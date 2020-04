Zucchero Sugar Fornaciari farà parte del cast dell’evento One World: Together At Home realizzato a sostegno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che sta mettendo un campo tutte le sue forze per la lotta al Covid-19.

Lo show, presentato da Jimmy Fallon del The Tonight Show, Jimmy Kimmel del Jimmy Kimmel Live! e Stephen Colbert del The Late Show with Stephen Colbert, verrà trasmesso in tutto il mondo da diverse emittenti e piattaforme:

Sabato 18 Aprile alle 5:00 p.m. PDT/8:00 p.m. EDT/12:00 a.m. GMT (2.00 di notte ora italiana) su ABC , NBC , Viacom CBS Networks , The CW , iHeartMedia e Bell Media

alle 5:00 p.m. PDT/8:00 p.m. EDT/12:00 a.m. GMT (2.00 di notte ora italiana) su , , , , e Sabato 18 Aprile alle 11:00 a.m. PDT/2:00 p.m. EDT/6:00 p.m. GMT (20.00 ora italiana) in streaming su Alibaba , Amazon Prime Video , Apple , Facebook , Instagram , LiveXLive , Tencent , T encent Music Entertainment Group , TIDAL , TuneIn , Twitch , Twitter , Yahoo e YouTube

alle 11:00 a.m. PDT/2:00 p.m. EDT/6:00 p.m. GMT (20.00 ora italiana) in streaming su , , , , , , , T , , , , , e Domenica 19 Aprile su BBC One International

ZUCCHERO SUGAR FORNACIARI – ONE WORLD: TOGETHER AT HOME

Zucchero Sugar Fornaciari si unisce a un cast internazionale che annovera: Lady Gaga, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, Chris Martin, Eddie Vedder, John Legend, Lizzo, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Keith Urban, Lang Lang, Michael Bublè e molte altre personalità della musica e dell’intrattenimento di fama internazionale.

Foto di Daniele Barraco