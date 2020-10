Pagelle nuovi singoli 16 ottobre 2020 a cura di Fabio Fiume.

Ecco una nuova tornata di novita! E questa settimana ce ne sono delle belle. Tantissimi artisti noti, tanti ritorni e moltissimissime nuove proposte rendono ancora una volta ricca la proposta del Venerdi tra cui potete scegliere.

Questo è come la vedo io, ma non è detto che dobbiate esser d’accordo eh? C’è talmente tanto che ognuno può prendere il suo.

Aiello – Che canzone siamo

Torna alla ballad Aiello dopo la bellissima escursione estiva nella piacevolissima ed intelligente, dal punto di vista sonoro, Vienimi.

Qui il pezzo ha sicuramente dei passaggi molto sentiti a livello interpretativo, ma non ha quell’originalità, anche nei suoni, a cui il bravo artista calabrese ci aveva piacevolmente abituati. Anche l’andamento si fa pesante ascolto dopo ascolto e mancando la sorpresa, l’originalità appunto, lo sbadiglio può sopraggiungere facilmente.

Cinque

Dodi Battaglia & Al Di Meola – One sky

Si uniscono qui due grandi chitarre della musica degli ultimi 50 anni. C’è un certo momento del pezzo in cui Dodi fa il Pooh, con quelle tipiche svisate che sono state marchio di fabbrica della band, mentre Di Meola latineggia, rendendo leggermente flamenco il risultato.

C’è una bella voce limpida ed anche molto classica a tinteggiare sopra le linee melodiche. Per i virtuosi della chitarra è una bella cosa da sentire. In radio è invece chiaramente un fuori contesto.

Senza Voto

Stefano Belluzzi – Ridi

Marcetta jazz incalzante ed a metà tra il cantato ed il recitato alla Buscaglione, questa canzone è un’analisi delle nevralgie tipiche di chi sembra un po’ incurante di quel che accade e gira sempre tutto sul ridere. Chi non conosce gente così? Fugge o semplicemente non si cura?

Belluzzi non giudica, racconta con fare da navigato calpestatore di assi di palco.

Sei

Cascate – Routine

Ipnotico mid tempo ispirato un po’ alla musica al femminile dei primi 80. Ci potresti tranquillamente immaginare una Sydney Rome piuttosto che una compianta Stefania Rotolo a cantare questo pezzo, ammiccando alla macchina da presa tra trasparenze e lustrini glamour.

Funziona nella sua leggerezza, nel suo essere cantata in maniera sensuale, nella sua atmosfera.

Sei ½

Livio Cori – Vulesse

Continua ad effettarsi la voce nelle produzioni Cori, che cantando pure abbastanza bene non ne avrebbe sinceramente bisogno. Bisognerebbe lasciare a chi non è capace certi escamotage. Il pezzo ha comunque una buona base poggiata su percussioni ( campionate ) dal suono caldo ed una chitarra che punterella qui e là.

Si canta d’amore che fa paura e della voglia di tornare ad affrontarlo in maniera più spensierata, come da giovanissimi. Finale anni 80 in dissolvenza.

Sei ½

Giuseppe D’Alonzo & Patrizia Torrieri – Senza troppo mestiere

La voce classica ma molto bella e piena di sfumature di Patrizia dà parole a questa composizione di D’Alonzo, che racconta d’ illusioni che spesso diventano il sasso su cui inciamperemo e ci tolgono la lucidità di capire cosa davvero è importante.

Si può certo provare a bere, a vedere come viene, ma poi arriva la sera ed allora la realtà appare più nitida e si fanno i conti. Molto corposa dal punto di vista musicale, lontana però dal mondo radio.

Sei

Damio – Giorni

Molto personale, forte nel testo in cui il nostro prova a cercare se stesso, rifiutando le certezze per imparare ad ascoltarsi, a bastarsi.

Arriva la sensazione che il nostro però sappia anche cantare; magari è sensazione e la scelta del rap è solo un gusto personale. Il pezzo ha però la pecca di non cambiare mai, di procedere troppo dritto come un binario.

Questo comporta che capito il percorso poi finisci col farlo ad occhi chiusi non prestando più attenzione. Accettabile ma poteva esser di più. Peccato.

Sei

Gianluca De Rubertis – Solo una bocca

“Ognuno vuole solo una bocca che lo tocchi davvero… con un gesto leggero m’accarezzi il pensiero” .

Liriche queste che si muovono su una linea melodica sognante, retrò ma originale, in cui la voce bassa ed espressiva di Gianluca si muove a proprio agio, come se fosse un artista dell’inizio degli anni 70.

Ecco un altro artista a cui è dato troppo poco spazio ma che sa essere davvero interessante.

Sette +

Disarmo – Piombo

Voce molto bella che però trova in questo pezzo solo un bell’esercizio per mostrarsi ma non il giusto supporto per restare impressa.

Sembra uno di quei brani che finiscono nelle tracklist degli album di artisti alla Alicia Keys in fondo alla scaletta e senza alcuna possibilità di essere usati come promozione.

Vanno chiuse un po’ di “e” ed “o”, perchè non fa più figo dirle americanizzando. “Te” non “teaa”, “Cuore” non “Cuaore” …. insomma!

Cinque

Double Dee & Danny Losito – Found love ( 30 th anniversary )

Uno degli anfitrioni della house made in Italy questo pezzo, successo dell’inverno 90, viene rilavorato in occasione del 30ennale, con la voce di Danny Losito ripresa dagli audio dell’epoca. Incredibile quanto questo pezzo riesca a risultare fortissimo ancor’oggi, anche se, visto che Danny è ancora un signor cantante, sinceramente gliel’avrei fatta reincidere.

Comunque oh, sarà l’adolescente di allora che riemerge ma è sempre ‘na bomba!

Sette

Stefano Fucili – Una bella giornata

La base di questo pezzo è un già sentito totale e anche l’inciso richiama moltissimo la vecchia che balla famosissima non più di qualche tornata fa. Il testo è buonista, e potrebbe pure non essere un male, ma è anche un insieme di frasi fatte che si potevano pure tranquillamente non risentire.

Quattro

Veronica Fusaro – Beach

Titolo e copertina mi avevano fatto subito pensare ad un pezzo estivo fuori tempo massimo. Sin dalle prime note invece è chiaro che siamo su un pezzo più senza tempo, un vintage che non perde mai la sua corrispondenza con le mode. Il risultato è un piacevole ascolto adatto a fare compagnia sia se si è in gruppo che se si ha bisogno di una vela malinconica per assaporare meglio le proprie solitudini. Buono.

Sette

Francesco Gabbani – Einstein

L’intro è un po’, dal punto di vista dell’intenzione, Viceversa, il suo ultimo successo sanremese. Il mood serioso della prima strofa diventa poi più cazzaro nell’inciso, un po’ gigione, caratteristica principe del bel Francesco, che riesce però ad essere sempre sensato nei suoi messaggi, anche quando usa espressioni e modalità più simpatiche.

Il brano resta comunque meno efficace dal punto di vista dell’impatto dei precedenti estratti dall’album e questo per un principe dell’orecchiabilità può rivelarsi un neo da rimuovere.

Cinque ½

I’m Erika – Young and free

Un po’ figlia di quelle cantanti filo jazz che non disdegnavano di inerpicarsi nelle strade tortuose del pop. Una Corinne Drewery bagnata di Sade nelle basse.

Stile lontano dal mondo radio di oggi, però se si pensa che di tanto in tanto cose diverse provano ad emergere, perchè non puntare su questo tocco elegante?

Sette

Jack Jaselli – Ultimo addio

Sempre ispirato e, crescendo sempre più centrato in un concetto musicale di fusione tra generi, pop, rock, qui addirittura qualche piccola incursione blues. Il risultato è potente, gode di chitarre piene d’evocazione ed un’atmosfera generale persuasiva, che non ti permette di smettere l’ascolto. Vuoi sapere dove va a finire. Bravo Jack.

Sette ½

Clicca su continua per la seconda e ultima parte delle pagelle nuovi singoli 16 ottobre.