X Factor pagelle quarto live: Il Solito dandy da podio (Voto 9), gli Astromare non hanno Good Vibration (Voto 5)

X Factor quarto live soprannominato Hell Factor. Davvero una puntata infernale per i continui battibecchi tra i giudici… due eliminazioni e stasera non è stata la musica protagonista. Quanto vale lo spettacolo? Quanto si deve arrivare ad offendersi per fare alzare lo share? Quanto si rischia portando Morgan in un programma del genere?

Andiamo con ordine…

La giostra “infernale” in cui in 15 minuti si decide il destino dei concorrenti. Questo meccanismo di giudizio e di televoto serve solo a creare polemiche… come fai a giudicare un minuto di esibizione. Va beh, a pagare il prezzo della giostra è Selmi.

Scoppia la polemica… Morgan sostiene che gli hanno imposto le canzoni della giostra, nel senso che poteva scegliere canzoni dei suoi concorrenti solo dei Bootcamp e degli Home Visit mentre gli altri hanno scelto canzoni dei live (Dargen e Fedez)

Si esibisce Annalisa che intona Bellissima, Mon Amour e Ragazza Sola. Infine canta Euforia. Nessun commento e nessun riferimento a ciò che è successo nelle scorse puntate (ne abbiamo parlato qui)

Poi seconda manches in cui Sickteens e Settembre vanno al ballottaggio. Escono i Sickteens.

Quindi Ambra rimane con Angelica e Matteo Alieno, Dargen con la squadra al completo Stunt Pilots, Settembre e Il solito Dandy, Fedez con Sarafine e Maria Tomba, Morgan con gli Astromare (se non ci fosse stato il ripescaggio non avrebbe nessun concorrente)

