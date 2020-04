Zoizi: le sensazioni di una generazione nel nuovo singolo “Odore”

E’ uscito Odore, il nuovo singolo del cantautore di origine albanese Zoizi.

L’odore di cui Zoizi parla è quello della borsa della sua migliore amica ai tempi dell’adolescenza Martina. Un odore specifico, difficilmente descrivibile, ma che racchiudeva la voglia di libertà degli anni ’90, ma anche la paura del presente e del futuro.

“Ho scritto questa canzone per raccontare e confermare a me stesso quanto sia stato semplice ritrovarmi come persona attraverso una sensazione quasi un po’ banale come l’odore della borsa di un’amica ho voluto citare qualche storia di una generazione, quella nata come me nel 90′, forse l’ultima a sognare in grande in un mondo ancora “vecchio” e privo di questa esagerata e improvvisa modernità che un po’ ci soffoca. Sicuramente non eravamo migliori dei “nuovi giovani” ma l’abbiamo vissuto con un romanticismo che oggi stenta un po’ ad uscire.”