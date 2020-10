Pagelle nuovi singoli in uscita il 23 ottobre a cura di Fabio Fiume.

Nuova settimana di pagelle, ricca di uscite e, devo ammettere, anche particolarmente buone. E’ raro infatti che butti un occhio su cosa ho scritto e ci trovi più sette che quattro, ma devo dire che ho ascoltato molte cose di livello buono, pur completamente diverse.

C’è un ritorno che mi ha stupito per pienezza e una nuova forma che ci consegna l’artista felicemente ritrovata appieno, qualche grande che si è ricordato d’esser tale, un terzetto di artiste non di primo pelo, perfettamente amalgamate tra loro, qualche inedita coppia che si è lasciata impossessare da un groove potente e così via.

Non vi resta che leggere allora.

1998 – Senza fiato

Qualche effetto di sottofondo, assieme a seconde voci lavorate e piene di echi potevano essere eliminate perché rendono il pezzo, soprattutto nell’inciso, un po’ confuso.

L’impianto corale va troppo in contrasto con gli effetti trap e la base, tutta synth, esasperata di echi fa risultare il tutto un po’ ridondante.

Cinque

Barreca – La parola noi

Testo convincente per questo esordiente che si propone con una ballata quasi completamente piano e voce. Convincente perché non banale, non cade in binari di frasi fatte.

“Perché è pesante la parola noi per uno che non ha mai avuto niente… è una questione di assonanze suonare contemporaneamente” dice in maniera molto delicate ed io sinceramente applaudo.

Sette

Martina Beltrami – Ti vengo a cercare

Un buon discorso pop montato su una canzone che non è banale e mette l’artista nella giusta possibilità di esprimersi al meglio. La voce di Martina ha inflessioni particolari che ne rendono il colore riconoscibile.

E’ prigioniera come tanti assieme a lei di questo modo però di lavorare in studio, tutto per l’appunto da studio, senza una ritmica giusta a supporto. Passerà.

Sei

Michele Bitossi – Non ho

L’insieme è un po’ chiassoso, perché l’effetto elettronico guida del brano ad un certo punto è tenuto troppo alto quando partono le chitarre e la voce guadagna degli echi che finiscono col risultare fastidiosi.

L’idea c’è, è la costruzione che è un po’ troppo spinta ed addirittura esasperata, direi, nello special.

Cinque

Briga – Nessuna pietà

Torna verso un rap meno cantato Briga pur restando, a livello d’atmosfera, piuttosto romantico. La base è un po’ troppo ripetitiva, non avendo nessuna differenza o cambio d’intenzione tra strofe ed inciso.

Il brano è però forse rivolto non ad una passione per una donna ma a qualcosa di più personale per Mattia, probabilmente la musica? Nel complesso accettabile.

Sei

Rossana Casale, Grazia Di Michele & Mariella Nava – Segnali universali

Un ritmo costante, un piacevole andamento su cui le voci delle tre signore della musica italiana ben si combinano. Sono in tour assieme già da un po’ ed era quindi lecito aspettarsi un lavoro assieme.

Volutamente non ho letto di chi sia il pezzo perché all’interno ci riconosco i mondi di tutte loro; c’è la scrittura soffice di Grazia, i punti di forza istintiva di Mariella e le coralità suggestive di Rossana. Insomma tutte hanno portato qualcosa ed il risultato è un pezzo maturo, forse lontano anni luce da mondi sonori attuali, ma amabile per chiunque voglia la musica suonata, perché caxxo! La musica si suona!

Sette

Comete – Glovo

Brano fresco, con testo originale, proposto con un fare scanzonato degno di cantautori più scafati. Il suono di sottofondo alla base per quasi tutto il brano può creare assuefazione.

La voce di Eugenio, questo il vero nome, ha una sporcatura leggera che la rende piacevole, soprattutto su un brano come questo che, nella sua veste molto easy, poteva essere magari proposto pulito, pulito, come un compitino ben fatto.

Sette

Clicca su continua per la seconda parte delle pagelle nuovi singoli 23 ottobre 2020.