Pagelle nuovi singoli 3 luglio 2020 a cura di Fabio Fiume.

E’ Estate piena, siamo tutti fuori dalle nostre case, cosa che abbiamo sperato per mesi. Con l’attenzione dovuta ci riappropriamo anche della stupidera estiva che in musica, da qualche annetto a questa parte, si traduce in reggae e reggaeton.

Quando finirà questa moda che pian piano sta diventando deleteria? Chissà. Ne approfitta chi ne sfugge, risultando così originale e raccogliendo una miglior pagella.

Aiello – Vienimi (portami a ballare)

Avanza Aiello e lo fa in maniera assolutamente convincente, mostrando anche diverse sfaccettature del suo essere cantautore.

Qui si volteggia su ritmi messicani, donne che ballano sui tavoli con gonne larghe e fiori tra i capelli lunghi e fluenti. E c’è passione che trasuda, mani che non indugiano, sudore e fiati, cori e voce spinta come forse prima mai. Assolutamente buona.

Otto

Enzo Avitabile, Jovanotti, Manu Dibango & Bottari Di Portico – Simm’ tutt’uno

Energia in favore della terra che si muove su una base ritmica costante, accostabile ad una sorta di danza per la pioggia, per la vita.

Enzo e Lorenzo stanno bene assieme, musicalmente parlando, avendo entrambi la predilizione per la ricerca dei suoni dal mondo e per le ritmiche. Qui funziona tutto, l’amalgama è perfetto però… però manca quella zampata che renda popolare e quindi più forte il pezzo, cosa che avrebbe colpito maggiormente la sensibilità delle masse.

Resta invece un po’ una cosa da concertone del primo Maggio, bella, artistica, ma che poi muore li, 5 minuti dopo averla eseguita.

Sei

Bartolini – Sanguisuga

Il discorso pop di Bartolini è assolutamente moderno perché le sue canzoni si prestano a più ambientazioni come quella radio, senza tralasciare un potenziale video, ma anche la dimensione live.

E la proposta può essere sia fedele all’incisione che essere credibile in versione acustica. Il progetto di questo cantautore è interessante e meritevole d’attenzione.

Sette

Blonde Brothers – Smuoviamo la città

Elementi country mischiati in un arrangiamento pop/dance movimentato, su cui è difficile non seguire il tempo col piedino. Si analizza un po’ il tempo attuale pieno di stress, presenza social.

“Pecchiamo senza età, c’è un bimbo dentro ad ogni uomo che si sveglierà”… forse non è il miglior esempio in un testo comunque abbastanza chiaro nel messaggio che vuol dare, nel senso che mi viene un po’ complicato associare il peccato ad un bimbo. Osservazioni.

Sei

Boreale – Tienila stretta questa felicità

La felicità è qualcosa di cui non ti riesci forse ad accorgere davvero quando ce l’hai. Boreale trova il modo di raccontare lo stato d’animo di un discorso fatto di ricordi, di un momento da tenere stretto, adesso che è lontano e siamo nelle nostre miserrime dipendenze.

“Raccontami di noi che è solo un piccolo particolare”… Orecchiabile, moderno ed ispirato.

Sette +

Boss Doms & Kyle Pearce – I want more

Dance curata e variegata, elegante ma non per questo non usufruibile dalle masse. La voce di Pearce è particolare ma non protagonista e questo è un bene per la composizione, per permetterne di apprezzarne tutte le varie evoluzioni.

Ed il nostro Edoardo potrebbe raccogliere più di un’invidia dell’estero per le idee.

Sette ½

Briga – Calle Maria Ignacia

Dopo aver provato a batter cassa patinandosi, Briga prova a tornare più strong, andando a riprendere un’incisione del passato con questo brano che però non cambia mai; è sempre uguale dall’inizio alla fine con una base ripetuta in loop ed un’intenzione interpretativa con un unico colore.

Dal pop, piuttosto frequentato, avrebbe dovuto imparare qualcosa no? Perchè non metterlo a disposizione di questo brano rivisitandolo?

Quattro

Max Campioni – Figli del niente

Ruspante brano, proposto con energia vocale addirittura straripante rispetto alla musica. Voce un po’ alla Curreri, stile un po’ alla Negrita, questo pezzo, per quanto orecchiabile, è abbastanza stereotipato nella resa canzone, finendo con l’apparire piuttosto sentito.

La chitarra dello special avrebbe meritato, rispetto alla ritmica, la forza invece data alla parte vocale.

Cinque =

Caravaggio & Enoch – Petrolini 2020

Petrolini era già stato ripreso più di 25 anni dalla grande Giuni Russo. Qui l’ex frontman dei Godiva , riattualizza il discorso della sua poesia Fortunello con questo pezzo che è un miscuglio di sonorità alquanto caotico ma ordinato allo stesso tempo.

Cosa intendo dire? Che ci sono molte idee musicali che convivono ma tutto sommato sono sistemate con criterio, facendo risultare il tutto scorrevole. Bisogna chiaramente essere nel mood giusto per apprezzarlo. Nel suo è comunque più che sufficiente.

Sei+

Marianna Cataldi & Nathan Jay – Summer breeze

Impasto vocale decisamente caldo, da serate in spiaggia mentre il tramonto avanza e si pensa se accendere il fuoco e restare. La Cataldi deve però un po’ fuggire da un certo tipo di vocalizzo, quello che tende al lamento, che fa tanto Mariah Carey e non da ultimo Ariana Grande.

Anche il pezzo, per quanto molto piacevole, è una sorta di rivisitazione di Senorita , che è troppo recente ed ancora nelle nostre teste. D’insieme non meriterebbe la bocciatura, ma non posso mica non cogliere le troppe analogie?

Quattro

Filippo Cattaneo Ponzoni – La tua alternativa

Mid tempo a base di chitarra, con buona costruzione strofa inciso e parti musicali che accentano più verso il piacere rock, un insieme più pop. La voce è poco protagonista, è una questione interpretativa.

Non approfondisce nei colori, restando un po’ monocorde. Ci voleva un ultimo inciso.

Cinque

Clorofilla – Negli occhi miei

Ballata inizialmente piano e voce su un rapporto che è giunto al punto in cui, “anche insieme siamo soli”. Arriva poi una chitarra a rinforzare una base che resta comunque asciutta e senza accompagnamento ritmico.

Rinuncia ad una potenza che avrebbe potuto tornare utile, proprio per il tipo di racconto. Voce istintiva, sporca ma abbastanza espressiva.

Sei

Clicca su continua per altre Pagelle nuovi singoli 3 luglio