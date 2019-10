X Factor 2019 Prima puntata live. Resoconto e pagelle

Ieri sera è andata in onda la prima puntata dei live di X Factor 13. Grandi aspettative per questo inizio nella nuova casa di Monza l‘X-dome, tre giudici diversi rispetto alla scorsa edizione che abbiamo conosciuto durante le audizioni, Boot Camp e Home Visit. Accanto alla intramontabile Mara Maionchi che guida gli Over troviamo Malika Ayane giudice degli Under Uomini, Samuel dei Gruppi e Sfera Ebbasta delle Under Donna.

A seguire trovate un resoconto di ciò che è successo nel corso della serata.

Conduce Alessandro Cattelan per il nono anno consecutivo. Dopo una breve presentazione delle squadre attraverso un prologo-video inizia il primo live.

Il conduttore in splendida forma si esibisce cantando la sigla iniziale insieme a Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta e coinvolgono nei cori tutti i ragazzi in gara.

Dopo i doverosi saluti a tutti i giudici e al pubblico si da’ il via alla gara vera e propria.

Il regolamento di quest’anno prevede per questa sera tre manches: si esibiranno quattro talenti, uno per ogni categoria. I meno votati delle tre manches andranno in sfida, ma un giudice misterioso potrà salvarne uno; i due rimanenti andranno alla sfida finale in cui il giudizio è in mano ai giudici e in caso di pareggio al pubblico.

Inizia la prima manches:

Mariam Rouass nella squadra di Sfera Ebbasta prova a realizzare il suo sogno qui ad X Factor, convincendo suo padre del suo grande talento.

Canta Juice di Lizzo accompagnata da una coreografia molto pink.

Voto 6 1/2

Per Mara mancava un po’ di ironia nonostante afferma che ha cantato bene. Malika Ayane d’accordo in questa affermazione precisa però che è stata fichissima. Samuel sostiene che ha trovato la sua zona di comfort e tienitela stretta.

Dopo un inizio estremamente appariscente salgono sul palco i Seawards, nella squadra di Samuel, il duo pieno di talento prova a conquistare il pubblico dei live con Pyro dei Kings of Leon. Coreografia spettacolare su piani alti.

Voto 7

Sfera Ebbasta Potevano osare di più. Cercherei di renderli più un gruppo. Samuel risponde che dato il loro percorso, ricordiamo che questa è una nuova formazione rispetto alle audizioni presentata dai Bootcamp in poi. Mara è convinta che possono osare di più e Malika Ayane li invita ad uscire dalla zona di comfort.

Eugenio Campagna, cantautore italiano, sostenuto da Mara arriva alla sua prima esibizione live con Arsenico di Aiello. Esibizione di carattere in mezzo ad una coreografia realizzata con degli ombrelli.

Voto 7 1/2

Malika Ayane nota con piacere Hai un sacco di sfumature che prima c’erano sfuggite, sai raccontare le storie ad un modo tuo. Te la sei cavata molto bene. Samuel Io credo che tu insieme ad alcuni di questa edizione potete raccontare un vostro mondo. Sfera Ebbasta la giudica un’esibizione da professionista, ha gradito molto la scelta del brano fatta da Mara.

Si chiude la manche con Davide Rossi guidato da una preparatissima Malika Ayane, come notiamo dalla clip riassuntiva che sottolinea le doti tecniche di insegnamento canoro. Davide si esibisce con How Long Has This Been Going On di George Gershwin. Un’esibizione misurata e originale al pianoforte.

Voto 6 1/2

Samuel apprezza molto l’esibizione definendolo Grande cantante e pianista. Sfera Ebbasta chiede quanto Davide abbia contribuito nella scelta del brano da portare sollevando una polemica. Davide risponde che ha apprezzato la scelta del brano. Infine il giudice trapper definisce l’esibizione vecchiotta. Mara invece ha apprezzato l’esibizione e commenta positivamente divertita.

In generale possiamo dire che la prima manches non mostra picchi di euforia e si svolge tutto con molta tranquillità, senza azzardi ma con molta circospezione.

Dopo un breve saluto da Extra Factor con Pilar Fogliati e Achille Lauro arriva il primo verdetto del televoto.

Passano il turno i Seawards, Eugenio Campagna, Davide Rossi.

Mariam Rouass va al ballottaggio.

Lo show continua con un bellissimo racconto dell’esperienza dell’ex giudice Mika all’interno di X Factor. Poi lo spazio è lasciato all’emozionante live di Mika in Tiny Love cantato anche dai ragazzi in gara in una coreografia contro tutte le discriminazioni. Lui sarà il giudice speciale della gara e potrà salvare uno dei ragazzi.

Nicola Cavallaro che vuole morire pazzo ma morire per ciò che gli piace fare.

Annunciato da un’esuberante Mara che dimentica il titolo della canzone e afferma “Il rincoglionimento avanza” Nicola canta This is America di Childish Gambino. Esibizione sensuale e black ben riuscita.

Voto 7 1/2

Malika Ayane apprezza molto l’esibizione e spende numerosi commenti positivi. Samuel fa alcune annotazioni tecniche ma comunque sottolinea la bellissima voce. Sfera Ebbasta è convinto della performance anche se pensa che un ha messo un po’ in secondo piano le sue doti canore.

Lorenzo Rinaldi nella squadra di Malika Ayane è descritto nella clip riassuntiva come simpaticissimo e molto generoso. Per il suo primo live nello show un brano molto noto degli Oasis Don’t Look Back in Anger

Voto 7

Samuel sottolinea la difficoltà dell’esibirsi con questo brano molto famoso e apprezza molto la sua versione. Sfera Ebbasta avrebbe voluto più gioia nell’esibizione. Mara si compiace della scelta del brano mostrando la sua ignoranza e ammettendo di non conoscerlo, facendo una gaffe in diretta poiché Alessandro Cattelan le ricorda che proprio l’anno scorso Noel Gallagher l’ha cantata su quel palco.

Booda è una formazione giovanissima e si presentano molto carichi già dalla clip riassuntiva. Nella categoria gruppi insieme a Samuel cantano 212 della rapper Azealia Banks. La loro esibizione è energia pura, finalmente si riscalda l’atmosfera con ritmi più dance e una coreografia ipnotica.

Voto 7 ++

Sfera Ebbasta Bella la scelta ma secondo lui l’arrangiamento confusionario in alcuni punti. Mara siete una chicca di gruppo. Malika Ayane mi ha svariato la scenografia, grazie di essere qui

Giordana Petralia insieme alla sua arpa, abbiamo avuto modo di conoscerla durante tutte le precedenti puntate. Stasera torna cantando Jocelyn Flores XXXTentacion. Esibizione interessante e molto ben interpretata.

Voto 7

Mara più ordinata e precisa. Per Malika Ayane ha cantato benissimo. Samuel mi hai fatto ricordare perché amo la musica.

Coez è il secondo ospite della serata e canta Fuori di me.

Si chiude la seconda manches e il televoto.

Passano il turno: Nicola Cavallaro, Booda, Lorenzo Rinaldi

Giordana Petralia va al ballottaggio. Sfera Ebbasta ha ben due concorrenti al ballottaggio.

Si apre la terza manches.

Sofia Tornambene. La delicata e semplice ragazza vestita da calciatrice ai Boot Camp. La sua prima esibizione ai live la vede confrontarsi con L’ultimo bacio di Carmen Consoli.

Voto 7

Mara evidenzia Il tuo modo di cantare fa vedere le immagini Malika Ayane rinnova i suoi complimenti Samuel parla di un brano insidioso, data la vocalità di Carmen Consoli, Sofia l’ha fatto suo.

Enrico Di Lauro, il busker della squadra di Malika Ayane. Per lui una prova difficile con il brano Love Will Tear Us Apart dei Joy Division. Prendono vita gli anni ottanta in una versione rivisitata da Enrico. Nessuna coreografia ma voce e chitarra per un’esibizione complicata.

Voto 6 1/2

Samuel brano intoccabile. Difficile entrare in questa canzone. Credo che questo brano con questo arrangiamento ti abbia schiacciato. Sfera Ebbasta l’ha trovato con poca personalità. Mara non è riuscito a dominare il brano

Sierra il duo romano che scrive per raccontarsi Bevo acqua piovana per sentire un pezzo di me. Interpretano e riscrivono Dark Horse di Katy Perry.

Voto 7

Sfera Ebbasta si lascia andare ad un lunga affermazione di avete una grandissima responsabilità. Rappresentate il rap in questa trasmissione. Provo dell’amore nei vostri confronti. curare la performance sul palco. Mara modo di esprimersi aperto da Anastasio Malika Ayane non ha nulla da aggiungere.

Marco Saltari l’artista fuori dagli schemi di Mara. Si presenta al primo live con Sugarman di Sixto Rodriguez. Seduto su una poltrona con la chitarra canta la sua versione del brano.

Voto 6

Malika Ayane sostiene che nonostante fosse tutto perfetto sei arrivato un po’ meno. Samuel dopo essersi autocensurato una critica afferma Mi piace molto la storia che racconti. Sfera Ebbasta riconosce un’iconocità del cantante e ammette di essersi sbagliato in passato su di lui.

Si chiude la terza manches.

Passano il turno: Sofia Tornambene, Sierra, Marco Saltari

Va al ballottaggio Enrico Di Lauro (Under Uomini) insieme a Giordana Petralia (Under Donna) e Mariam Rouass (Under Donna)

Seconda esibizione per Mika che canta Tomorrow accompagnato dalla scenografia e dalle coreografie di Simone Ferrari.

I tre ragazzi si esibiranno con i loro cavalli di battaglia e Mika deciderà chi salvare.

Mariam Rouass canta il suo cavallo di battaglia Gioventù bruciata di Mahmood

Giordana Petralia canta Strange world di Ke

Enrico Di Lauro canta Make You Feel My Love di Bob Dylan

Mika non approva tutte le scelte fatte da Sfera Ebbasta su Giordana Petralia. La trova vecchia Apprezza l’esibizione di Mariam Rouass e anche di Enrico Di Lauro. Afferma che hanno tutti del potenziale. Alla fine decide di salvare Giordana Petralia.

Si sfidano Enrico Di Lauro e Mariam Rouass

Parola ai giudici:

Sfera elimina Enrico

Malika elimina Mariam

Samuel elimina Mariam

Mara elimina Enrico.

Sono in parità e quindi primo Tilt della stagione. Decide il pubblico.

Il primo eliminato di X Factor 13 è Mariam Rouass

Un avvio non con i fuochi d’artificio per le puntate live. In generale tutte belle esibizioni, convincenti ma ancora non spicca un fuoriclasse. Da notare i pochissimi i brani in italiano. Attendiamo di cambiare idea la prossima settimana. Mara regala i momenti più belli della serata.

Articolo di Anna Ida Cortese