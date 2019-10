Young Signorino Burrocacao Rosa testo e video del nuovo singolo del controverso artista.

Ieri, 4 ottobre, Young Signorino artista/rapper criticato, attaccato e a volte anche deriso ma al tempo stesso capace anche di incuriosire il pubblico più giovane così come gli artisti (vedi Dolcenera che lo coverizzo, qui il video), è tornato con un nuovo singolo che anticipa l’uscita del suo EP prevista per il 25 ottobre.

Burrocacao Rosa è accompagnato da un videoclip carico di riferimenti simbolici che, rilasciato precedentemente all’uscita del singolo, in pochi giorni ha superato le 240.000 visualizzazioni su YouTube.

YOUNG SIGNORINO BURROCACAO ROSA TESTO E VIDEO

Il brano è il primo passo di avvicinamento al nuovo progetto discografico del giovane artista di Cesena in uscita con Godfella. Burrocacao Rosa viene lanciato con queste parole:

“DAY 01. Un cammino. Sofferenza. Dolore. Allucinazione. La passione di Cristo diviene metafora.



Mostra come l’uomo contemporaneo, ieri come oggi, rifiuti il diverso. Incapace di comprendere.

Un viaggio distorto dalle emozioni, dalle urla, dagli applausi, dall’amore, dall’odio.

Un breve racconto di un uomo solo in un mondo di uomini.”

Burrocacao burrocacao Rosa

burrocacao burrocacao Rosa

burrocacao burrocacao Rosa

burrocacao burrocacao Rosa

burrocacao burrocacao Rosa

burrocacao burrocacao Rosa

burrocacao burrocacao Rosa

burrocacao burrocacao Rosa

burrocacao burrocacao Rosa

burrocacao burrocacao Rosa

Mando baci smack

faccio foto con lei col filtro make up

semplicemente me stile sex stile io

non fate i birichini

fate i finti signorini

sono io il creatore

questo mondo per te è nuovo

mangiavo paste si

ma mica paste all’uovo

sono l’unico vero rosa dentro tinta unita

mmh sono il divo

mmh sono diva

si signorino gelo sto tutto granita

sigaretta dopo l’altra

smalto sulle dita

sto tutto nicotina

cosa copi non scopi

non hai scopi tu schioppi

quando sto tutto annoiato tutti bianchi stanno gli occhi

mmh mmh

Sono io il creatore tu cretino non puoi farlo

si lo dico signorino no no ya ya

come faccio non lo manco proprio

sono crazy sono loco profumo tutto di nuovo

trap signorino rappresento l’Italia

non indossi ciò che indosso no non è la tua taglia

ecco ciò che sono

Io dico esplicitamente

se vuoi puoi fottere con la mia mente

signorinismo fashion religione ci puoi credere

Mmh mmh

Burrocacao burrocacao Rosa

burrocacao burrocacao Rosa

burrocacao burrocacao Rosa

burrocacao burrocacao Rosa

burrocacao burrocacao Rosa

burrocacao burrocacao Rosa

burrocacao burrocacao Rosa

burrocacao burrocacao Rosa

burrocacao burrocacao Rosa

burrocacao burrocacao Rosa

Foto di copertina di Sara Vitale