Pagelle nuovi singoli in uscita il 9 ottobre a cura di Fabio Fiume.

Tornano ad esplodere le novità ed io … ad esaurirmi per cercare di ascoltarne approfonditamente quante più possibile. Sono soddisfatto del risultato. Certo proprio tutte non si può ascoltarle: pensate che mi sono arrivate 101 canzoni!

Comunque ho fatto del mio meglio e questo è il risultato.

Ackeejuice Rockers, Tormento & Nomercy Blake- 5g

Con How Gee dei Black Machine, dell’inizio degli anni 90, come base il pezzo rinnova il discorso di un matrimonio possibile tra rap e dance. Tormento si rivela adattissimo ancora una volta un pezzo del genere che gli permette pure di canticchiare, cosa che ha sempre amato, e di tenere anche un fare funky, cosa che la canzone ha in sé.

Con Blake si paga invece il dazio allo stile maggiormente in voga adesso, la trap, ma anche in questo caso, l’intervento è appropriato e la canzone, dal testo anch’esso pertinente con ciò che viviamo, né giova.

Sette

Alpaca – Non siamo più bambini

Scrittura pulita, di senso compiuto, però tendente alla rima facile, qualcuna fin troppo prevedibile. E si cresce, non si è più bambini, ma quella purezza e facilità di rapporto manca. Però manca anche un accompagnamento più importante, che permetta alla canzone di decollare.

Qui resta ancorata, zavorrata, in attesa un’esplosione che non arriva e quando pensi stia finalmente arrivando… il pezzo finisce.

Quattro ½

Anna & Guè Pequeno – Bla bla

Prodotto che ha un suono che funziona moltissimo, soprattutto pompato a volume alto. Ha un mood di quei pezzi dance tutti di base, su cui poi lei ci ha giunto il rap, veloce e pieno di ritmo al contempo, pure se un po’ monocorde nell’interpretazione, sempre senza guizzi. Pequeno contribuisce facendo Pequeno. Piccole critiche a parte il pezzo funzione eccome!

Sei ½

Francesco Bianconi – Certi uomini

Una sfumatura particolare della voce, in questa situazione, mi ha fatto pensare al grande Fabrizio De Andrè, cosa che non avevo mai notato in Francesco in altri episodi.

“Io so che son venuto dalla fica ed è li che voglio tornare”, canta l’inciso di questo brano, esplicito nell’essenzialità di considerare tutto il resto un contorno e nella sapienza d’essere un animale e di dover seguire l’istinto, l’istinto che è la vita, che è l’origine.

Tutto musicalmente è molto basilare, una melodia struggente d’archi, un piano ipnotico ed una voce che decanta un testo bello, perchè fondamentalmente vero. Sembra quasi un’ode.

Otto

Massimo Bigi & Enrico Ruggeri – Come se fosse facile

Approccio assolutamente rock per un pezzo che esamina la propria esistenza, tra come bisogna apparire per convenienza e come si è, tra un fattore esterno che possa cambiare quel che si ha ma anche quel che non si ha.

Ruggeri ha un po’ di freno a mano tirato in questo pezzo ma ciò nonostante la sua voce è così iconica che Bigi, che non ha invece un timbro così fortemente distintivo, non emerge. Forse avrebbe reso meglio un tantino accelerata.

Cinque

Blu – E sogno è rimasto

Canta di un rapporto personale il cantautore dalla voce leggera, quasi femminile. E lo tratta in maniera delicata, perché si tratta della fine dello stesso, in cui ci aveva creduto, nonostante le difficoltà, su un tappeto musicale essenziale e altrettanto delicato.

Mi piace molto il fatto che sia il comunicato stampa a parlare di “rapporto diverso”, perché Blu non lo dice e fa bene. L’amore è amore e quando finisce fa male uguale, di qualsiasi natura sia. Lui non ha specificato, ha raccontato e se un comunicato deve chiarire le cose allora vuol dire proprio che non abbiamo imparato nulla.

Sette

Carl Brave & Elodie – Parli parli

Non è nemmeno molto riconoscibile Elodie in questo pezzo; in alcuni momenti sembra addirittura Noemi. Sono gli effetti vocali, tipici nei pezzi di Brave, che spesso e volentieri è stesso lui a sembrare più cantanti in un pezzo.

C’è un buon amalgama tra i due ed il pezzo raggiunge un’ottima atmosfera intima, nonostante il pezzo non sia una ballad solita. Bello il finale musicale, come raramente viene lasciato nei pezzi attuali.

Sette +

Conte Bros & Gemelli Diversi – Portati al limite

Buon amalgama dance di base, con sentimenti soul e rap melodico a completare per i Conte Bros, qui con mezzo mondo Gemelli Diversi ( Thema & Strano ).

La cosa strana, o forse no, è che questo pezzo avrebbe potuto tranquillamente far parte della produzione del quartetto milanese ed avere, sfruttando il loro nome, pure magari più spazio. Leggera ma radiofonica. Di mestiere.

Sei+

Dj Gengis, Noyz Narcos & Gast – Wild boys pt2

I ragazzi selvaggi funzionano in questa parte due, soprattutto dal punto di vista musicale visto che la base ha quella buona tensione che trasporta fino all’inciso dove, pure se non cantata, c’è una linea melodica. Il testo, devo essere sincero, non è che lo capisca granché!

Mi rendo conto, certo, che però non è minimamente gergo mio, che non mi appartiene. Ci sento solo un insieme di nomi, di marche e marchi di aziende et simili, che mi rende incomprensibile ciò che si dice nel mezzo, tra un nome e l’altro, appunto. Però il fatto di non esserci dentro io non significa che sia da bocciare.

Sei

Emilio – Le giuste parole

Ballata piano e voce e solo in divenire un tappeto ritmico e delle armonizzazioni. Il pezzo è funzionale per lasciar emergere la sensibilità del suo autore anche se qualche rima baciata arriva un po’ troppo prevedibile.

Buoni i rafforzi vocali nella parte conclusiva, un po’ meno i momenti ( diciamo) recitati che vorrebbero dare un tocco di modernità ma invece finiscono con lo spezzare la tensione del pezzo.

Cinque ½

Wanda Fisher – Favolosa

Siamo ai livelli di “Menealo pochito mh mh” , solo che Pamela Prati, in quelle occasioni, prestava la sua voce a delle sigle televisive.

Un testo volutamente kitsch su una base dance di quelle proprio ad uso e consumo televisivo e qualche effetto “tanghero” nei suoni per mettere un po’ di calore. Ascolto e mi vien voglia di gridare: Patrizia Pellegrino salvami tu!

Tre

Cristina Galiero – Gente distratta

Dal titolo del pezzo e dalla produzione made in Naples, poteva finire con la lesa maestà! Invece il pezzo ha solo l’omonimia del capolavoro del maestro Pino.

Qui è tutto più melodrammatico; si canta della gente del capoluogo che viene definita distratta ma innocente ( di cosa? ), gente che cerca la verità ma vuole solo la libertà. Ora: io sono napoletano e sono d’accordo che guardando questa città ce ne si può solo innamorare, ma cosa c’entra tutto ciò con questo canto a favore della gente?

Quella di Poggibonsi, ad esempio, non ci crede e non vuole la libertà? Si al campanilismo ma, per favore, motiviamolo con un discorso sensato!

Quattro=

Andrea Gallo – Raccontami una storia

Ma siamo a Sanremo nuove proposte 1994? E’ un giovane artista o un giovane di allora che giocava a fare il vecchio? E’ proprio un problema di arrangiamento, di prendere ciò che si è scritto e renderlo fruibile per il pubblico a cui ci si rivolge.

Questo pezzo potrebbe piacere a mia madre… no a mia madre no, lei è più moderna. Dulcis in fundo, sembra cantata tra le mura di casa e missata con mezzi di fortuna.

Quattro

GionnyScandal – Buonanotte

Buon cambio in corsa da parte di Scandal, che parte in questo pezzo lasciando pensare che stia perdendo il treno e che da un momento all’altro parta una base sincopata. Invece arriva un inciso melodico e cantato anche in maniera molto meno effettata del solito.

Completa il tutto uno special in crescendo ed addirittura le seconde voci nell’ultimo inciso, quelle sì molto effettate ma … non si può cambiare tutto e così in fretta. Bene Gionny.

Sette

J.Ax & Mr. Rain – Via di qua

Ancora una volta nel mondo di Ax arriva un nuovo volto dal mondo rap che in Italia lui ha contribuito a portare al successo e stavolta tocca a Mr. Rain, che per timbro ha tante analogie con Fedez… e quindi finisce col sembrare un corso e ricorso storico.

Il pezzo è funzionale. Può piacere alle radio e ad un certo tipo di pubblico, quello in maturazione, che può sentirsi compreso da questo tipo di testo, in cui si vuole andare via da chi pensa d’insegnarti a vivere… magari nel tuo momento out. Accettabile ma niente di nuovo.

Sei

Kram – Una certezza

Si parla di sogni da non abbandonare anche quando chi ti sta attorno ti dice: “lascia perdere”. La costruzione del pezzo è misurata nelle sue parti, tra strofe, preparazione all’inciso ed inciso stesso.

La strumentale è molto scarsa, quasi tutto è infatti affidato al synth, mentre nell’incalzare del pezzo un’entrata di verità dal punto di vista musicale avrebbe dato maggiore vigore. Correzioni per un pezzo non brutto ed una voce interessante.

Sei=

