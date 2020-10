Le Pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita i 30 ottobre 2020

Pagelle nuovi singoli in uscita il 30 ottobre a cura di Fabio Fiume.

Tante novità anche questa settimana. Come sempre mi sono letteralmente sommerso negli ascolti, li ho fatti miei per potervi proporre esattamente cosa ne penso.

Certo, come sempre, si tratta del mio pensiero e non pretende di esser quello universale. E’ però come ogni settimana un nastro di partenza per confrontarsi e farlo con la musica è sempre cosa bella.

Amò – Bermuda

Nuova canzone sul lockdown, solo che parla del primo, quello del Marzo scorso, con riferimento temporale ben definito nel giorno 15. Io e te separati dal mondo, “stare chiuso in una stanza non mi aiuta, voglio solo naufragare alle bermuda…stare chiuso in una botte non mi aiuta, starei meglio di sicuro tra le tue dita”… canta Amò, riuscendo anche con la linea melodica e con l’efficacia della sua forma canzone a farmi dimenticare che non vorrei più sentire canzoni su quest’argomento. Questa mi piace, decisamente.

Sette

Arcadia – Taxi driver

Stefano Filipponi partecipò anni fa ad X Factor capitanato da Mara Maionchi. Oggi torna con un nome d’arte che però, per chi se lo ricorda, viene tradito dalla voce. Tante cose sono cambiate in lui.

Nella sua musica, che è quel che m’interessa, è entrata l’elettronica ed anche qualche artificio sulla voce. Sembra un racconto noir, di pericolosi margini della città, sconfitti però da un travestimento, un trucco. Cose profonde tra qualche fragilità sonora, risultando il tutto un po’ troppo artefatto. Ci sono margini di miglioramento però.

Sei =

Edoardo Bennato – Non c’è

E’ un Bennato più cantautore stretto che musicista a tutto tondo in questo pezzo che unisce un po’ il suo passato, magari quello dei primi 90, al suo presente che deve per forza di cose esser più maturo; non che Bennato non lo sia mai stato, s’intenda!

Il brano nell’insieme è discreto, nel senso che non è certo cattivo, ma non lo annovererei tra i suoi capolavori; tutto è un po’ spersonalizzato nonostante il cantautore partenopeo giochi con il suo modo di pronunciare le parole. Quello si che è riconoscibile sempre.

Sei

Jo Brown – Yes i’m cool

Intro un po’ all’Anastacia e voce che si muove a metà tra i due registri, quello maschile e femminile. Alla fine anche la canzone è proprio di quella matrice là, sulle corde della cantante americana ed altre come lei, anche se è proposta in maniera un po’ troppo pulita, senza trasmettere la sensazione di un vissuto e con qualche intervento elettronico di troppo sulla voce, cosa sgradita se sai cantare.

Deve trovare una cifra stilistica più personale e dare un’inflessione alla voce che lo faccia ricordare. Questa è la sostanziale differenza tra un lead vocals ed un corista. Spesso, quasi sempre anzi, i coristi cantano meglio, ma mancano di quell’unicum che invece un artista di prima linea mette in campo.

Cinque =

Marco Calabrese – Vorrei scrivere di te

Prima parte della canzone troppo bassa per una voce che non ha delle note gravi così belle da sentire. Testo un po’ fragilino, pieno di stereotipi, come una lezione ben seguita che poi si è ripetuta quasi a memoria.

Anche l’acuto azzardato risulta, per l’appunto, azzardato. Parte finale musicale invece è positivamente fuori dalle mode del momento.

Quattro ½

Ray Campa – Spaghetti 69

Campa procede con il suo discorso da “orchestra strampalata” con brani arrangiati un po’ come se si fosse un band di girovaghi, in carovane circensi, di un film ambientato un paio di secoli addietro.

Qui siamo di fronte ad un omaggio alla buona tavola e la sua immagine non certo da adepto della dieta Lemme, si presta alla cosa. Nell’insieme, però, rispetto al precedente singolo di qualche settimana fa, qui il discorso mostra più facilmente la corda; l’hai ascoltato una volta, ci hai sorriso, poi la voglia di riascoltarlo ti passa.

Cinque=

Cigno – Udine

L’idea melodica del pezzo non sarebbe malvagia, ma la scelta di montare il tutto con l’ovatta di un eco corale fa un po’ sigla di cartoni animati degli anni 70/80. Anche le liriche restano poco chiare. Bello l’uso delle chitarre nello special. Insomma le idee ci sono, ma forse si è un po’ esagerato con gli effetti, che potevano essere tenuti per poche parti. Peccato.

Cinque ½

Delmoro – Allodole

Intelligente paragone tra il modo di catturare le allodole ( i famosi specchietti ), ed il cercare di arrivare all’attenzione di chi gli interessa. Il tutto è proposto su una base che mischia atmosfere anni 80 e sound europei più contemporanei… che poi sempre da lì pescano.

L’artista segue comunque una strada ben definita davanti a sé e le varie cose proposte nel tempo lo hanno reso strutturato e solido.

Sette

Dodicianni – Discoteche

Il mondo delle discoteche, di chi le osserva ed in loro i vari personaggi che le abitano. E’ una ballata strana, non brutta s’intenda, ma strana. Ha due soli giri netti di strofa/inciso, molto suadenti nelle melodie, con anche fiati di sottofondo, poi però un improvvisa chiosa jazz che sembra debba aprire a chissà quale evoluzione, ed invece porta il pezzo alla chiusura, dopo appena 2,20”, che manco il pezzo dell’ultimo trapper arrivato. Mi spezza l’emozione, mi crolla un po’.

Cinque

Loredana Errore – Torniamo a casa

Le sfumature blues stanno bene alla voce e alla personalità di Loredana, che infatti in questo brano pare perfettamente a suo agio. Buonissima la presenza vocale ed il trasporto su un testo potente, un richiamo all’intimità, quella che puoi trovare solo dietro un “torniamo a casa” dietro cui c’è tutto. Ben tornata Loredana, finalmente con un qualcosa di davvero forte.

Sette ½

Tiziano Ferro – E ti vengo a cercare

Meravigliosa la canzone originale, buona la versione di Tiziano e non era certo cosa facile. Battiato ha una voce molto flebile che è perfetta per i suoi testi aulici, poetici, spesso rarefatti al contrario di Ferro che è eccezionale nelle basse, nel corpo reale e tangibile delle note.

La canzone cambia quindi la sua collocazione abituale, posta tra le nuvole, a favore di sassi e terra bagnata; qualcosa la perde ma forse è solo abitudine delle mie orecchie. O forse è che mentre al cielo non serve nulla per esser perfetto, alla terra serve comunque di tanto in tanto l’acqua per mostrarsi al meglio. Un po’ meno capolavoro ma buona uguale.

Sette

Godot – La giostra

Interessante e delicata nenia basata sulla chitarra, che ha la delicatezza di essere proposta come se si stesse raccontando una storia ad un bambino per facilitarne la visita di Morfeo.

Testo interessante, di chiarimento, di rose che però portano spine da ingoiare. “Quando hai detto questo è amore, è una spina tra le dita che rinnegherò per sempre” canta Godot. Chiude un momento orchestrale di pacata indole.

Sette

Marco Guazzone & Stag con Elisa – Col senno di poi

Carte conosciute, sensi artistici ben definiti che qui assommano le loro forze, con Guazzone che sta perfettamente dentro al mondo di Elisa ( il brano è molto Elisa’s style ), mentre lei in punta dei piedi pennella piccoli interventi mirati che danno un senso quasi di magia al tutto, già bello da sé. Forse la pià bella cosa abbia mai sentito da Guazzone.

Otto

