X Factor 2019 Live. È andata in onda questa sera, 21 novembre 2019, la quinta puntata del talent show di Sky.

Ma andiamo al resoconto della serata.

Il palco è tutto per i sette talenti che portano sette inediti pronti ad entrare nel mercato musicale. Alessandro Cattelan rivela che Antonio Conte ha scritto il nome del vincitore all’interno di una busta ma non riesce a rivelarne il contenuto.

Il primo ospite non si fa attendere. Mahmood che ricordiamo essere stato nella squadra della Ventura categoria Under uomini 16/24. Venne addirittura scartato agli Home Visit dalla Ventura e recuperato dal televoto. Uscì durante la terza puntata dei live ma lo troviamo splendente oggi sul palco della X-Dome e ci canta Barrio.

Dopodiché la spiegazione del meccanismo di voto. Unico a livello internazionale.

Stasera non ci sarà un eliminazione. Il meno votato di oggi andrà al ballottaggio mentre il secondo ad andare al ballottaggio verrà deciso dalle classifiche la prossima settimana, Fimi/GfK verrà consultata e il meno ascoltato.

X Factor 2019 live unica manche gli inediti

I Booda propongono Elefante, scritto e musicato da loro insieme a Samuel, Davide Napoleone e Alessandro Bavo (Qui il testo).

L’esibizione è un po’ sottotono e il testo in italiano non li aiuta moltissimo. Totalmente diverso il suono della registrazione dell’inedito. Peccato. Voto 6 1/2

Sfera Ebbasta

“Avete un sound talmente particolare, nonostante il riferimento agli animali un po’ banale il vostro testo è cool”

Mara

“Avete fatto molta fatica a cantare in italiano.”

Malika Ayane

“L’uso degli acronimi permetteva di entrare ed uscire dalla cosa.” Non abbiamo capito che cosa?!

Sul palco arriva Giordana Petralia, che entra nel mercato discografico con il brano Chasing Paper scritto anche da Sia; (Qui il testo e tutte le informazioni)

Esibizione in cui Giordana mostra la sua età e si emoziona. L’ascolto della canzone in cuffia restituisce tutta un’altra atmosfera. Voto 6

Mara

Non si capisce bene dal suo discorso cosa vuole esprimere, sembra contrariata dall’esibizione e poi alla fine la elogia.

Malika Ayane

Si complimenta per la produzione ma poi si domanda che strada voglia intraprendere.

Samuel

Nasce una disputa tra Samuel e Sfera per l’assegnazione dei brani inediti. Si riferisce al fatto che gli autori lasciano alle case discografiche dei testi e che quindi non deve passare il fatto che SIA abbia scelto Giordana per cantare la sua canzone. Sfera risponde che comunque bisogna avere l’approvazione dell’autore per cantare quella canzone.

La Sierra, che propone Enfasi, la canzone era nota al pubblico perché l’avevano già presentato sul palco delle Audition, a Torino. Questa sera Enfasi torna con la produzione di Big Fish. (Qui il loro testo)

La loro esibizione è sempre molto attesa e applaudita e non hanno deluso il loro pubblico. Bello e diretto il loro racconto di questo sentimento. Voto 7

Sfera Ebbasta

Non è molto contento di questa virata pop del duo. “Un consiglio che vi do’: rimanete più voi stessi possibile.”

Mara

Critica il fatto che i giovani rapper dovrebbero impegnarsi in testi impegnati socialmente. “Mi piacerebbe vedervi impegnati in un tema sociale”

Malika Ayane

Non è dello stesso parere Malika “Io, invece, apprezzo tanto invece che voi avete sviluppato questo tema.”

Arriva il momento Nicola Cavallaro si misura con Like I Could, tra i cui autori c’è Tom Walker; (Qui il testo)

Esibizione molto sensuale e riuscita. Pura energia dalla voce di Nicola. Si conferma al live un grande interprete. Voto 7 1/2

Malika Ayane

Nota delle imprecisioni del cantante ma ci tiene a dirgli che ha riconosciuto uno stile personale.

Samuel

Continua la sua polemica sulle assegnazioni straniere. “Io sono contrario alle assegnazioni di canzoni di autori stranieri”

Sfera Ebbasta

Il pezzo è molto accattivante. L’unica cosa è che non riesco a definirla in un genere preciso.

Sofia Tornambene, con A domani per sempre, lo stesso brano con cui si era fatta conoscere già nella prima fase di selezione. (Qui il testo)

La giovane esprime tutta la sua ingenuità e la sua ingenuità. Voto 7

Mara

Si complimenta con lei definendo però la canzone per adolescenti. Non abbiamo capito se è un complimento o meno.

Malika Ayane

“Scelta della produzione molto bella. È tutto perfetto.”

Samuel

“Secondo me avrai un grande futuro.”

OSPITI INATTESI E GRANDI ANNUNCI

Una sorpresa sul palco di X Factor 13. Antonello Venditti e Francesco De Gregori cantano Bomba o non bomba. Ben 47 anni fa scrivevano un disco insieme. Momento “Amarcord” per X Factor. Poi continuano a duettare con La storia siamo noi. Un regalo preziosissimo. Dopodiché annunciano che il 5 settembre saranno insieme a Roma allo Stadio Olimpico per un concerto imperdibile. (Qui un nostro articolo)

riprende la gara… Torniamo a X Factor 2019 live .