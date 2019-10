Arriverà il 4 ottobre il nuovo singolo di Zucchero Freedom, primo estratto dall’album D.O.C. che vedrà la luce l’8 novembre (Qui il nostro articolo di presentazione dell’album).

Freedom si caratterizza per un sound ricercato e internazionale che rappresenta il risultato di una ricerca musicale verso sonorità moderne, unite al tipico stile del bluesman più famoso d’Italia.

Per Zucchero Freedom è anche la prima collaborazione con Rag’n’bone Man, con il quale ha scritto il brano. Il cantautore britannico ha 34 anni e nel 2016 ha letteralmente scalato le classifiche europee con il singolo Human, che ha svelato al pubblico il suo talento compositivo e interpretativo. Quest’anno ha inciso insieme a Calvin Harris Giant, brano che in Italia ha ottenuto il Disco di Platino.

ZUCCHERO FREEDOM

Freedom è il primo tassello che comporrà D.O.C., l’atteso nuovo album che uscirà su etichetta Polydor / Universal Music l’8 novembre e che sarà distribuito in tutto il mondo, anche per anticipare il tour che da giugno 2020 lo vedrà impegnato in tutta Europa (Qui il nostro articolo con tutte le date).

D.O.C. sarà disponibile il 3 versioni: cd, doppio vinile e uno speciale doppio vinile di colore arancione in edizione limitata ed esclusiva per Amazon.

Questa la tracklist di D.O.C.

1. Spirito Nel Buio

2. Soul Mama

3. Cose Che Già Sai ft. @fridasundemo

4. Testa o Croce

5. Freedom

6. Vittime del Cool

7. Sarebbe Questo il Mondo

8. La Canzone Che Se Ne Va

9. Badaboom (Bel Paese)

10. Tempo Al Tempo

11. Nella Tempesta

12. My Freedom (Bonus Track)

13. Someday (Bonus Track)

14. Don’t Let It Be Gone ft. Frida Sundemo (Bonus Track)

Foto dai Social di Zucchero