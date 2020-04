Pagelle nuovi singoli 3 aprile a cura di Fabio Fiume.

Continua il nostro stare a casa ed è importante. Vedete? Anche #iorestoacasa ma è importante non fermarci anche da qui, continuare a sentirci vivi. Passerà, statene certi.

Ad esempio anche gli artisti stanno comunque scrivendo nuove cose e diverse sono ispirate dalla situazione che viviamo. Certo alcuni lo fanno in maniera sensibile, altri mettendo assieme alla rinfusa un po’ di frasi slogan. Io ho ascoltato queste loro proposte e vi prometto che non leggerete giudizi buonisti solo per il tema.

Ecco, non vi resta che leggere adesso. Buona settimana a casa a tutti.

Si ricorda che si tratta del solo parere di Fabio Fiume e non di tutta la redazione di All Music Italia e che i voti espressi al termine delle mini recensioni non mettono in relazione alcuna artisti diversi tra loro, ma essi sono attribuiti alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone ed all’importanza che essa assume nel percorso dello stesso.

Partiamo con le Pagelle Nuovi singoli 3 aprile 2020.

Daniele Babbini – Vivere a rate

Ballata rock che ha qualcosa nel mood che richiama Fabrizio Moro. Babbini però è uno che il mestiere lo conosce ed il testo che qui racconta, supportato dalle chitarre, è un invito a non vivere la vita nell’attesa, non si accetti di avanzare a piccoli passi, a rate.

Avrei eliminato l’effetto “flat” sulla voce nell’inciso.

Sei +

Gaia Bianco – Non cado in piedi

Brano delicato sul femminicidio, sulla fuga da un amore che non è tale. La conduzione è affidata al piano con pochi altri elementi attorno, più che altro atmosfere.

Avrei rafforzato la seconda linea vocale che interviene fornendo le basse nell’inciso, perché la voce di Gaia diventa troppo sottile, al limite del falsetto; la cosa avrebbe reso più d’impatto lo stesso.

Sei =

Blonde Brothers – Io resto a casa mia

Canzone cotta e mangiata, in fretta in fretta, con le frasi fatte, un po’ di luoghi comuni, comuni alla quarantena che noi tutti stiamo subendo. Fastidiosissimi gli “eh, oh” a scandire il tempo, a favorire i passaggi tra una frase spot e l’altra. Non ne manca nessuna.

Quattro

Cloude – Resta con me

Rap snocciolato su binari abbastanza classici a livello sia di suono che di esposizione, con qualche piccola correzione “trap” nei momenti più cantati. Anche se nell’inciso si sceglie invece la strada più artistica del coro, che rispetto all’effetto, diciamocelo, è sempre meglio.

Cloude canta di se per esorcizzare le difficoltà avute, quando “scriveva di se e si cercava tra gli scogli… ed era un bambino migliore”.

Sei ½

Tony Colombo – Si cchiu fort ’e me

Melodicamente questo pezzo avrebbe pure potuto funzionare, nella tipica melodia da ballata romantica.

Il testo è però è di una banalità sconcertante in cui si canta ancora di un amore che può volare e con una melodrammaticità che non ha nulla a che fare con un interpretare correttamente le parole, ma che è proprio semplicemente un uniformarsi ad un modo di cantare, dove o dire “ voglio solo a te” o “ fatti mandare dalla mamma a prendere il latte” viene fatto con la stessa intenzione.

Quattro

Danti, Luca Carboni & Shade – Canzone sbagliata

Inedito terzetto, simpatico nella resa e assolutamente irriverente con un testo in cui si gioca praticamente al contrario, con errori grossolani chiaramente voluti. Potrebbe rivelarsi una genialata, una sorta di turbo per un brano che è già orecchiabile.

Sette

Diamine – Via del macello

Canzone dall’appeal immediato, con inciso che può far presa e con una serie di forse che probabilmente almeno una volta hanno rimbombato nella testa di ognuno di noi.

Nella versione del duo, questi sono il risultato dell’osservare la vita che ci passa accanto, da quella di un cane randagio alle vecchie che assieme sparlottano di ciò che vedono. Base 80 e cantato fancazzista, ma di quelli convincenti.

Sette

Maxim Distefano – L’amour toujours

Il celebre brano di Gigi D’Agostino viene qui riproposto da Maxim, mantenendo la sua matrice chiaramente dance, ma lasciando la melodia base al violino del nostro.

E’ un po’ una sorta del progetto Bond d’inizio anni 00, che probabilmente qualcuno che legge ricorderà. E’ chiaramente un progetto che può avere una sua vita, forse un po’ limitata come quello, ma potrebbe piacere e non poco.

Dare un voto è comunque superfluo.

Senza Voto

Ecklettica – Tutto quello che mi va

La tematica dance sospinge il brano che in realtà è un po’ deboluccio, nel senso che gli manca quella forza che dovrebbe spingerlo e dovrebbe arrivare da un inciso che stacca rispetto alla strofa. Qui invece è un po’ tutto piatto, scorrevole si, ma piatto.

Cinque

Fabien Ph – Oltre

Un brano benaugurante per se stesso, positivo nel punto d’arrivo, raccontando però prima le difficoltà attraverso cui si è passati. Un buon cantato che però ha il vezzo di tendere al “rappato” , forse per sentirsi addentro alla scena più in voga attualmente. In contrasto l’insolito finale, lasciato ad un lungo, dati gli standard attuali, momento musicale, ma ciò nonostante la base appare in diversi punti un po’ vuota.

Cinque ½

Christian Frosio – Distante

Rapporto chiuso e si va via, tra mille mugugni e diversi “a me, a te, a me, a te”. Cosa ti ho dato io, cosa hai preferito fare o non fare tu. Insomma, sembra una chiacchierata telefonica di chiarimento in cui però ci si chiarisce decisamente poco, perché il dado è tratto.

Il tutto è in forma pop/rock mid tempo, con tante chitarre, che non distraggono però dal discorso che è un po’ troppo vittimistico e mugugnoso.

Quattro ½

Ghali – Good times

Da quando è uscito l’album di Ghali, la rete ha subito decretato questo come il brano più scaricato e lui adesso lo pubblica come secondo singolo. Indubbiamente il pezzo ha un buonissimo groove, resta impresso.

Tra l’altro Ghali si lancia pure di più nel cantato per un pezzo che è la celebrazione del mantenimento dei bei momenti, scacciando la possibilità che ce l’inquinino. La forza la fa sicuramente l’approccio funk dell’arrangiamento.

Sette

Hania – Emozioni in equilibrio

Brano che gioca principalmente su un riff di chitarra che mira a restare impresso e fa da base a strofe che trascinano verso un inciso che è più di matrice pop, sfruttando le evoluzioni vocali, buone, della voce leader e i cori da stadio che da quando sono stati sdoganati dai Coldplay, finiscono un po’ ovunque. Radiofonicamente può funzionare.

Sei

Achille Lauro – 16 Marzo

Torna alla ballata Achille Lauro dopo la bellissima C’Est La Vie di un anno fa. Stavolta è si efficace, ma meno rarefatto, meno miracoloso.

Qui si racconta di una separazione dolorosa, quasi inevitabile, perché dall’altra parte l’amore non ha quella misura che è il per sempre, ma una scadenza, una voglia di cambiare.

Indubbiamente Lauro ha un mondo tutto suo ed è capace di spiegarlo, di arrivare dritto, un senso artistico che supplice alle doti da cantante puro un po’ limitate. Discreta ma non miracolosa, dicevo.

Sei ½

Le Canzoni Giuste – Cindy

Diciamo che non penso che ognuno che canti debba avere una voce straordinaria, ma che almeno non sia sgraziata, non sia quella di qualunque passante che canticchia mentre fa la fila alla posta. E poi ci mancava giusto, giusto la descrizione della vita delle influencer!

Quattro

Paolo Loggia – Tutto a posto

Poteva non essere spiacevole la scelta di non esplodere nell’inciso di questo pezzo dopo che le strofe costruivano invece una naturale apertura.

Il problema è però che l’inciso non solo non esplode ma poi con l’avanzare ripiega un po’ su stesso, non mantenendo tirata la tensione per lo meno proposta in apertura.

Il testo è comunque buono ed esplicativo. Insomma, qualche correzione ma la base c’è.

Sei

Lomas – Davanti agli occhi miei

Cover di un brano dei New Trolls e spot di uno dei nuovi canali digitali, il pezzo è reso in maniera volutamente fresca, estiva, leggerissima. Chiaramente perde quell’essenza di fine anni 60, fatta di chitarre e quel senso di peace & love tipico del periodo.

I suoni sono più piatti, la coralità meno articolata. Insomma il brano è quello ma con una serie di meni da aggiungere.

Cinque

Luci Da Labbra – Divano letto

Pezzo davvero pregevole. Nulla di nuovo dal punto di vista dei suoni che hanno il chiaro faro guida negli anni 80; è però l’interpretazione, la maniera leggera di starci sopra ai suoni e di rendere estremamente comprensibile un testo che è un invito a trovarsi, usando frasi di vivere comune, di gesti di ricerca quotidiani, ma che non appropriamo certo mai alla ricerca di una persona.

“Cercami come il lato fresco del cuscino…. come se ti dovessi dei soldi… come le chiavi del motorino… come io fossi il fondo della borsa e tu le mani”.

Sette +

Ludimà – Magia

La giovane band napoletana si produce in un brano pop che in realtà non sembrerebbe volesse risultare tale.

Probabilmente troppi gusti confluiscono al suo interno, dal rock al synth anni 80 ed il risultato è un po’ confuso e reso ancor di più acerbo dalla voce che ha un approccio troppo amatoriale, non mettendo in mostra alcuna peculiarità.

Cinque =

Clicca su continua per la seconda ed ultima parte delle pagelle nuovi singoli del 3 aprile.