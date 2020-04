Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli in uscita il 17 aprile

Pagelle nuovi singoli del 17 aprile del critico musicale Fabio Fiume.

Cominciano ad uscire un po’ di cose nuove da parte dei big. Tanti emergenti come sempre e non si placa la calca delle canzoni che trattano il corona virus, la quarantena e le problematiche attuali.

Per il momento va così, ma qualcosa di buono c’è a riguardo. Buona lettura.

Si ricorda che si tratta del solo parere di Fabio Fiume e non di tutta la redazione di All Music Italia e che i voti espressi al termine delle mini recensioni non mettono in relazione alcuna artisti diversi tra loro, ma essi sono attribuiti alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone ed all’importanza che essa assume nel percorso dello stesso.

Cominciamo con le Pagelle nuovi singoli del 17 aprile.

Al Bano – Terra d’ambra e di emozioni

Omaggio alla terra di Lettonia di cui il cantore pugliese è innamorato, la canzone è un racconto melodico di bellezze, usanze della stessa.

Il senso di promuoverla in Italia non è ben chiaro, se non quello di fare pubblicità ad una terra amica che non sempre gli italiani prendono in considerazione di visitare e che invece meriterebbe.

Musicalmente è ancorata a qualche decennio fa e la coralità dell’inciso non supplisce ad un pathos generale che manca.

Quattro

Annalisa – Houseparty

Annalisa regala in questo periodo un po’ buio un pezzo decisamente ma anche piacevolmente leggero.

Sound ipnotico, ripetitivo quasi ossessivamente, su cui lei sbroglia la sua bella voce, una delle più belle del panorama femminile degli anni 2000.

Spesso un po’ persa dietro canzoncine e questa non è che si scosti troppo dal concetto, però è piacevolissima, assolutamente identificativa e riconoscibile, che trascina dietro un sorriso spensierato. E ogni tanto ci vuole eh!

Sette

Balu – Ancora

La prima strofa sembra condurre su un binario: la reclusione forzata. Poi arriva l’inciso e diventa una canzone d’amore, il racconto di un pensiero fisso, che si traduce però in un banale “Sai che penz a te, tu pienz semp a me”.

E poi guardarsi su Instagram, Snapchat… insomma si banalizza un po’ il tutto che sembrava volare più alto.

Cinque

Daniele Barsanti – Forever offline

Il tema è sempre quello: la quarantena. La si affronta però con la speranza qui, con la ricerca di cosa fare di positivo quando tutto sarà finito. Una canzone nata in chat con amici, in maniera molto semplice e chiaramente strutturata altrettanto semplicisticamente.

Arrangiata meglio potrebbe funzionare anche dopo, come inno di speranza e positività, come inno di vita. Per il momento però…

Sei

Carmen – Cefalù

Cambio percorso per Carmen, meno rassicurante oggi e più on the street con questo nuovo progetto. La voce è più spessa ed il sound chiaramente più sporco, meno patinato e più vicino alle tendenze giovanili, compreso il linguaggio meno forbito.

Non disdicevole, ma sempre con questa problematica di durare poco più di uno spot pubblicitario. Uno special ci stava proprio male eh?

Sei

Mirco Casadei & Casadei Social Club – Simpatici italiani

A metà tra il liscio della grande orchestra Casadei ed il folk, questa cover racconta in maniera un po’ allegra, un po’ stereotipata, ma anche tanto realistica in alcune sfaccettature la natura italiana, di noi gente comune.

Intervengono tra gli altri Frankie Hi-Nrg Mc, Paolo Fresu, Simone Cristicchi e Silvia Mezzanotte.

Il progetto è benefico e se da un lato può persino far rabbia per quanto ci dipinge inchiodati ad un’immagine che non sbiadisce, dall’altra fa anche simpatia per quel senso goliardico di cosa fatta tra amici che emerge.

Sei

Alessio Creatura – Francois

Si può nel 2020 incentrare ancora una canzone sulla rima donna/gonna e poi, come se non bastasse, ribadire la cosa più e più volte? Per quanto si parli di una sorta di combattente che si espone nel mondo maschile senza paura, per poi ritrovarsi alla fine donna, almeno dalla cinta in giù.

Quattro

