperture pop per l’inciso ed una base elettronica arrembante per raccontare quel senso di disagio quando tutti ti osservano e vorresti sparire.

La voce di Ciao Sono Vale è piccola ma espressiva. Unico neo di questo brano? La durata che è praticamente quella dello zucchero di un bubble gum di quelli che si comprano a peso, sa forma di limone o melone.

Peccato perché sarei stato più largo ed invece…

Sei

CMQMARTINA – CARNE PER CANI

Mondo elettronico con a corredo una bella voce che sembra abbastanza lineare e persino un filo monocorde ed invece ha belle evoluzioni e una potenza inaspettata e nemmeno così scontata per lo stile.

Sembra che Billie Eilish stia cantando col suo distacco su una base dei Pet Shop Boys.

Sette

FABRIZIO COPPOLA – OPPORTUNITÀ

Un effetto di fiati è l’unica cosa che salva una base davvero brutta, con ritmica ovattata ed una chitarra appena appena accennata… e non sono nemmeno sicuro che non sia synth pure quella.

Testo brutto, banalissimo, con rime al futuro che sono quel che di più telefonato ci possa essere. La radio passa un pezzo di Kim Wilde, non la becco quasi mai… è l’unica rima originale, anche per il personaggio scelto.

Quattro

CESARE CREMONINI – AL TELEFONO

Come è fotografia la scrittura di Cremonini in questo brano. Lui canta e ti sembra di vedere esattamente un luogo, un fatto, un volto.

Il pezzo non è facile s’intenda: è strutturato in maniera non così scorrevole, con diversi cambi ed un arrangiamento che passa dall’elettronico all’orchestrale.

E’ comunque un brano ricco, come non se ne fanno quasi più, che t’immagini perfetto in una scenografia in bianco e nero di una Canzonissima di un non specificato numero di decenni fa.

Non immediata dicevo, ma resterà nel tempo tra le sue cose più rappresentative.

Sette

CARLO ALBERTO FERRARA – SE TI VA

Si avvicinano le feste e questi pezzi da piacione, da crooner, hanno sempre una vita più facile.

Il testo però, nonostante il messaggio che spinge a cercare di fare solo quello che ci fa star bene, è giocato in maniera un po’ stupidina e non rende giustizia alla base invece molto curata e piena di sentimento.

Cinque

GIGI FINIZIO – IO NON MI ARRENDO

Ritorna Finizio con un pezzo firmato tra gli altri da Fabio De Martino, bella promessa del cantautorato italiano d’influenza black, ancora non propriamente mantenuta.

Qui la matrice black si è persa, anche perché la voce di Gigi è così italica, anzi così napoletana, non come dialetto che qui non è usato, ma intesa proprio come tendente al gorgheggio aperto, alla melodia da cavalcare.

Il tutto è ben fatto, ben cantato e pure ben suonato. Però al di là di una carineria generica, un riconoscere che sia fatta bene, la canzone non è che passi alla storia.

Sei

GALIL3O – TERMINI

Irriverenza giovanile per il cantautore che però di geniale ha che non canta di un amore finito, della desolazione di esser stato lasciato, o meglio ne parla ma dando alla sua ex il giusto appellativo, quello che abbiamo pensato tutti quando siamo lasciati: “sta stronza”!

Anzi lui per ripicca la scrive sulla ragazza bona che si è seduta vicino a lui in metro, gli ha sorriso e gli ha aperto un mondo di pensieri: un nuovo amore, quello che trasforma il silenzio in rumore.

Sette

GHALI – FLASHBACK

Devo dire che la capacità di risultare nuovo Ghali l’ha purtroppo già esaurita. Questo nuovo singolo sembra una versione rallentata di suoi precedenti successi.

La cosa è un po’ triste se si pensa che stiamo parlando di uno che lo stile trap ha contribuito davvero a renderlo di successo. Unica nota positiva è che almeno lui non perde di vista il concetto di forma canzone.

Quattro ½

ASIA GHERGO – ANGELI

Prove di un nuovo rock al femminile per la giovane cantautrice marchigiana. Il brano è un po’ povero dal punto di vista dell’arrangiamento senza però tradire l’idea che vuole dare e con più mezzi magari sarebbe stata sviluppata meglio.

Il piglio della voce, l’intenzione interpretativa ed anche il testo convergono tutti nella stessa direzione e non è così facile ottenere una simile cosa da un’artista così giovane.

Sei +

JUNIOR CALLY & EMMA MUSCAT – SIGARETTE

Già segnalato positivamente quando uscito a metà Ottobre, questo singolo di Junior Cally, intimo e di lotta contro una mancanza, trova enfasi sentimentale con l’aggiunta della voce della Muscat.

In realtà, senza sminuire la vocalist, è il pezzo che funziona proprio e renderlo a due voci è più ad uso e consumo radiofonico che necessario per la bellezza dello stesso.

Sette era, Sette resta.

KRAM – COME LA NEVE

Quanta prevedibilità in questo brano che sembra strappato dal repertorio di Benji & Fede: Persino l’innesto di una parte rappata piuttosto annacquata che, diciamo pure, che se non è nelle proprie corde sarebbe meglio non usare proprio.

Quattro

LA SCALA DI SHEPARD – CADUTA LIBERA

Testo un po’ surreale, non si capisce esattamente di cosa parli, però il pezzo nell’insieme funziona. Funziona per senso musicale, un rock genuino a metà tra le cose essenziali degli anni 70 ed i Baustelle ancora più retrò.

Tra l’altro questi ultimi li richiamano anche per il palleggio delle due voci, una maschie ed una femminile, una leader riconoscibile ma senza particolari vezzi stilistici, l’altra meno riconoscibile ma più precisa.

Sei +

