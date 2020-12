X Factor 2020 semifinale pagelle e resoconto della puntata.

Siamo ad un passo dal gran finale della 14esima edizione di X Factor 2020. Cinque talenti ancora in gara, uno a testa per i giudici Emma, Manuel Agnelli e Mika e due per Hell Raton, per la precisione: MYDRAMA, Casadilego, Blind, Little Pieces of Marmelade e N.A.I.P.

Uno di loro lascia il programma ad un passo dalla fine. Ecco il resoconto, e le pagelle di questa puntata caratterizzata da una manche dedicata ai duetti.

Si inizia subito con la manche dei duetti.

Prima manche

Inizia Mydrama con Spigoli, pezzo di Carl Brave, Mara Sattei e tha Supreme,

Si inizia con Blind che interpreta Baby con Madame che è alla sua prima apparizione televisiva. Seconda esibizione per Casadilego insieme a Lazza sul brano Catrame.

I Little Pieces of Marmelade si esibiranno sulle note di Muori Delay accompagnati da Alberto Ferrari dei Verdena, seguiti da Mydrama che su esibisce con Izi sulle note di Chic.

Chiude N.A.I.P. che incontra Elio “sulle note” de La Canzone mononota.

Prima della seconda manche arrivano gli ospiti della serata, i Pinguini Tattici Nucleari con il nuovo singolo Scooby Doo e altri brani (vedi qui).

MydramaportaSpigoli, pezzo di Carl Brave, Mara Sattei e tha Supreme, segue Blind che canta il suo brano originale Come Habla sulla base di Good Time di Ghali e per terzo è il momento dei Little Pieces of Marmelade hanno scelto Gimme all your Love degli Alabama Shakes.

Penultimo artista ad esibirsi è N.A.I.P. che presenta una cover degli Afterhours, Milano Circonvallazione Esterna e chiude Casadilego con Lego House di Ed Sheeran.

Alessandra Cattelan annuncia che dopo la mezzanotte usciranno i nuovi singoli di Vergo, Manitoba e il disco dei Melancholia.

In ballottaggio vanno MYDRAMA e Blind.

Manuelito elimina Blind

Emma elimina MYDRAMA

Manuel elimina MYDRAMA

Mika elimina MYDRAMA

Eliminata MYDRAMA i finalisti sono Casadilego, Blind, N.A.I.P. e i Little pieces of marmelade.

Clicca su continua per le pagelle della serata.