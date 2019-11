X Factor 2019 Live. È andata in onda questa sera, 28 novembre 2019, la sesta puntata del talent show di Sky.

Alla prova il nuovo meccanismo di voto basato sulle classifiche di vendita e streaming. Ecco cosa è successo.

L’apertura della serata è affidata a Cattelan che con Marco D’Amore (noto attore della serie Gomorra) eseguono un testo di Anis Mojgani tradotto da Simone Savogin e dal titolo Shake the dust. Si può definire “slum poetry”, le musiche sono composte da Dardust e la performance è ideata dal direttore artistico Simone Ferrari. Un bellissimo testo che inneggia alla comprensione delle diversità, che tocca le corde delle emozioni e fa respirare la mente.

Quando il mondo vi busserà alla porta corretegli incontro con le sue braccia accoglienti e aperte.

X Factor 2019 live 6a puntata: prima eliminazione

Si va subito alla prima eliminazione della serata. Il concorrente il cui inedito ha raccolto in settimana il minor numero di download e di ascolti in streaming andrà allo scontro con Giordana Petralia, la meno votata della scorsa settimana.

Il cantante più ascoltato della settimana è la Sierra. Il meno ascoltato è Davide Rossi.

Dunque il live inizia con lo scontro Giordana Petralia e Davide Rossi. Dopo una clip che mostra un La decisione va ai nostri giudici.

Sfera Ebbasta elimina Davide Rossi

Malika Ayane elimina Giordana Petralia

Mara elimina Giordana Petralia

Samuel elimina Giordana Petralia

Giordana Petralia è eliminata da X-Factor. Si nota che il TILT non si usa più da molto tempo.

Continua la gara e si procede alle due manches. I tre meno votati nella somma delle due manche andranno al ballottaggio, uno sarà salvato dal pubblico grazie a XME PASSION CHOICE, il meccanismo di Intesa Sanpaolo grazie al quale i fan del programma possono salvare il loro preferito. Gli altri due concorrenti invece saranno giudicati da Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel.

X FACTOR 2019 LIVE PRIMA MANCHE CON ORCHESTRA

I sei talenti rimasti in gara si esibiranno con brani prodotti da Dardust e accompagnati da un’orchestra di 40 elementi.

Dopo un meraviglioso prologo musicale di Dardust inizia il vivo della gara.

La Sierra interpreterà The Ecstasy Of Gold di Ennio Morricone. Una scelta molto interessante.

Il testo è ovviamente scritto da loro. L’esibizione è ben riuscita anche se c’è stata qualche sbavatura.

Voto 7 1/2

Sfera

Questa esibizione non era facile. Piccole incongruenze ma avete fatto un ottimo lavoro.

Mara

Mi piacciono molto le contaminazioni. Nell’insieme ottimo.

Malika è del parere degli altri giudici.

Bellissima presentazione di Mara che sbaglia ripetutamente il titolo della canzone, arriva Nicola Cavallaro che canta Sound of Silence di Simon & Garfunkel.

Esibizione da brividi quella di Nicola. Ma i giudici non sono per niente d’accordo e il pubblico li fischia.

Voto 8

Malika Ayane

ti ho trovato un po’ troppo irruento. Mi è mancato tutta la tua parte emotiva. Dov’è il pezzo originale? Fischi per ciò che ha detto.

Samuel

Non mi sei piaciuto neanche a me. Secondo il giudice ha tradito lo spirito della canzone e soprattutto non era integrato con l’orchestra.

Sfera Ebbasta

Secondo me è sbagliata la tonalità. Anche a me non è piaciuto tanto.

Dopo tutte queste critiche arriva la piccola Sofia Tornambene che si cimenta con I Love You di Woodkid.

Un po’ meno a fuoco rispetto alle esibizioni precedenti. Molto intensa la versione orchestrale di I Love You.

Voto 7

Mara

Ti ho trovato un po’ troppo corretta. In questo brano ti ho trovata più fragile.

Malika Ayane

Trovo molto bello e intelligente per te questo brano. Brava stai crescendo.

Samuel

Non hai nessun tipo di problema. Ti ho trovata un po’ schiacciata dall’impalcatura che hai attorno.

Malika Ayane sceglie Treat you better per Davide Rossi del suo coetaneo Shawn Mendes.

Decisamente meno brillante degli altri, bene eseguito ma anonimo.

Voto 6 1/2

Samuel

Questo brano ti porta via da ciò che potresti fare.

Sfera Ebbasta

Una delle scelte più azzeccate ma qual è la strada che vuoi seguire?

Si apre una lunga polemica con Malika Ayane in cui risponde a tono a tutte le critiche mosse con classe. E risponde che il percorso di Davide è coerente poiché si basa sulla scrittura e non sulla musica.

Mara

A me sei piaciuto.

È il turno dei BOODA che si cimentano con Hold Up di Beyoncè.

Cambio di energia per la band che con l’orchestra perde un po’ di quel ritmo che li caratterizza. Nonostante ciò l’esibizione è ben riuscita e risulta gradevole.

Voto 7

Sfera

Esibizione un po’ sottotono

Mara

Mi aspettavo un po’di più.

Malika Ayane

Io vi ho trovato sexy da morire. Mi siete piaciuti molto.

L’ultimo ad esibirsi è Eugenio Campagna che canta Cosa mi manchi a fare di Calcutta.

Siamo nel suo ambito ma purtroppo l’esibizione è disastrosa piena di stecche clamorose.

Voto 4

Sono dello stesso parere i giudici compresa Mara.

Malika Ayane

Commenta negativamente l’esibizione e conclude: Sei uno che canta se stesso meglio degli altri.

Samuel

Sei uno dei destinati alla vittoria ma se fai queste cose non va bene.

Sfera

Con tutti i cantanti che c’erano proprio Calcutta dovevi scegliere. Sapevi che sarebbe stato un suicidio.

Primo ospite della serata Francesca Michielin che canta Cheyenne (qui il testo). Il suo nuovo singolo che racconta la potenza dei ricordi nella nostra vita. Malinconica la sua canzone. Una cosa ce la domandiamo: Com’è vestita!? Annuncia l’uscita del suo album per la primavera del 2020.

Dopodiché Cattelan annuncia il primo ospite della finale di X- Factor 2019 live: Robbie Williams.

Una breve analisi di come sta andando evidenzia che Eugenio Campagna

x factor 2019 live: SECONDA MANCHE MEGAMEDLEY INEDITI

Senza soluzione di continuità i sei cantanti si esibiscono in una performance unica, inizia Eugenio Campagna con Cornflakes, continua Davide Rossi con Glum, Sierra canta Enfasi, Sofia Tornambene con la sua A domani per sempre, Nicola Cavallaro conLike I Could, ultima canzone Elefante dei Booda.

Samuel

Mi ha convinto ancora di più Sofia. Nell’esibizione era stata un po’ schiacciata dall’emozione. Stasera ha lasciato arrivare la sua canzone. Eugenio Campagna non mi ha convinto. Un’artista che dice sono stanco in mezzo a tanti che non lo dicono.

Malika Ayane

Rivendico il diritto alla pluralità musicale.

Mara

Mi è piaciuta Sofia e piacevolmente colpito la Sierra

Sfera

I Booda mi piacciono molto. Non mi convince il testo ma loro mi piacciono.

A questo punto tocca al secondo ospite e torna sul palco Anastasio presenta in anteprima il suo brano Il fattaccio del Vicolo del Moro.Il testo è liberamente ispirato al celebre monologo del 1911 del poeta romano Amerigo Giuliani (l’originale s’intitola Er fattaccio), portato in precedenza al successo nella versione di Gigi Proietti. Anastasio si misura con questa nuova forma tra il teatro, la canzone e il rap creando qualcosa di unico. Ad inizio del 2020 uscirà il suo nuovo disco.

Passano il turno e vanno in semifinale: Sofia Tornambene, Eugenio Campagna, Sierra.

Vanno al primo ballottaggio:

Davide Rossi, Nicola Cavallaro, Booda che cantano i loro cavalli di battaglia.

L’ELIMINAZIONE

Cattelan annuncia Tiziano Ferro come ospite della semifinale e poi il verdetto finale. Il pubblico salva i Booda.

Nicola Cavallaro e Davide Rossi se la vedranno con i giudici.

Mara elimina Davide Rossi

Malika Ayane elimina Nicola Cavallaro

Samuel elimina Nicola Cavallaro

Sfera elimina Nicola Cavallaro

Mara perde un concorrente e Davide Rossi va in semifinale.

La sesta puntata di X Factor 2019 live si conclude, appuntamento alla semifinale di questa stagione, giovedì prossimo alle 21:15.