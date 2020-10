X Factor 2020 terza puntata di audizioni.

Si avvicinano sempre di più i live della nuova edizione di X Factor. A seguire il resoconto della terza puntata e le pagelle della redazione.

X FACTOR 2020 terza PUNTATA audizioni

Yellow Monday

Si inizia con una band che si presenta con uno degli ultimi brani di Harry Styles, Watermelon sugar.

Convincono tutta la giuria grazie alla loro giusta amalgama. Quattro sì.

Voto della redazione: 6

Angel

Ha già fatto le selezioni negli scorsi anni arrivando fino agli home visit dove fu proprio Mika a bloccarlo. Di giorno fa il volontario nei centri psichiatrici.

Si presenta con un brano inedito, Collezionisti di pioggia. Manuel Agnelli e Mika si confrontano sul fatto di farlo passar o no mentre Hell Raton non è convinto.

Passa anche lui grazie a quattro sì.

Voto della redazione: 7

Mara Creola canta Sweather Creator e passa con 4 sì. Cri. diciassettenne canta Shhh e passa con quattro sì.

Cecilia Barra Caracciolo con Best parts riesce ad accedere anche lei al prossimo step del programma. “Sei la cosa più elegante che ho sentito in questi giorni…” dichiara Emma.

CHIARA MORIGI

19 anni da Forlì, ama la musica italiana e X Factor. Presenta di In un giorno qualunque Marco Mengoni.

Esibizione tragica sotto tutti gli aspetti. Lei chiede di avere un’altra possibilità e di cantare qualcos’altro ma i giudizi gli negano di esibirsi ancora. Solo Emma le da la possibilità di fare il ritornello. Il risultato, disastroso, non cambia.

Voto della redazione: 4

BLIND

Franco in arte Blind perché quando canta non guarda in faccia nessuno. Arriva a X Factor per riscattare sé stesso e la sua vita. Da adolescente ha avuto problemi con la droga.

Per il suo primo video i suoi amici, fondamentali nella sua vita, hanno fatto una colletta. Convince i giudici anche grazie al fatto di non aver usato autotune o doppie voci. Per lui quattro sì.

Canta l’inedito Cuore nero.

Voto della redazione: 7 e mezzo

Little pieces of marmalade

Duo che presenta il brano rock One cup of happiness, una tazza di felicità.

Voto della redazione: 7

Letizia Fré

Canta 1950.

Riceve quattro no.

Voto della redazione: 4 e mezzo

Roccuzzo

Giuseppe Roccuzzo è siciliano. Fa il cameriere e si è trasferito dal sud al nord per aiutare la sua famiglia.

Ha tenuto come nome d’arte il cognome del nonno che non crede in lui e nel suo sogno. Canta Promettimi di Elisa. Quattro sì per lui.

Voto della redazione: 7 e mezzo

Vvendi

Un duo che, per il nome, si ispira al noto personaggio di Peter pan. Cantano una propria versione di Madame di Renato Zero. Quattro sì.

Voto della redazione: 7

Cmqmartina

Martina di 21 anni di Monza ha iniziato a studiare canto da piccola grazie alla madre. Ha un progetto di musica elettronica, Cmqmartina, e canta l’inedito Lasciami andare dedicato alla madre. Quattro sì per lei.

Voto della redazione: 7

Labelle, ovvero Martina Bellotti canta 7 Rings. Non passa. Segue Federica in arte Den-B che fa il reggaeton. Stop anche per lei.

Kaze

Paola. È metà napoletana e metà del Burundi in Africa. Fa l’infermiera e fa la cantante da autodidatta. Canta Issues di Julia Michaels. Per lei due sì e il no di Hell Rato .e Mika.

Voto della redazione: 6 emezzo

Charlestones

Una band di Trieste, o meglio che si sono incontrati tutti in questa città. Amano il rock in stile Oasis. Cantano l’inedito Diamonds on the roads. Per loro il percorso continua grazie a tre sì.

Voto della redazione: 6 e mezzo

Mario Cirincione

Canta il brano dell’Eurovision di Conchita Wurst che Mika non ama per nulla. Quattro sì per lui.

Voto della redazione: 7

Cecile

Arriva direttamente dalle Nuove proposte del Festival di Sanremo di Carlo Conti dove presentò il brano N.E.G.R.A. e oggi canta Boss Bitch e ottiene quattro sì.

Segue Cogito che canta Cicca e caffè che passa il turno. Passa il turno anche Etnico con Sigarette senza fumo. Dorian con Paolo, eseguita al pianoforte, emoziona e riesce a passare con quattro sì

Filippo Santi

Tocca al 18enne Filippo di Casalecchio. Presenta Grande figlio di puttana degli Stadio.

Per lui tre sì.

Voto della redazione: 6 e mezzo

Matteo Del Campo non passa allo step successivo. Stessa sorte per gli Overture.

N’gaty

Presenta l’inedito Rock&Roll, identico in alcune parti a Rolls Royce di Achille Lauro. La notte prima ha fatto tardi con gli amici e questo scatena l’ira, giustificata, di Emma. Non passa.

Voto della redazione: 5 e mezzo

Edda

Tutta social e cellulare, è il turno dell’ultimo concorrente, Edda Marì, calabrese che insegna danza ai bambini. Porta l’inedito Male. Quattro sì per lei e la commozione di Emma.

Voto della redazione: 7

Appuntamento alla prossima settimana con i bootcamp di X Factor.