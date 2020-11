X Factor 2020 live quinta puntata.

Continua a passo veloce la marcia del talent show di Sky verso la finale e questa sera, come già la scorsa settimana, ci sarà una doppia eliminazione.

La puntata inizia con un’orchestra tutta al femminile che suona sul discorso della nuova vice presidente degli Stati Uniti d’America a cui segue la voce di Emma che descrive la situazione delle donne oggi nel nostro paese, un forte messaggio visto che proprio ieri era la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Durante questo momento molto forte vengono mostrate alcune delle donne che lavorano nell’enorme macchina produttiva del programma.

Saranno due manche. Nella prima i ragazzi si esibiranno con l’orchestra e con il loro Producer. Il meno votato andrà a scontrarsi con l’artista ultimo negli streaming. Da lì il primo eliminato. Nella seconda manche sarà tutto come come per le altre puntate.

X FACTOR 2020 live quinta puntata

PRIMA MANCHE

Iniziano i Little Pieces of Marmelade con un pezzo dei Beatles intitolato I am the walru con Rodrigo D’Erasmo. Segue Cmqmartina con La prima cosa bella di Nicola Di Bari. Sul palco con lei Slait. Blind canta Tremo accompagnato da Frenetik&Orang3 sulla base di un pezzo dei Linkin park.

Quarto ad esibirsi è l’ultimo artista della categoria di Mika che è accompagnato da Taketo Gohara, ovvero N.A.I.P. che canta Storia d’amore di Adriano Celentano. Tocca quindi a MYDRAMA che, accompagnata da DJ Slait, canta Piccola anima di Ermal Meta feat. Elisa.

Penultimo artista ad esibirsi sono i Melancholia. Il brano è Hunter di Bjork. Sul palco con loro Rodrigo D’Erasmo. Casadilego chiude la prima manche con Dance monkey di Tones and I.

Prima del verdetto arriva il momento di Ernia e Guè Pequeno che presentano la hit Superclassico, del primo, e 25 ore di Pequeno nella nuova versione remix a due.

La sfida della prima manche è tra il meno votato dal pubblico, ovvero Melancholia, e il meno streammato nell’ultima settimana, N.A.I.P.

Mika elimina Melancholia

Manuel Agnelli elimina N.A.I.P.

Emma elimina N.A.I.P.

Hell Raton elimina Melancholia

Si arriva al tilt e sarà il pubblico a decidere. Primo eliminato della serata è Melancholia.

Seconda manche

Inizia Cmqmartina con la versione remix di Lasciami andare! (qui il testo) prodotta da da Young Miles. Segue MYDRAMA con Crudelia di Marracash. Terzo in ordine di uscita Blind con un nuovo inedito, Affari tuoi (qui il testo). Casadilego canta Yesterday dei Beatles.

Tocca quindi ai Little Pieces of Marmelade con un nuovo inedito, Digital Cramps (qui il testo). L’esibizione non convince Hell Raton che afferma che in lui suscitano solo nostalgia. Agnelli li difende a spada tratta dicendo che li seguirà anche dopo il programma e che la sua agenzia di live ha già chiesto di loro, al di là della discografia.

Ultimo a cantare è N.A.I.P. con l’inedito Partecipo (qui il testo).

Primo concorrente al ballottaggio è Cmqmartina. A Sfidarla è MYDRAMA, scontro interno quindi nella squadra di Hell Raton che, ad oggi, era l’unico giudice con tutti i talenti ancora in gara.

Manuel Agnelli elimina Cmqmartina, Emma sceglie da lasciare andare Cmqmartina, Mika sceglie MYDRAMA e così la scelta spetta al loro giudice, Hell Raton decide di eliminare Cmqmartina. Promette in ogni caso ad entrambe di essere pronto a lavorare con loro.

Casadilego, N.A.I.P., Blind, Little Pieces of Marmelade e MYDRAMA sono i semifinalisti di X Factor 2020 che, settimana prossima, duetteranno con grandi artisti italiani.

