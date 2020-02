Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita il 21 febbraio

Nuovi Singoli, le pagelle del 21 febbraio.

Anche questa settimana continua una sorta di rispetto ( o timore ) nei confronti delle canzoni del Festival di Sanremo di cui diverse stanno conoscendo una buonissima esposizione radio.

Ergo continuano ad uscire pochissimi big, ma in compenso tanti emergenti. Come sempre li ho ascoltati per voi e sono qui a raccontarvene. Buona lettura

Si ricorda che si tratta del solo parere di Fabio Fiume e non di tutta la redazione di All Music Italia e che i voti espressi al termine delle mini recensioni non mettono in relazione alcuna artisti diversi tra loro, ma essi sono attribuiti alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone ed all’importanza che essa assume nel percorso dello stesso.

Aku & Folcast – Karkadè

Rap con ampio spazio cantato, si articola su un piano che poi cede ad atmosfere più epiche un po’ sull’onda di cose che abbiamo ascoltato al recente Sanremo da Anastasio o Rancore.

Il pezzo funziona anche se è troncato d’improvviso alla fine del secondo inciso.

Sei

Anna – Bando

Rapper che ha dalla sua un’ottima padronanza della lingua, nel senso che il suo esposto è chiaro, non ti devi sforzare per capire cosa dice.

Il brano di suo ha un buon groove e come biglietto di presentazione è senz’altro positivo. Tra l’altro va dritta e non ha cessioni ad altri generi per fare l’occhiolino ad un pubblico più alto. Pienamente sufficiente.

Sei ½

Alessia Annesi – Alza la testa

Rock di matrice un po’ superata, cantata da una voce che mi ha ricordato quella di una Laura Bono un filo meno espressiva. Questo può dipendere anche dal brano che non ha modulazioni melodiche particolari.

Il tutto è un po’ anacronistico e mancante di quel guizzo che meriti uno spazio nella memoria.

Quattro

Besford – Ci 6 ( ci fai )

Base dance a metà tra gli anni 90 ed il clubbing più attuale e continentale. Poi arriva il testo in italiano che è abbastanza fragilino e sfrutta un miscuglio di parole dall’effetto ipnotizzante.

Alcuni passaggi , con la voce in falsetto fanno tanto Kylie Minogue o Moloko per chi ha l’età per ricordarsene.

Sei

Bipuntato – Maltempo

Il sound è abbastanza originale, non cadendo nel pop più solito ma miscelando varie spezie che portano ad un colore unico.

I sentori funky vengono bilanciati da un piglio elettronico che dona alla canzone una suono estroverso, accattivante, allegro, nonostante la voce sia più tendente al malinconico.

Sei+

Adriano Cassarà – Settembre

Testo di una banalità sconcertante. La costruzione del brano poteva pure avere un buon senso pop, sfruttando un motivetto facile da ricordare, ma quel che si canta è davvero degno dei temi di un ragazzino di prima media, nemmeno dotato di un vocabolario chissà quanto vario.

Quattro

Clesi & Blacka – Si vedono gli ombrelli

La voce squillante di Clesi è qui un po’ scialacquata in una canzone pop con tendenze dance che poi presta il fianco al rap di Blacka per riuscire a risultare sufficientemente modaiola.

Avrei quanto meno inserito una batteria vera ed una chitarra elettrica a sostituire le scariche tutte synth della base. Un passo indietro.

Quattro ½

Conte Bros – Gira lento

Buona produzione, per lo più synth, ma ben cantata e misurata nelle metriche e nella concezione pop. Il testo è una buona seduta d’analisi dove il tema principale da affrontare è la disamina della propria vita, il rivedere gli sbagli ed il saperseli perdonare, o almeno provarci.

Sei ½

Andrea Costa – Grey

Voce particolare, personale, messa qui al servizio di un brano magari potente dal punto di vista del dancefloor, ma che destruttura proprio quella voce di cui prima, svilendola sotto effetti che la portino più addentro al progetto. Una voce del genere dovrebbe primeggiare, non stare dietro a 50 artifizi.

Quattro

Dj Jad, Wlady & Dj Santos – Rompe

Ha fatto cose troppo carine da dj il nostro Jad per apprezzarlo in questo pompiromperomperompe tronfio, non nuovo nei suoni e quindi alquanto inutile.

Tre

Fake – Così

Alcune sfumature vocali ricordano Valerio Scanu. Il pezzo è un pop per lo più elettronico che ha piccoli azzardi rap e che melodicamente poteva essere supportato da una strumentazione più reale e potente.

Quasi tutto è proposto in doppia linea vocale e questo, non conoscendo ancora la voce, che è all’esordio, è più un distraente che altro.

Cinque

Ghemon – In un certo qual modo

Contaminato di soul funky 70, Ghemon è ormai un cantante riconoscibile di voce che sa usare, modulando, colorando. Qui si riprende persino nei cori e per uno che un lustro fa era solo un rapper mica è cosa da poco?

Ha fatto cose migliori nell’insieme, ma anche questo brano, dalle sonorità calde, comunque entra di diritto nel suo nuovo percorso positivo, fatto più di note e meno di parole.

Sei ½

GionnyScandal – Se ci sei tu

“Se ci sei tu il mondo è un po’ meno brutto, perché prima eri niente e adesso sei tutto” chi ha scritto questo pensierino? Un bambino di quinta elementare? Rispettati tutti gli stilemi del genere e quindi chiamati in causa vari brand e voce passata al setaccio con l’autotune. Il risultato è un uffa!

Quattro =

Gran Torino – Alto volume

Il pezzo della band bolognese parla dei rapporti d’amore che diventano prigioni e del bisogno che a volte si prova di aprire quelle sbarre, scappare e non fermarsi. Il sound è un rock piuttosto scostumato, con vari cambi sia ritmici che melodici, che non riescono proprio facili all’ascolto.

E’ come se in un pezzo ce ne fossero tre, che potevano funzionare meglio ognuno per sé.

Cinque

Norberto Grimaldi – Laura

Rapporti promiscui ( a Laura piace una lei, poi un lui, poi una lei ) raccontati su una base elettronica con più di un riferimento dance che poi finisce col prendere il sopravvento.

Il concetto base è ribadito in maniera ossessiva e la voce sgraziata canta cose tipo “prima eri una bambina ed amavi un ragazzo, oggi sei una donna e non capisco un c***o. Posso usare un termine mai usato prima? Orripilante!

Due

Gulliver – Figli

Il progetto parallelo di Giò Sada approda ad un nuovo singolo che ha un testo interessante che parla di coscienza, senso d’esistenza.

Un po’ chiassosa l’evoluzione, qui troppo piena di echi e snaturante della voce del nostro, per finire poi verso assonanze 80 che non erano necessarie nell’insieme. E confondendoci, resta poco.

Quattro ½

Hype Zulu – Novantotto, chiudi gli occhi

Il comunicato stampa parla di miscuglio di grunge, pop e trap! Io il grunge non lo scomoderei nemmeno nominandolo, il pop forse, forse nel finale; di sicuro è trap il lavoro fatto sulla voce, ma ancor di più è una ballad malinconica che a mio avviso prende molto spunto da alcune cose, nonché il modo di cantare di Achille Lauro.

Comunque non deprecabile nell’insieme, ed il senso di malinconia arriva tutto.

Sei

La Municipàl – Quando crollerà il governo

Ascoltando questo nuovo singolo de’ La Municipal mi viene in mente sempre la stessa domanda: com’è che non sono ancora famosi come meriterebbero?

Qui cambiano ancora una volta il mood e riescono a raccontare le difficoltà di un paese, del sud in particolare, riuscendo a mantenere il tutto non con il fare del dito puntato, ma incastrandole in vere e proprie scenografie in cui i problemi fanno da sfondo ad una storia personale.

Sette

Lisbona – Ikea

L’Ikea di Sabato può essere qualcosa d’insopportabile da sostenere, seguendo le sue frecce sul pavimento tra la folla distratta e scomposta.

Funziona questo pezzo di scrittura moderna e assolutamente in linea con le produzioni più di tendenza del cantautorato italiano attuale. Il sound è 80 ma anche molto asciutto, senza strafarsi di suoni.

Sette

