Yosef: un beat di Michele Canova per il singolo d’esordio “Tevere”

Tevere è il singolo d’esordio per il cantautore milanese Yosef. Il brano è costituito da un accattivante beat del celebre produttore musicale Michele Canova in cui il giovane si fa notare per il suo caratteristico vibrato.

Nel timbro vocale così seducente, Yosef rivela una delle caratteristiche delle sue antiche radici tunisine.

Il testo si caratterizza per un personale sentimento che è ben rappresentato dalle immagini evocate nel brano. Il sound è tipicamente pop.

Tevere narra di una storia d’amore che si snoda tra le strade di Roma con tutte le sue suggestioni storiche.

YOSEF

Yosef, il cui nome completo è Yousef Ismael Ararji Pellerito è un giovane cantautore italiano nato a Milano nel 1993 da madre italiana e padre tunisino.

Cresce a Bollate, alle porte del capoluogo meneghino, e fin da piccolo dimostra uno spiccato senso musicale. All’età di 9 anni inizia a studiare canto moderno presso l’Accademia Vivaldi della sua città.

Successivamente partecipa a numerosi contest canori e nel 2009 si presenta ai provini di Ti lascio una canzone e viene scelto dal regista Roberto Cenci.

Nel 2014 partecipa come concorrente alla seconda edizione di The Voice of Italy.

Nel 2016 vola in Inghilterra e partecipa a X Factor UK e l’anno successivo incide l’Ep d’esordio.

All’inizio del 2020 Yosef viene scelto da Michele Canova Iorfida per realizzare un singolo sulla base di un suo beat. Nasce così tra Milano e Los Angeles il singolo Tevere.