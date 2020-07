E’ uscito per l’etichetta Bonshakara con distribuzione Believe Digital il nuovo singolo di Zic Over The Top.

Il brano, che arriva dopo Top Level, finalista di Primo Maggio Next, è incluso nell’album Smarties, prodotto da Pio Stefanini e uscito lo scorso 25 maggio (Ne abbiamo parlato Qui).

“Over the top è il pezzo dove sono riuscito a raccontare più cose, è affollato di pensieri, immagini, ricordi e a volte penso sia la migliore canzone che abbia mai scritto. Per questa traccia avevo bisogno di un video che trascendesse la realtà, in grado di traghettarti direttamente nel mondo delle idee. Non avevo bisogno di qualcuno che cercasse banalmente di riportare la storia e le immagini da me descritte, volevo che la musica fosse di ispirazione per la pura creatività di un un altro Artista. Non mi ci è voluto molto a capire chi volevo accanto per realizzare tutto questo, Mattia Monteduro oltre ad essere un mio amico è un genio, un pittore, un animatore straordinario, era lui quello giusto. Quando l’ho chiamato per chiedere se poteva interessargli l’idea il suo entusiasmo mi ha commosso, perché è sempre bello vedere qualcuno che affronta le cose sospinto dalla tua stessa passione. Gli dissi, che doveva dimenticarsi del testo, la canzone non doveva essere un limite ma piuttosto un veicolo per i suoi pensieri, per la sua vita. Matti ha ascoltato Over the top, l’ha interiorizzata e poi ha reagito. Questa canzone non è più solo affar mio, ci sono le vite di due ragazzi che coesistono in un equilibrio poetico e bellissimo. Ho chiesto a Matti se poteva scrivere qualche riga a proposito del video e lui mi ha accontentato, perciò vi lascio con le parole dell’unico autore e protagonista di questo piccolo capolavoro.”

Queste le parole di Zic per descrivere la genesi del brano e del videoclip animato e autobiografico.

ZIC OVER THE TOP – IL TESTO

Mio babbo mi fa male come un cavatappi nella bottiglia

La mano non mi trema come quattro anni fa

Vorrei tanto stare calmo proprio come una cosa, qualcosa

Duro come una casa, la mia

Mi sento come un tetto quando piove forte

Ma poi è arrivata lei che mi ha abbracciato forte

Con quelle mani fatte per il pianoforte

Scappiamo insieme in cima alle montagne

Mi piaci come la fatina delle favole

Sto sognando sopra il letto dei tuoi genitori

Volo volo, solo solo solo

La mia vita mi piace così così così

Con quel vestito sembri una maga mi guardi come fossi leggenda

Con quel vestito quasi alla moda ti guardo come fossi leggenda

Con quel vestito sembri una maga mi guardi come fossi merenda

Con quel vestito quasi alla moda ti guardo come fossi un’azienda

Mi allontano dal mondo

Sprofondo in un sogno

Ma rivedo mio nonno in bagno a farsi la barba

Mentre guido mi insegue con la spada di carta

Ma io sto volando lontano lontano da qui

Mi guardo nello specchio e già mi vedo vecchio

Non so che disegnare quindi scarabocchio

Se sei una principessa sono il tuo ranocchio

A pranzo non mi fare le lasagne

Mi piaci come la fatina delle favole

Sto sognando sopra il letto dei tuoi genitori

Volo volo, solo solo solo

La mia vita mi piace così così così

Mi sveglio calmo una canoa sopra un lago

Le mie labbra hanno meno sapore di ieri

Nel mio cuore nevica ancora

I miei ricordi sono andati a sciare

Ci vediamo venerdì

Ti bacio mi vesto e vado via

Mi piaci come la fatina delle favole

Sto sognando sopra il letto dei tuoi genitori

volo volo, solo solo solo

La mia vita mi piace così così così