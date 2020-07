Pagelle nuovi singoli 24 luglio. Questa settimana a causa di un problema logistico del nostro Fabio Fiume la rubrica con le recensioni dei nuovi singoli esce in una versione ridotta. Ce ne scusiamo con i nostri lettori.

Partiamo subito…

Giuseppe Anastasi – Polistirolo

Ammetto che alle prime note ho pensato subito a Gabbani. Giuseppe di suo si è sempre distinto per la delicatezza delle sue composizioni, un’ironia sottile ed un sentimento spesso di grande sensibilità. Qui lo trovo snaturato.

La linea melodica entra solo nell’inciso, il resto è tutto molto elettrico nel sound e più “gabbanato” nel cantato. Non è Giuseppe, no!

Quattro ½

Ale Anguissola – Il 9 e il 6

Il 9 e il 6 potrebbero far pensare ad una cosa sconcia, invece sostanzialmente il pezzo parla di due persone uguali e diverse allo stesso tempo; il 9 e il 6 sono sostanzialmente lo stesso tratto ma capovolto. Il tutto è giocato a due voci con una sovrapposizione femminile che regala più colore alla voce di Anguissola.

Il suono è caldo, il testo ha qualche fragilità di troppo, ma la sapienza degli arrangiamenti di Gigi De Rienzo riesce a rendere gradevole l’insieme.

Sei

Renza Castelli – Sai che c’è

Più intelligente dal punto di vista radiofonico rispetto al pezzo lanciato in quel di X Factor quasi 2 anni fa, il pezzo ha una vitalità che conquista più nell’inciso che sposa una linea melodica che nelle strofe che sono invece tutte cantate in maniera più spezzata. I fiati, se fossero stati reali, avrebbero concesso meno artificiosità al tutto, però si tratta di accorgimenti.

Sei

Cristina & Wupu Sound – E’ rosso per tutti

Brano a favore dell’unione senza frontiere, del siamo tutti uguali, ed il sangue è rosso per tutti, per te e me”. Certo il testo non è il massimo dell’originalità in più punti; molto meglio il sound tenuto volutamente acustico. Guadagna nel pensarla eseguita live, in radio è piuttosto fragilina.

Cinque ½

Donix – Solo per un po’

Miscela elettropop in cui vengono fatte convergere tutte le lezioni prese dalla brava vocalist napoletana: urban, hip hop, r’n’b, dance, ed elettronica stessa. Il cantato di Donix è sempre invece di marcata impronta retrò, come chi ha ascoltato le grandi voci.

Il pezzo è funzionale, si fa ascoltare e l’artista riesce attraverso a mettersi in luce in tutte le sue prerogative. Potrebbero, anzi dovrebbero accorgersene.

Sette

Ellynora – Nina blanca

In doppia lingua, il pezzo parla di una sirena che ha perso il suo amore. L’arrangiamento è d’ispirazione chiaramente elettronica pur camminando tra sentori tangheri, e ben prestandosi quindi ad un adattamento coreografico.

Elementi vintage ma modernità nel cantato, che ha un suo peso specifico, una sua personalità da mostrare.

Sei ½

La Zero & Nya De La Rubia – Amaritudine

Reminiscenze flamenche depurate di nacchere e tacchi battuti su tavolacci di legno. Suona molto internazionale e non fa invidia alle produzioni di diverse starlette d’oltreoceano.

Un po’ affrettata nella chiusura, se si conta che gli ultimi arpeggi di chitarra sono chiaramente da tagliare, da un punto di vista radiofonico. Però…. secondo me funziona non poco.

Sei ½

Lolita – Dolores

Abbandonati i panni di una possibile Lana Del Rey , come in passato ho scritto di lei, restano, dal punto di vista musicale, solo quelli di una Lolita di nome e di fatto, piuttosto ripetitiva e con un’idea troppo abusata per risultare sottolineabile. Credibile? Forse. Trascurabile? Senz’altro.

Quattro

Lova – Ginger Ale

Ritmo estivo che potrebbe ascriversi alla voce modaiolo, ma in realtà ha una sua originalità che lo trasporta in una situazione più rilassata, sia da cocktail preserale che da dopo serata.

Il testo è chiaramente molto leggero, però nonostante la durata dal sapore di big babol, la canzone risulta completa nelle sue parti. Non passa alla storia, ma,in un contesto di disimpegno, si fa ascoltare.

Sei

Luca Rustici & Lino Vairetti – ‘A zingara

Il bravo produttore ed arrangiatore qui torna alla musica in prima persona con un brano ricco d’atmosfere che, pur rischiando di cadere nello stereotipo della musica napoletana che insegue echi mediorentali, qui trova un arricchimento di chitarre elettriche che sono tirate e protagoniste.

Il testo è uno squarcio sociale, una sorta di razzismo a priori di cui forse tutti noi spesso ci macchiamo. Non giudicabile però dal punto di vista radiofonico, dove può risultare piuttosto nulla.

Senza voto

Soniko – Baila caliente

Miscuglio di sapori dal dosaggio piuttosto casuale; è un po’ come a dire: prendi tutto ciò che va di moda in Estate da un 3, 4 anni a questa parte, aggiungi il cantato trap, che non riesce a nascondere un leggero fare stonacchiato di fondo e concludi, come di moda, troncando tutto. Mah!

Tre