Comincia ad affacciarsi qualche big nelle uscite settimanali, esce qualche secondo singolo che aveva aspettato la sfuriata sanremese, tutto riparte. Come sempre però non trascuro una parte ( perché sono tantissimi ) degli emergenti che si affacciano con le loro proposte.

Qui li ho ascoltati per voi e ve li presento, sperando che vogliate, come faccio io, prestare anche voi le orecchie e magari chissà, anche qualcuno che non ne è uscito proprio bene per i miei gusti, ai vostri apparirà una nuova star.

Si ricorda che si tratta del solo parere di Fabio Fiume e non di tutta la redazione di All Music Italia e che i voti espressi al termine delle mini recensioni non mettono in relazione alcuna artisti diversi tra loro, ma essi sono attribuiti alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone ed all’importanza che essa assume nel percorso dello stesso.

Belita – Jefa

Continua la sua missione reggaeton l’artista italo/brasiliana e continua a colpire per la padronanza assoluta dello stile.

Cosa ha da invidiare, al di là dei gusti personali, alle artiste regine del genere la bella Belita? Nulla, anzi alcune sonorità urban, qui inserite, rendono pure più fresca la sua proposta

Sette

Roberta Bonanno – Tanto è uguale

Pezzo pop, forse il più pop che Roberta abbia mai inciso in una carriera alla ricerca costante della canzone della vita. Non la si trova certo con questa Tanto è uguale che però si lascia ascoltare e la mette in condizione di dimostrare che è brava e vocalmente in tiro.

La cosa si evince dai picchi improvvisi, dalle note che non si ha tempo di preparare per prenderle. La base fa un po’ Giusy Ferreri e le sue ultime hit. Roberta però è si brava… ma non così riconoscibile come Giusy.

Sei ½

Jo Brown – Smile

Al di là dell’arrangiamento vintage, questo pezzo sa di già sentito. Per quanto non brutto assolutamente e per altro ben delineato nella melodia, non ha tuttavia la potenza giusta, nemmeno come ballad, per fare da singolo; è più uno di quei brani da facciata b.

Cinque

Tony Colombo – Ti amo, tanti auguri amore mio

Colombo ad un certo punto aveva trovato la strada per il nazionale, sia musicalmente che televisivamente, ed anche alcune sue cose erano più vicine al pop da classifica.

Poi, improvvisamente, battuta d’arresto, tre passi indietro e nuovamente entrambe le mani nel “neomelodicismo” più melodrammatico possibile che ne ha peggiorato anche il cantato, le cadenze, equipaggiandolo altresì delle classiche “fronne ‘e limone”, come si usa dire nella mia Napoli, quando si gorgheggia sui finali o, peggio ancora, si emette quel suono nasale, quell’insopportabile “enhnhnhnhn”.

Tre

Cesare Cremonini – Giovane stupida

Potrebbe essere colonna sonora della vita di tanti uomini che s’infatuano di una ragazza più giovane che, nonostante le diversità d’esigenze, finiscono col non saperne fare a meno.

Musicalmente sconclusionata ma piacevolmente; curiosa, con vari cambi d’intenzione, sembra una di quelle canzoni che si cantavano negli show televisivi degli anni 70, a corredo di sketch su cui si “playbeccava”.

Sette

Luana D’Angelo – Io, l’ostaggio di me

Ballata proposta con una delicatezza espressiva che crea quasi distacco, cosa accentuata dal continuo sovrapporsi di piste diverse su cui è registrata la parte vocale.

Mi spiego: canto una frase, stop, entra una seconda pista su cui è incisa un’altra frase, stop, un’altra pista ed un’altra frase. Il pezzo però ha un suo mood, si propone ed aiuta l’artista a proporsi in maniera diversa, personale.

Sei+

Gabriella Di Capua & Lucaneve – Nature boy

Classico di Nat King Cole, reinterpretata decine di volte nella storia, viene qui interpretata dalla suadente voce di Gabriella che ce la rende standard jazz.

Per modernizzare il tuto viene tirato dentro il rapper Lucaneve che aggiunge le sue barre, a mo’ di speaker di radio confidenziali.

Nel contesto canzone l’intervento sembra davvero un’interruzione, un momento che toglie il pathos creato e per tanto inutile.

Cinque

Dirotta Su Cuba & Sonny King – Thinking of you

Cambia pelle il brano della band fiorentina del 1995 e tratto dall’album del grande successo rivelatore, poi mai ripetuto con quella stessa potenza.

La voce di Simona Bencini è intatta però la rivisitazione è alquanto sterile. A cosa serve rivivere un pezzo così pieno di pathos ( solo l’inciso a dire dal vero ) in questa maniera rap su base che funkeggia un po’ ?

I Dirotta hanno bisogno di cose nuove e devono farle per chi, come il sottoscritto, li ha amati.

Quattro

Jonathan Celia Faro – From now over

Bisognerebbe impedire a chi canta l’inglese in questa maniera di farlo! Sembra davvero “noi italiani a Londra, con le sole basi delle scuole superiori”.

Lo stile di Jonathan è quello giusto per piacere alle mamme, come il figlio della signora a fianco che tua figlia non caga proprio ma che tu vorresti con lui s’accasasse!

Orchestrazione imperiosa e non potrebbe essere altrimenti per un pezzo del genere. Resta però che glielo farei cantare in italiano, che è meglio!

Quattro

Galeffi – Settebello

Come già segnalato la scrittura di Galeffi è attualissima, figlia di quella scuola romana che fonde pop e rap, è sgraziata nelle esecuzioni, mai precisa vocalmente eppure così precisa invece nelle intenzioni, che restano quelle di raccontare scanzonatamente delle storie di vita quotidiana.

Bello l’arrangiamento che con un’orchestra ad accompagnare, avrebbe reso al massimo. “L’infinito è un attimo… che non ritorna più”.

Sette

Maria Grosso – Mi vieni a cercare

Pezzo melodico decisamente tradizionale, di quelli che ti sembra di aver sentito almeno altre 1000 e da voci con qualche decennio in più della nostra.

La vocina è esile e senza particolari che la facciano restare impressa. Eppure poi il brano incalza ed anche se sai esattamente dove andrà a parare, non puoi non considerare che sia costruito bene, proprio per chiamare l’ascesa del sentimento e conseguente applauso. Per cui… promossa a Giugno!

Sei

Il Tre & Nayt – Fight!

E’ un esercizio di stile, una dimostrazione, un saggio dei due. Rappano in maniera anche tosta, vecchia maniera, ed uno dei due ( mi perdonerà non so chi dei due ) se la cavicchia pure a cantare.

Si fa in alcuni momenti un po’ fatica a seguire lo scorrere del testo velocissimo. Breve ma tutto sommato completa.

Sei

Ketama 126 – Spara

Mah! Non discuto lo stile, la sua trap che è persino più originale dei tanti che fanno lo stesso stile, ma non capisco cosa voglia dire con questa canzone.

Puoi avere anche l’inferno nel cranio come dici, ma se dici “ E quando senti la paura prendi la 38 e spara, ehi e spara. E quando vedi la Questura prendi la 38 e spara” suona come un incoraggiamento alla violenza, e non può essere passato così alla leggera. E non mi sto applicando sulla blasfemia eh!

Tre

Le Figurine – Il tempo

Brano elettronico, pure con un suo senso per il duo che sembra andare alla ricerca di un territorio proprio da colonizzare, tra la dance e l’elettropop. Il pezzo però ha un’ingenuità, sicuramente volute, ma anche inspiegabile: manca della ritmica.

Quando esplode una grancassa? Ed un basso potente? Stai li che aspetti, quasi convinto che arrive ed invece resta poco altro al di là delle voci e del synth.

Cinque

Thomas Libero – Lp

Tema lirico tutt’altro che deprecabile ma approccio del pezzo decisamente rock sciupato con una presenza vocale, interpretativa, sicuramente più spostata sul mondo pop.

Il risultato è un ibrido, un pezzo che dà l’impressione di poter essere molto più potente ed alla fine risulta ovattato, senza mordente.

Cinque

L’Iperuranio – Incontri

Testo ricco, strutturato tra frasi importanti e giochi di parole che merita un ascolto attento per capirne il senso, per seguirlo.

Il vestito indossato a livello d’arrangiamento è un pop sincero e strumentale con chitarre prioritarie ed un effetto generale che dovrebbe essere paritario anche in live. E non è poco.

Sei ½

