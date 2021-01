E’ uscito il singolo di YaMatt Sulla Luna (Virgin Records), nuovo brano dell’artista noto per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Sulla Luna è stato scritto dallo stesso YaMatt (il cui vero nome è Matteo Filippo Galvani) e prodotto da Riccardo Scirè e arriva a un mese da Che Bel 2020 (ne abbiamo parlato Qui).

Il brano si muove tra sonorità Trap e Rock e racconta la mancanza di comunicazione di cui siamo tutti un vittima.

In questo caso nel contesto di una storia d’amore che nasce, o meglio, che poteva nascere, ma con tutte le domande e paranoie che spuntano in testa che portano a non fare il primo passo.

“Da bambino stavo sulla Luna.

Ora sto sulla terra.

Sono nostalgico, Telefono casa.”

YAMATT SULLA LUNA

Qualche giorno fa, subito dopo aver annunciato l’imminente arrivo del nuovo singolo Sulla Luna, YaMatt ha postato sui social una profonda riflessione sull’autocoscienza.