X Factor 2019 Renato Torre Cupido porta a Senza. Cosa stiamo dicendo? Continuate a leggere per scoprirlo…

Tra gli artisti che si sono distinti ieri nella prima puntata di audizioni di X Factor 2019 c’è Renato Torre, cantautore che ha presentato una versione completamente rivisitata di Cupido del “giudice” Sfera Ebbasta.

Ma chi è Renato? Prima di rivedere la sua esibizione andiamo a conoscere meglio la sua storia.

Renato Torre la storia…

19enne vive a Comano e il suo piano b, dopo il sogno di sfondare nella musica, è quello di fare il medico dentista come suo padre.

Renato suona da quando aveva quattro anni il violino ed ha studiato musica classica e solfeggio. Per scrivere le sue canzoni si accompagna con la chitarra.

Lo scorso anno ha partecipato al concorso musicale in onda sulla tv svizzera RSI, La mia banda suona il folk, classificandosi al primo posto insieme a Claudio Taddei.

Nel durante, vista la giovane età non ha trascurato ovviamente il lato social (qui la sua pagina Instagram) e ha aperto un canale Youtube su cui pubblicare varie cover, spesso accompagnandosi con il violino.

Dalle canzonei di Sfera Ebbasta a La Ragazza con il cuore di latta di Irama passando per Say something.

RENATO TORRE A X FACTOR 2019

Per la prima audizione a X Factor 2019 andata in onda questa sera (e in replica su Cielo domani) Renato ha deciso di rischiare presentando la canzone di uno dei giudici del programma.

Con la chitarra in mano il ragazzo ha infatti interpretato una versione stravolta di Cupido di Sfera Ebbasta (dimostrando tra l’altro a chi non ama il genere che dietro la trap ci può essere anche una bella canzone).

Il pubblico ha regalato al ragazzo una delle tante (forse troppe) standing ovation della prima puntata.

Per quel che riguarda i giudici Sfera Ebbasta ha commentato così…

“Hai spaccato più di me. Grazie per averlo scelto. Lo hai fatto in una versione più bella dell’originale”.

Malika lo ha apprezzato facendo notare però alcune pecche…

“Idea eccellente però tutto troppo. La chitarra anche troppo.

Se non fosse stata una canzone non cara a tutti noi, se non fosse stata così riconoscibile, non avrebbe funzionato.

Un’esibizione troppo prepotente”.

In ogni caso Renato ha ottenuto quattro sì passando direttamente ai Bootcamp

Qui la sua esibizione.

RENATO TORRE DA CUPIDO A SENZA

In contemporanea con la prima puntata di X Factor 2019 Renato ha lanciato su Youtube il videoclip ufficiale di un suo inedito, Senza.

La canzone è stata scritta e arrangiata completamente dal ragazzo che, non solo, ha curato anche la regia del video.