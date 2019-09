X Factor 2019 si sposta per i live al Palazzetto di Monza

Con la puntata andata in onda ieri (vedi qui) si sono chiuse le audizioni di X Factor 2019 e sono state assegnate le categorie ai giudici del talent show. Ora si attende la sfida delle sedie e, a seguire i Bootcamp, quindi sarà volta di Live.

E quest’anno il talent show targato Sky si sposterà al Palazzetto di Monza per questa importante fase del programma la cui prima puntata andrà in onda in diretta il 24 ottobre alle 21:15.

Il Palazzetto dello sport di Monza è una location completamente nuova per il programma e proprio da oggi la grande macchina produttiva dello show si sposta nella cittadina per dare il via ai lavori in vista del primo live.

A Monza, per “trasformare” la struttura, arriveranno 300 persone per il montaggio di palco (che avrà una superficie calpestabile di ben 800 metri quadrati) e 200 persone di crew.

Tutte queste persone monteranno 1,5 km di americane, più 250 mq di ledwall – di cui 200 metri quadrati movimentati tramite software su binari e sistema di pompe idrauliche – e 4 pedane di 8,5 x 2 metri ciascuna, automatizzate con software custom.

Un allestimento che prevederà 50 metri di binari telecamere, 30 metri di binari telecamere remotati, 15 telecamere – di cui una Dynamicam volante – 20chilometri di cavi, 20 motori a velocità variabile, 40 metri di sipari per ingresso scene, 18 motori kinesys per movimentazione del tetto con 70 luci motorizzate e 500 metri di scenoluminoso.

Un trasloco che porterà con sé grandi grazie a X Factor 2019 opportunità di sviluppo per tutta l’area, un accordo di sponsorizzazione con la squadra di Volley che milita in serie A1 e una collaborazione con il Comune di Monza per valorizzare le bellezze della città lombarda.

Questa la dichiarazione rilasciata da Gabriele Immirzi di Fremantle:

“Abbiamo trovato la migliore location per alzare ancora il livello visivo dei live show di X Factor. La nuova X Factor Arena sarà un vero e proprio Colosseo della musica, e metterà a disposizione dei talenti e del pubblico la macchina produttiva più potente e spettacolare della televisione italiana”.