X Factor 2019 Live semifinale. È andata in onda questa sera, 5 dicembre 2019, la settima puntata del talent show di Sky.

Arrivano in semifinale Samuel che ha in gara due componenti della sua squadra: Booda e Sierra sono infatti i Gruppi che si giocano l’ingresso alla finale. Gli altri giudici hanno tutti un concorrente a testa: Mara per i suoi Over schiera Eugenio Campagna, Malika per gli Under Uomini ha Davide Rossi, Sfera Ebbasta per le Under Donne si gioca tutto conla giovane Sofia Tornambene.

La diretta si apre con un’esibizione di Tiziano Ferro che canta insieme ai ragazzi rimasti in gara un medley di tre sue hit Non me lo so spiegare, Breathe Gentle e Il regalo più grande. Un inizio veramente in grande per tutti i semifinalisti.

Due manche stasera nella prima si esibiscono in canzoni scelte dai giudici mentre nella seconda i ragazzi hanno scelto la loro canzone del “cuore”.