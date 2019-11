X Factor 2019 live terza puntata.

È andata in onda questa sera, 7 novembre 2019, la terza puntata dei live del talent show di Sky. Puntata con una doppia eliminazione.

Ad oggi i i giudici Sfera Ebbasta e Malika Ayane hanno perso un concorrente a testa mentre Mara Maionchi e Samuel hanno ancora la squadra al completo.

Qui a seguire il resoconto della puntata e le pagelle delle esibizioni.

La puntata inizia con un Opening che vede schierati sul palco tre dei giudici, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta i quali propongono versioni riarrangiate di un loro successo.

X Factor 2019 Live terza puntata prima manche

La prima manche, avverte Cattelan, sarà velocissima e vedrà gli artisti esibirsi con i propri cavalli di battaglia.

Inizia Lorenzo Rinaldi che canta Let her go dei Passengers. Seguono i Sierra con l’inedito Enfasi proposto su una base di Milky Chance.

Giordana Petralia torna all’arpa con Wicked game di Chris Isaak mentre Eugenio Campagna ripropone, sempre con successo di pubblico, En & Xanax di Samuele Bersani.

Tra i gruppi i Booda propongono Hey Mama di David Guetta feat. Nicki Minaj e Nicola Cavallaro si cimenta in Love is a losing game di Amy Winehouse nella versione di Sam Smith.

I Seawards presentano Dream on dei Depeche mode e Sofia Tornambene ripropone l’inedito scritto da lei con Valeria Romitelli (che non viene citata nel programma), A domani per sempre.

Marco Saltari canta Get up, Stand up di Bob Marley & The Wailers ed infine Davide Rossi propone Lately di Stevie Wonder.

Finite le esibizioni il presentatore chiede pareri ai giudici. A Mara sono piaciuti i Booda ma non ha convinto Lorenzo.

A Malika han convinto i Sea Awards e a Samuel la giovane Sofia.

Sono salvi entrambi i ragazzi di Malika, i gruppi di Samuel e le ragazze di Sfera. Il primo eliminato della puntata è quindi nella squadra di Mara Maionchi ed è Marco Saltari.

X Factor 2019 Live SECONDa puntata prima manche

Iniziano i Booda che hanno accettato l’invito di Mara della scorsa settimana ad essere più erotici. Cantano All or nothing di Elliphant.

Voto 7

Sfera:

“A me siete sembrati un’orgia di Good vibes. Questo pezzo non lo conoscevo però lo avete fatto molto bene”

Mara:

“Anche io non lo conoscevo ma anche se non lo conoscevo questa sera stavo bene lo stesso. Voi siete bravi, è indubbio, un batterista così bravo non lo vedevo da tempo”

Tocca a Nicola Cavallaro che propone anche lui un brano in inglese, un po’ di funky con Happy di Pharrell Williams.

Voto 7 e mezzo

Malika:

“Ti diverti di più ad essere showman. Mara aveva ragione!”

Sfera:

“Inizialmente mi hai fatto storcere il naso… e invece mi hai fatto ricredere. Hai trasformato un brano che è una hit, l’hai fatto tuo”

Per Sofia Tornambene (qui la sua storia) Sfera Ebbasta ha scelto uno dei brani più belli e intensi del 2019, Ces’t la vie di Achille Lauro.

Voto 6 e mezzo

Mara:

“Lei è sicuramente brava con una grande capacità di comunicazione. Il pezzo è un po’ adulto per lei…”

Malika:

“Tutto quello che tu canti diventi seta e allora perché non azzardare di più con pezzi più proporzionati a te, alla tua età”

Samuel:

“Lauro è difficile da fare, c’è una violenza nella sua scrittura, ma tu l’hai portata a casa molto bene”

Si torna ad un concorrente di Malika, Lorenzo Rinaldi che canta questa volta Baby I love you dei Ramones.

Voto 6

Sfera:

“Premessa, sembra che ogni volta che si esibisce il concorrente di Malika io rompo le palle, ma non c’è nessuna strategia.

Penso che se fossimo negli anni ’80, bellissimo, ma vorrei sentirti su qualcosa di più giovane”

Malika:

“Volevo ricordare a Sfera che questo brano si sente attualmente in radio, è in buona salute”

Sfera:

“Che radio ascolti? Radio Zeta”

Malika:

“Ascolti solo quelle che passano te perché sei un vanitoso”

La Sierra si cimentano con Le acciughe fanno il pallone di Fabrizio De André, passione in comune con il loro coach, Samuel.

Voto 7

Malika:

“Dalle prove avete asciugato ulteriormente il ritornello, bravi”

Samuel:

“Sono contento ed emozionato. Questa canzone aveva un problema di fondo, quello del rispetto.”

Si torna a Sfera e quindi a Giordana Petralia che questa sera presenta Bellyache di Billie Eilish.

Voto 7 e mezzo

Mara:

“Brava anche se non ho capito la strada di Sfera ma sicuramente ha fatto una virata micidiale. Una trasformazione notevole…”

Arriva il momento di Eugenio Campagna (qui la sua storia) che oggi proporrà il proprio inedito, Corn flakes (qui il testo), dopo la discussione del tavolo dei giudici della scorsa settimana.

Samuel:

“Quanto è bello riuscire a sentire una persona che arriva e canta una propria storia e in cui ci riconosciamo tutti… questa sera io ho sentito Comete”

Sfera:

“Tu mi sembri già un artista completo. Ogni frase di questo pezzo ti strappava un sorriso. Io faccio molta attenzione ai titoli e il tuo è geniale…”

Davide Rossi della squadra di Malika canta Why’d you only call me when you’re high? degli Arctic Monkeys.

Voto 6 e mezzo

Samuel:

“Tu ami la musica america… sono curioso di sentire il tuo inedito”

Mara:

“Aspetto di sentirti in italiano… un pezzo così in italiano pensa che disastro!”

A questo punto Malika Ayane lancia un appello agli autori per un inedito!

I Seawards cantano un brano in italiano di Luigi Tenco… Vedrai vedrai.

Voto 8

Malika:

“Ho sentito per la prima volta delle imprecisioni nel tuo cantato. L’arrangiamento era splendido”

Samuel:

“Ho fatto fatica a trattenere le lacrime. Giulia secondo me in italiano canta molto meglio che in inglese”

Si chiude così la seconda manche e arriva l’ospite Marracash che presenta due brani del suo ultimo album, Persona, il secondo (Greta Thunberg) in duetto con Cosmo.

Vanno all’ultimo scontro Lorenzo Rinaldi e Giordana Petralia. Samuel quindi alla fine della terza puntata rimane ancora con tutti i cantanti in gara.

I ragazzi non proporranno i cavalli di battaglia avendoli già presentati a inizio puntata.

Sfera Ebbasta sceglie di eliminare Lorenzo.

Malika ovviamente decide per l’eliminazione di Giordana.

Mara Maionchi ha preferito Giordana e quindi opta per eliminare Lorenzo.

Samuel è decisivo… elimina Lorenzo e così Malika rimane in gara con un solo artista, Davide Rossi.