Pagelle nuovi singoli 28 agosto 2020 a cura di Fabio Fiume.

Sorpresa! Vi avevo scritto l’ultima settimana prima delle vacanze che ci saremmo ritrovati a Settembre con le tanto attese pagelle. Ed invece no! Complice una settimana di nuova aria in cucina e diversi big tornati sul mercato, ho convenuto assieme al direttore, che fosse il caso di anticipare.

E così eccovi l’uscita n° 1 per l’edizione 2020/21 e da qui vi auguro una buona ripartenza con … non so se la vostra, ma di sicuro la mia rubrica preferita di All Music Italia.

Emma – Latina

Cambia ancora una volta pelle la cantante salentina e questo può comportare certo anche una disaffezione da parte di chi la vorrebbe sempre piuttosto conforme alle aspettative.

Nessuno può negare però che ci sia un’artista vera dietro, una che ama mettersi alla prova, mostrare facce diverse di sé, esplorare situazioni diverse.

Qui per la penna tra gli altri di Calcutta, Dario Faini e Davide Petrella e la produzione “on the street” di DRD alias Dardust , trova una nuova freschezza come un vestito largo con cui volteggiare in mezzo ai campi alle luci del tardo pomeriggio.

Sette

Gaia – Coco Chanel

Con una capacità di composizione e vocale decisamente internazionale, Gaia si produce anche per questo nuovo singolo in un brano che non invidia niente alle attuali starlette d’oltralpe e d’oltreoceano anzi… ha una eleganza espositiva che molte di loro si sognano.

Il pezzo funziona sia dal punto di vista radiofonico che come ulteriore solida base di una carriera che potrebbe avere molte cose da dire.

Sette+

Nicola Gallerani – La mia estate a Bologna

Un marito e padre resta da solo in città; niente famiglia sloggiata al mare e lui invece a sudare per lavoro e garantire le lunghe vacanze, compatito ed aspettato. Eppure lui non cambierebbe nulla perché questo è il momento in cui può uscire da ogni ritmo, fare ciò che vuole, musica, birra, partite in tv fino a tardi commenti annessi.

L’ambientazione è quella di un rockettino leggero d’ispirazione 60’s e per quanto non sia certamente un rivale temibile per gli artisti alla moda, riesce ad arrivare preciso col suo racconto.

Sei

Mika & Michele Bravi – Bella d’estate

Chiariamo subito che il repertorio di Mango è decisamente complicato da riproporre; il motivo risiede in quella voce così particolare, così personale, così virtuosa che però non dava il senso di sforzo, era un’appendice della persona stessa.

Mika avrebbe potuto provare a seguirne le dinamiche ma ha preferito non camminare su quei percorsi tortuosi, preferendo lavorare d’arrangiamento, abbassando i toni e spostando tutto su un’elettronica molto 80’s ma di diverso stampo rispetto a quella decisamente mediterranea del pezzo.

Il risultato è un appiattimento, una costrizione “flat” di qualcosa che si muoveva invece sinuosa nell’aria. L’apporto di Bravi con le sue note gravi rende ancora più terreno il risultato. Dell’aria non c’è traccia… ed io vado a risentirmi Mango.

Quattro

