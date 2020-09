X Factor 2020 seconda puntata di audizioni.

Dopo l’esordio, un po’ avido di ascolti (circa 650.000 ascoltatori) della scorsa settimana, è andata in onda giovedì 24 settembre la seconda puntata delle audizioni di X Factor.

Ecco il resoconto di quanto accaduto e le nostre pagelle delle esibizioni.

X Factor 2020 audizioni seconda puntata

Grate soul

Una rockband che canta una versione riarrangiata di Watch me di Jaden Smith.

Per loro quattro sì.

Voto della redazione: 6 e mezzo. Nulla di nuovo, un genere che in Italia ha sempre faticato e sembra che tutto si poggi sull’estetica del cantante. Difficile immaginarli su inediti ma nel live possono funzionare.

Eva

16enne fan degli One Direction sogna da anni di partecipare al programma. Scrive in rima.. “Penso rap…” afferma. Canta A vous.

Per lei due no e due sì. Mija

Voto della redazione: 4 e mezzo. Acerba, inesperta, per nulla comunicativa ne a fuoco.

Le audizioni continuano con passaggi lampi dei Gravity Sixty, Luk con La verità di Brunori Sas e Adelaide Cavallaro con River.

Lorenzo in arte Lykan

26enne di Napoli presenta il suo inedito Gennaio. Per lui quattro sì.

Voto della redazione: 6. Si muove sul filone indie pop etc. ma il suo brano non è altrettanto incisivo. Non apre mai e lui manca di presenza scenica.

Giuseppe in arte Vergo

29enne, nella vita fa il portinaio. Si è trasferito a Milano per crescere nel suo percorso musicale. Si presenta con l’inedito trap Bomba. Quattro sì per lui.

Voto della redazione: 5. Pezzo in bilico tra la trap, il pop e il mondo latino., ovviamente colmo di autotune, distruggono un pezzo nemmeno malvagio nel mondo del pop.

Michele in arte Michael Blade

22enne,studia ingegneria meccanica. Crea le sue melodie con la chitarra a cui poi aggiunge il testo ispirandosi alla propria vita. Aspetta di partecipare a X Factor da quando aveva 16 anni. Canta l’inedito I miss you.

Per lui tre sì e il no di Manuel Agnelli.

Voto della redazione: 7 vocalità interessante che mette in risalto un testo un po’ troppo confusionario e il brano non apre mai.

Frada e Kyv

Duo, si sono conosciuti un anno fa e portano un mash up di due loro brani, Felpa blu e Merchandinsing. Quattro sì.

Voto della redazione: 7. La melodia dei brani non è male, i testi poco a fuoco ma la voce del cantante è simile molti altri artisti attuali, difficile da riconoscersi. Bravo il chitarrista, corista (e loop station).

Roberto Pagnanelli. Viene dalle Marche e fa Metal proponendo una sua versione di We are the world. Quattro no.

Andrea Rossi, altro metallaro canta (?!?) Mantra. Quattro no.

Tocca poi ad un trio, sempre rock, con una front woman, La Cayenne che canta El diablo. Quattro no.

Beatrice in arte Bea Lambe

20 anni presenta una canzone che ha scritto, Superpotere. La canzone parla della sua dislessia, una “problematica” che condivide con Mika. Si esibisce al piano. Quattro sì.

Voto della redazione: 5 e mezzo. Una di quelle canzoni che già solo per la tematica risulta difficile bocciare. Ma qui non siamo in televisione e dobbiamo dare un parere sul talento e sulla canzone. E in questo versante Cherofobia di Martina Attili era sicuramente molto più avanti di questo pezzo. Non è non essere “sensibili” ma non illudere le persone.

Twee

Una band tutta al femminile. Cantato Summer of love. Tre no e un sì per loro.

Le gemelle Nada e Sissi canta True colors di Cindy Lauper. E non passano con quattro no.

I Melancholia

Band formata da tre elementi, che si definiscono un po’ disagiati, che suonano insieme da cinque anni. Cantano l’inedito Leon. Quattro sì.

Voto della redazione: 8 e mezzo destabilizzanti, assurdi a modo loro ma assolutamente centrati e funzionali nel loro genere davvero difficile da definire ed etichettare. Discograficamente difficili ma molto funzionali nel live. Il talento è indiscutibile.

Leo Meconi

16 anni, passione per la musica nata grazie a Bruce Springsteen di cui ha visto 39 concerti arrivando anche a suonare con lui nel 2016. Canta Her mercy. Conquista i giudici.

Voto della redazione: 6 il talento di base c’è ma non spicca per originalità. Bisognerebbe sentirlo su qualcosa di suo.

Dylan

21enne, fregiatore. Il pianoforte, arrivato in Italia, è diventata la sua passione. Ha iniziato a far musica arrivato in casa famiglia dopo la separazione violenta dei suoi genitori. La madre ad un certo punto è sparita dalla sua vita e lui si è dedicato alla musica.

Quattro sì per lui.

Canta D’Improvviso di Lorenzo Fragola.

Voto della redazione: 7 Anche qui la storia di vita rischia di influenzare. Canta bene, preciso, emoziona, ma non siamo di fronte ad un miracolo musicale, Ancora tutto da dimostrare. Purtroppo X Factor sta diventando come Amici, la storia non arriva dopo la canzone, o tramite la canzone, ma prima di essa.

Tha Genio

Fa rap ma, da operaio, rifiuta il cliché dei soldi, oro e cose che non volevi. Canta un suo brano Si me vulevi. Quattro sì.

Voto della redazione: 7 Buon flow, buon testo. Può tranquillamente, nome ispirato a tha Supreme a parte, aspirare a diventare protagonista della nuova scena rap napoletana.

Rossella Renzulli. Ha 19 anni ed è di Torino. Fa busking (canta per strada). canta Thrift shop. Per lei tutti sì, tranne quello di Mika.

Joshua Ojomon viene dalla Nigeria e fa musica fin da piccolo. Canta un brano scritto per la fidanzata che non vede da cinque anni, Next to you. Quattro sì.

Enrico Errani, 24 anni di Bologna. Canta Better man. Quattro sì.

Daria Huber

17 anni, pubblica cover da quando aveva 14 anni. È stata spronata dal fatto che un compagno di classe, insieme agli altri, la prendeva in giro per questo. Canta John my beloved di Sufjan Stevens. Quattro sì.

Voto della redazione: 7 e mezzo brava, precisa, suona la chitarra ma manca di un’identità anche se ha tutti i presupposti per svilupparla vista l’età.

Zoe in arte Aliena Lolita

Il suo mondo è molto Livornesco e, al tempo stesso molto cupo (?!?). Registra canzoni con il suo ragazzo. Canta l’inedito Big Bubble. Non passa.

Voto della redazione: 4 e mezzo. Rivedere l’esibizione per capire.

Tony Pitoni

Arriva con un abbigliamento improbabile cantando Hallelujah e suscitando l’entusiasmo di Mika.

Voto della redazione: non classificato. I “talenti incompresi” non ci interessano, perdonateci.

Poi arriva un filosofo che canta Musica (e il resto scompare) e ci viene voglia di ascoltare la Lamborghini. Solo Mika gli da un sì.

Michelangelo in arte N.a.i.p canta l’inedito Attenti al loop. Quattro sì.

Voto della redazione: non classificabile, siamo di fronte ad un genio che non siamo in grado di comprendere per ora. Ne parliamo per X Factor 2040.

Si conclude così la seconda puntata di audizioni.